Туркменистан: попытка самоутвердиться в космосе не удалась

Государственные СМИ Туркменистана хотели бы убедить вас в том, что государственный флаг и написанная президентом книга отправлены в космос. (Государственное информационное агентство Туркменистана)

Потребность туркменских властей в признании теперь распространяется и на космос. Как сообщило государственное информационное агентство в последний день 2018 года, родившийся в Туркменистане российский космонавт Олег Кононенко взял с собой на Международную космическую станцию туркменский национальный флаг и копию книги о Шелковом пути, написанную президентом Гурбангулы Бердымухамедовым.

Однако фотография, на которой Кононенко держит в руках эти предметы на космической станции, выглядит подозрительно – как будто ее сделали с помощью фоторедактора.

Это очередная ситуация, которая говорит сама за себя: туркменские власти обычно предпочитают устраивать шоу, а не вникать в суть проблем. Слова и даже отфотошопленные фотографии превыше поступков.

Оставаясь верным себе, Бердымухамедов устроил представление на одном из телеканалов в канун Нового года. Под аккомпанемент своего упитанного внука Керимгулы президент исполнил песню собственного сочинения. Бердымухамедов делал вид, что играет на рояле, в то время как Керимгулы пытался своей игрой на клавитаре воспроизвести стиль 1980-х годов.

Те, кто слушал внимательно, возможно, уловили в исполнении песни некий дипломатический подтекст. Керимгулы спел свою часть на английском языке, что, пожалуй, не удивительно. Более примечательным было то, что Бердымухамедов попробовал исполнить свою партию на ломанном немецком языке.

Является ли это очередным подтверждением слухов о любви Бердымухамедова к Германии? Или это как-то связано со слухами о никак не объясненных неоднократных полетах президентского самолета в Германию в прошлом году?

Какими бы ни были интересы президента в Германии, он явно намерен скрывать их от посторонних глаз. Базирующееся в Вене издание «Хроника Туркменистана» сообщает, что передвижения самолета Бердымухамедова станет сложнее отслеживать, поскольку информация о его перелетах исчезла с сайта Flightradar24.

Единственное, что людям позволительно слышать, – это громкие заявления правительства по поводу развития. Подводя итоги работы за последние 12 месяцев на заключительном заседании Кабинета министров в 2018 году, Бердымухамедов заявил, что это был «хороший, успешный и финансово стабильный» год.

Возможно, но «Радио Азатлык», туркменская служба Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», сообщило о нехватке автомобильного топлива в Лебапской области на востоке страны. Эта информация поступила вопреки заявлению правительства о том, что главный нефтеперерабатывающий завод в регионе превысил намеченный по плану годовой объем производства.

На другом конце страны, в городе Балканабат, по сообщениям, наблюдается хроническая нехватка наличных средств в банкоматах. Схожие сообщения ранее поступали из Лебапской и Марыйской областей.

Даже в столице страны Ашгабате, которая, как правило, испытывает меньшие сложности, чем регионы, ощущается нехватка основных продуктов питания. По сообщению Радио «Азатлык», полицейским приходится осуществлять надзор за процессом продаж на нескольких главных рынках. Полицейские, видимо, работают в группах: одна группа контролирует цены, по которым реализуются товары, а другая – следит за тем, чтобы никто скрыто не снимал или не фотографировал очереди.

Подобные рассказы придают особенно горький привкус голосованию, состоявшемуся 21 декабря в так называемом парламенте, за принятие постановления об объявлении 2019 года годом «Туркменистана: Родины процветания». Примечательно, что с первого же дня этого знаменательного года граждане страны будут обязаны платить за отопление и другие жилищно-коммунальные услуги.

С этой целью правительство устанавливает газовые счетчики. Однако и здесь могут наблюдаться некоторые задержки, поскольку, как сообщает «Хроника Туркменистана», в настоящее время не хватает и этих счетчиков. Но жителям грозят штрафами, если они не будут установлены в новом году. Как и другие товары, они, по-видимому, имеются в наличии на черном рынке по завышенным ценам.

