Туркменистан: появятся ли на карте новые торговые пути?

По крайней мере, встреча лидеров стран Центральной Азии в прикаспийском курортном городе Аваза оставила после себя множество забавных фотографий, на которых президенты неловко позируют вместе.

Поскольку каждого президента сопровождал личный фотограф, готовый запечатлеть волшебные моменты, подобных снимков среди отснятого материала немало. Посещение спортзала. Печальный взгляд на хлеб. Скучающий в стороне президент Кыргызстана (эти кадры были сделаны таджикской делегацией, что, пожалуй, является показательной деталью, учитывая напряженные отношения между двумя странами).

Завершившаяся 6 августа консультативная встреча, возможно, и не привела к конкретным результатам, но их никто и не ждал. В данном случае весь смысл заключался в обычно банальных заявлениях об исторических связях, взаимном уважении, культурно-цивилизационной близости. Десятилетиями главы стран Центральноазиатского региона встречались исключительно на мероприятии более широкого регионального масштаба, на котором чаще всего председательствовала Россия. Встреча в Авазе стало третьим подобным событием с 2018 года. И, несмотря на саркастические комментарии к упомянутым выше фотографиям, создавалось впечатление, что некоторые из президентов наслаждаются обществом друг друга, по крайней мере, большую часть времени.

Однако, как отметил в своем материале по итогам саммита корреспондент Радио «Свобода» Брюс Паннье, зловещей тенью нависли над встречей новости об Афганистане и COVID-19.

Даже президент страны-хозяйки Гурбангулы Бердымухамедов не смог проигнорировать тревожные сигналы, исходящие от юго-восточного соседа.

«Прошедший с момента последней пятисторонней встречи на высшем уровне период был непростым в плане региональной стабильности. […] Существуют конфликтные ситуации в ряде других регионов, расположенных не так далеко от границ стран Центральной Азии, – сказал он своим коллегам. – В этих условиях от нас требуется особая ответственность и взвешенность. Как братские государства и народы мы должны всеми силами крепить мир, добрососедство и взаимопонимание, чтобы наш общий дом – Центральная Азия – был крепким и стабильным».

Более позитивный характер носили разговоры о расширении торговых потоков, которым была посвящена значительная часть времени. Для достижения этой цели президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил создать межправительственную комиссию, состоящую из заместителей глав правительств пяти государств.

Выступая на брифинге для журналистов, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов обозначил особую значимость касающегося транспортной сферы диалога: «Было внесено предложение о создании пятисторонней рабочей группы [...] для изучения вариантов создания новых транспортных и коммуникационных маршрутов по следующим направлениям: Центральная Азия – Каспийский и Черноморский регионы с выходом на Южную Европу, а также Центральная Азия – Ближний Восток».

В той части совместной декларации, которая касается развития транспортных связей, было высказано намерение о создании «региональных цепочек добавленной стоимости и совместных промышленных кластеров», а это означает, что лидеры этих стран строят амбициозные планы относительно совместной работы.

Туркменистан твердо обозначил свою позицию относительно своей роли в этих планах. Как сказал журналистам Мередов, Ашгабат готов «существенно нарастить» объемы природного газа и электричества, которые он поставляет в регион. Эта идея была впервые озвучена в июне после возвращения Жапарова из Ашгабата, где было заключено соглашение о поставках неуказанного объема туркменского газа и электроэнергии в Кыргызстан в осенне-зимний период.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон доставил Бердымухамедову огромное удовольствие, подняв тему Туркменбашинского морского порта, построенного на туркменском берегу Каспия. Порт, строительство которого обошлось в 1,5 миллиарда долларов, с большой помпой открылся в мае 2018 года. Но до сих пор невозможно с уверенностью сказать, кто им будет пользоваться, учитывая, что грузовые компании в Туркменистане сталкиваются с определенными трудностями, а пандемия коронавируса только усложнила ситуацию. Но несмотря на это, Рахмон заявил, что, по его мнению, Туркменбаши может служить узлом для поставок таджикских товаров на зарубежные рынки.

