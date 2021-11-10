Туркменистан: последнее предупреждение

Даже президент начинает беспокоиться о том, что продуктов не так много, как пытаются всех убедить государственные СМИ.

На Туркменистан надвигается новая волна повышения цен на основные продукты питания. Угроза настолько реальна, что даже президент, который любит делиться только хорошими новостями, открыто выражает беспокойство по этому поводу.

На состоявшемся 4 ноября совещании членов правительства Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что с приближением зимы «необходимо строго контролировать обеспечение рынков и магазинов страны различными товарами и продуктами, особенно в праздничные дни, и не допускать повышения цен».

Однако Бердымухамедов требует в условиях плановой экономики, которой он управляет, выполнения одновременно двух, очевидно, противоречащих друг другу задач.

Он с одобрением отмечает, что доля несырьевых неэнергетических товаров в общем объеме экспорта выросла за первые 10 месяцев 2021 года на 48 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Обращаясь к вице-премьеру Эсенмыраду Оразгельдиеву, курирующему сельское хозяйство, Бердымухамедов сказал, что для закрепления достигнутого прогресса предстоит проделать еще много работы. Иными словами, необходимо увеличить объем поставляемых за рубеж туркменских продуктов.

Вместе с тем президент предлагает ввозить в страну меньше продовольственных товаров, чтобы не создавать проблем местным производителям, невзирая на то, что некоторые потребители могут хотеть, нуждаться или быть в состоянии позволить их себе. По этой причине Довран Худайбердыев, председатель полугосударственного Союза промышленников и предпринимателей (СППТ), уже вторую неделю подряд пытается задобрить Бердымухамедова своими сообщениями о планах по расширению посевных площадей под дыни, виноград и другие культуры.

Бердымухамедов развил эту тему на состоявшемся 5 ноября заседании Кабинета министров, где он говорил о необходимости строительства еще большего числа теплиц. Внедрение подобных технологий, которые способствуют увеличению производства и рационализации землепользования, полностью отвечает сложившимся международным тенденциям, хотя дополнительные затраты, связанные со строительством и обслуживанием этих объектов, предполагают, что продукция должна либо экспортироваться в более развитые страны, либо в значительной степени субсидироваться государством для внутреннего потребления.

Но главным вопросом нынешней повестки дня является сокращение расходов, а не их увеличение. На заседании Кабмина президент поручил вице-премьеру и по совместительству сыну и предполагаемому наследнику Сердару принять меры по увеличению доходов бюджета и сокращению расходов. Если быть точнее, Бердымухамедов попросил сына «искать дополнительные источники финансирования принятого [государственного бюджета]». Это формулировка вызывает недоумение, поскольку власти регулярно хвастаются экономическим ростом в 6,2 процента в год. Если экономика так процветает, то о каком поиске может идти речь?

Однако все эти хорошие новости – лишь потемкинские деревни.

Обратите внимание на уже ставшими обыденностью выговоры высшим должностным лицам. На прошлой неделе был вынесен целый ряд предупреждений.

5 ноября министру финансов и экономики Мухамметгельды Сердарову был объявлен официальный выговор за «ненадлежащее исполнение своих обязанностей и недочеты в работе». (В июле Сердаров получил «последнее предупреждение» и указание разобраться с проблемой в течение шести месяцев. В феврале предыдущего года ему было вынесено еще одно «последнее предупреждение», якобы в связи с обеспокоенностью по поводу растущего государственного долга).

Среди других чиновников, чья работа на прошлой неделе была признана неэффективной, значатся: министр промышленности и строительства Баймырат Аннамаммедов; глава госконцерна «Туркменхимия» Ниязлы Ниязлыев (возможно, главный в Туркменистане получатель «последних предупреждений», хотя немудрено сбиться со счета); генеральный прокурор Батыр Атдаев (от которого требуют «исправить недочеты в кратчайшие сроки»); председатель госконцерна «Туркменгаз» Батыр Аманов («последнее предупреждение» и должен «исправить недочеты в кратчайшие сроки»); и вице-премьер Шахым Абдрахманов.