2018 год прошел под официальным девизом «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути». Как следует из названия, предполагалось провести целый ряд мероприятий, направленных на укрепление якобы имеющегося у страны статуса международного транспортного коридора – непростая задача для одной из самых закрытых стран мира. Тем не менее, согласно официальной позиции государства, Туркменистан добился больших успехов на этом поприще.

Проправительственное издание Orient ссылается на государственное статистическое агентство, которое заявляет, что объем перевозок транзитных грузов через страну удвоился по сравнению с предыдущим годом. Это утверждение вызывает сомнение.

Этот успех частично объяснили перевозками грузов по железной дороге Казахстан-Туркменистан-Иран, открытой в конце 2014 года. Но, несмотря на высокопарные высказывания туркменского правительства об этом маршруте, политики в соседнем Казахстане выражают недовольство. Айкын Конуров, член нижней палаты парламента Казахстана, утверждает, что указанный маршрут не функционирует в качестве международного транспортного коридора. Он также предупредил, что надежда этого проекта на успех весьма призрачна.

«По прогнозам правительства, к 2022 году объем перевозок грузов по этой дороге должен достичь 15 миллионов тонн в год. По нашим оценкам, за 10 месяцев [2018 года] объем грузов, перевезенных по маршруту Казахстан-Туркменистан-Иран, составил чуть более миллиона тонн», – цитирует Конурова правительственная ежедневная газета «Казахстанская правда».

А как насчет другого грандиозного проекта, вызывающего сомнения, – Международного морского порта Туркменбаши? На официальном сайте «Золотой век» была опубликована хвалебная заметка о круглосуточной работе порта, напоминающего улей: товары доставляются из Испании и направляются в Узбекистан; строительные материалы привозятся из Турции и России для реализации местных проектов; сюда транспортируются трубы большого диаметра для Трансафганского газопровода; произведенные на заводе «Гарабогаз» минеральные удобрения отправляются на зарубежные рынки. Однако авторы заметки решили не приводить какие-либо конкретные цифры. Между тем информация на сайтах, отслеживающих морские перевозки, указывает на куда более медленный темп работы порта, по крайней мере, в новогодний период.

Если у туркменов и имеется мнение о сомнительном успехе таких дорогостоящих проектов, они вряд ли поделятся им в социальных сетях. В том числе и потому, что большинство этих сайтов недоступны из-за цензуры в интернете. Между тем, в рамках очередной затей по импортозамещению, в декабре местной компанией-разработчиком программного обеспечения была запущена копия Facebook – туркменская социальная сеть Bizbarde.

Очевидно, что целью этого сайта не является создание платформы для общественного диалога о чем-либо существенном. «Хроника Туркменистана» создала свою страницу на сайте, которая через сутки была заблокирована. Издание «Туркменпортал» отмечает, что в прошлом были запущены три подобных сайта, но ни один из них на данный момент не работает.

Всеобщий доступ населения к информации ограничен, но для некоторых общин, в том числе рожденных в Туркменистане этнических славян, ситуация обстоит еще хуже. Один источник сообщил Eurasianet.org, что властями тщательно следят за их звонками домой даже во время праздников.

Один из самых видных активистов этой общины Анатолий Петрович Фомин скончался 23 декабря в России, в Саратовской области. В своих интервью «Хронике Туркменистана» в 2009 году он рассказал, что ему фактически запретили возвращаться в Туркменистан.

Если для одних Россия является местом ссылки, то для других она – пристанище. Как сообщает Радио «Азатлык», длинные очереди туркменских граждан, выстаивающих у российского посольства с целью получить визу, стали привычной картиной.

Недаром же само туркменское государство пытается заручиться поддержкой России. Как сообщило Радио «Азатлык» 26 декабря, представители Центрального военного округа – подразделения, отвечающего за сотрудничество со странами Центральной Азии в сфере обороны, – сообщили, что они возобновляют совместные учения с военнослужащими Туркменистана и Узбекистана.

Подводя итоги года, генерал-полковник Евгений Устинов, исполняющий обязанности командующего Центральным военным округом, заявил, что было проведено 51 учение совместно с военнослужащими из стран Центральной Азии, что на треть выше показателя 2017 года. Отсутствуют какие-либо детали о характере возобновленного сотрудничества, но сам по себе факт заслуживает внимания.