Вслед за встречей лидеров центральноазиатских стран в Авазе должен был состояться еще один трехсторонний саммит между лидерами Азербайджана, Турции и Туркменистана. Увы, в последний момент это мероприятие было отменено по просьбе Анкары, которая объяснила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган все усилия направил на борьбу с охватившими страну разрушительными лесными пожарами.

Перед мероприятием в Авазе случилась небольшая неприятность. 3 августа на встрече с представителями силовых структур Бердымухамедов был вынужден объявить строгий выговор и вынести последнее предупреждение заместителю министра обороны Ширмату Бабаназарову. В официальных новостях, по обыкновению, подробностей было немного, а нагоняй они объяснили исключительно недовольством президента уровнем работы чиновника.

Причиной этого может быть (а может и не быть) произошедшая в июле авария, в результате которой погибли по меньшей мере 18 военнослужащих. Базирующийся в Амстердаме новостной сайт Turkmen.news сообщил, что на выезде из Ашгабата перевернулся автомобиль, перевозивший солдат на репетицию военного парада, проходившую в рамках подготовки к празднованию 30-й годовщины независимости страны. Между тем Turkmen.news также с некоторым неодобрением отмечает, что министр обороны Бегенч Гундогдыев, похоже, снял с себя всю ответственность за эту трагедию.

На этой неделе Германия отнесла страну к группе высокого риска заражения COVID-19, чем вызвала некоторое раздражение у Туркменистана. Ашгабат продолжает настаивать на отсутствии в стране случаев заболевания коронавирусом, но чиновники здравоохранения в Берлине придерживаются иного мнения. «Можно предположить, что в стране огромное число незарегистрированных случаев, – считает МИД Германии. – Система здравоохранения перегружена». Без сомнения, предупреждение обоснованно, но в значительной степени бесполезно, поскольку в Туркменистан все равно почти никто попасть не может.

В любом случае, Бердымухамедов тщательно избегает требующих прозрачности вопросов и препятствует распространению достоверной общественной информации, которые являются одними из методов поддержания здоровья населения. Вместо этого он предпочитает демонстрировать на собственном примере преимущества физических упражнений для поддержания хорошей спортивной формы.

7 августа, накануне церемонии закрытия Олимпийских игр в Токио, государственное телевидение показало репортаж о посещении Бердымухамедовым и его сыном и предполагаемым наследником Сердаром тренажерного зала. Начали они с тренировки с легкими весами. Выглядевший просто убийственно Сердар выполнял комплекс упражнений на тренажере, в то время как его отец, стоя над ним, давал почти наверняка непрошеные советы. Затем отец и сын сняли напряжение на баскетбольной площадке и «погоняли» шары в боулинге. На показанных государственным телевидением кадрах мужчины выглядят как опытные игроки в обоих видах спорта.

Целью всего этого представления было еще раз напомнить общественности о необходимости занятий спортом, о чем также говорится в репортаже газеты «Нейтральный Туркменистан», посвященном этому событию: «Жизненная практика подтверждает, что занятия физкультурой и спортом одухотворяют и повышают качество жизни человека, укрепляют его здоровье».

И вместе с тем ни газеты, ни государственное телевидение не нашли времени, чтобы напомнить общественности о достижениях уроженки Ашгабата Полины Гурьевой, которая 27 июля вошла в историю, завоевав серебро в соревнованиях по тяжелой атлетики среди женщин в весовой категории до 59 килограммов и став первой гражданкой Туркменистана, попавшей в таблицу общего медального зачета Олимпийских игр. На тот момент «Нейтральный Туркменистан» испытывал эйфорию (хоть она и была недолгой), но в целом Гурьеву ждала полная безвестность, если говорить о государственных СМИ. А по состоянию на 10 августа Бердымухамедов и вовсе пока ни разу не упомянул о достижении.

В Туркменистане может быть только один чемпион.