Единственный, кого Бердымухамедов вряд ли когда-нибудь приструнит (публично), – это его собственный сын Сердар, который на этой неделе отправился в Глазго для участия в Конференции ООН по изменению климата 2021 года (также известной как COP26), где он практиковал свой английский, монотонно зачитывая длинный перечень бессмысленных и абстрактных обещаний. Корреспондент Радио «Свобода» Брюс Панье в своей статье подробно остановился на пустых заявлениях Туркменистана о его приверженности защите окружающей среды.

Еще одной сферой, в которой Туркменистан не может примириться с реальностью, является здравоохранение. Речь идет о COVID-19: Туркменистан продолжает отрицать наличие вируса в стране. На этой неделе представитель ВОЗ, которая на протяжении нескольких месяцев уходила от этого вопроса, наконец признала, что Туркменистан, возможно, пытается бороться с коронавирусом.

«Приобретя масштабы пандемии, [он] распространяется по миру уже почти два года, – сказала Би-би-си старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Кэтрин Смоллвуд. – С научной точки зрения маловероятно, что вирус не проник в Туркменистан».

Интервью Смоллвуд красноречиво свидетельствует о том, что международное сообщество в своих отношениях с Ашгабатом пребывает в заблуждении. По ее словам, ВОЗ не проявила твердости в вопросе опровержения туркменской лжи исходя из убеждения, что с диктатурами, подобными бердымухамедовскому режиму, важнее «строить диалог», чем заниматься публичной риторикой, которая может привести к контрпродуктивным результатам. Тот факт, что при этом население Туркменистана, по общему мнению, серьезно пострадало от COVID-19, Смоллвуд, похоже, готова не замечать.

Кыргызстан все чаще рассматривает Туркменистан как потенциальное решение своих проблем. В августе две страны заключили соглашение об импорте туркменской электроэнергии в объеме 500 миллионов киловатт-часов. 3 ноября глава национального энергохолдинга Таалайбек Байгазиев сообщил, что три пятых обещанного объема уже поставлено. Тариф, по которому Кыргызстан платит за электричество, не разглашается.

Сейчас Бишкек стремится заполучить еще и туркменский природный газ. 6 ноября глава правительства Кыргызстана Акылбек Жапаров встретился в Бишкеке с вице-премьером Чары Гылыджовым для обсуждения возможных вариантов. Сайт правительства Кыргызстана приводит слова Жапарова о том, что он «отметил важность осуществляемых поставок туркменской электроэнергии в Кыргызскую Республику, наряду с перспективами поставок туркменского природного газа».

Разумеется, любые поставки газа должны осуществляться через территорию Узбекистана. По этой причине Жапаров и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов тщательно обсудили этот вопрос в ходе переговоров, состоявшихся на полях экономического форума «Евросоюз–Центральная Азия».

Продажа туркменского газа Бишкеку положила бы конец существующей монополии России на поставку топлива в Кыргызстан.

Помимо этого, существует заманчивая перспектива поставок газа на европейский рынок. Время от времени в СМИ всплывают сообщения о строительстве транскаспийского газопровода, но вот только сенсационных новостей о чьей-либо готовности выложить деньги и представить реальный проект строительства с указанием сроков что-то нет. Тем не менее Азербайджан придал этим разговорам новый импульс: министр энергетики Парвиз Шахбазов объявил, что Азербайджан поддержит строительство трубопровода, который необходим для поставок туркменского газа в европейские страны. Однако из его комментариев агентству Bloomberg не совсем понятно, будет ли эта поддержка финансовой или всего лишь политической. Более того, поддержка зависит от того, будут ли заключены конкретные сделки.

«Чтобы это произошло, мы должны заключить новые контракты между покупателями и продавцами», – сказал он Bloomberg.