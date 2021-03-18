Туркменистан по уши в долгах

Долговой «ребус» Туркменистана: фермеры не в состоянии прокормить страдающее от безденежья население, но должны выплачивать большие долларовые кредиты. (Фото: ГосСМИ)

Аналитики, следящие за событиями в Центральной Азии, привыкли к новостям о растущих долгах, которые тяжким бременем легли на Кыргызстан и Таджикистан.

Между тем, несмотря на колоссальные запасы природного газа, Туркменистан тоже не понаслышке знает об этих проблемах.

На состоявшемся 11 марта заседании Кабинета министров президент Гурбангулы Бердымухамедов публично заявил о своих опасениях, хотя был привычно скуп на подробности.

Однако он раскрыл некоторые детали, касающиеся суммы задолженности Туркменистана.

«За последние годы» (более точных временных рамок ожидать не приходится) на развитие топливно-энергетического комплекса были привлечены кредиты размером более 8,8 млрд. долларов. Бердымухамедов подчеркнул, что приоритетной задачей было увеличение прибыли от добычи природного газа за счет его переработки и производства побочных продуктов.

Возможно, самой заметной инициативой властей в рамках этой задачи стал открытый в июне 2019 года завод по производству из природного газа бензина, дизтоплива и сжиженного газа. Проект обошелся в 1,7 млрд. долларов. По словам председателя газового монополиста «Туркменгаз» Батыра Аманова, он рассчитывает в ближайшее время погасить внешние долги своей компании за счет средств, полученных от реализации произведенной на этом заводе продукции.

Каждый из поочередно отчитавшихся чиновников давал похожие, расплывчатые обещания о выплате кредитов.

Бердымухамедов говорил о рентабельности так, словно она была каким-то новым понятием. По его словам, при привлечении иностранного капитала для оплаты строительства новых энергетических объектов необходимо провести технико-экономическое обоснование. Президент подчеркнул, что проекты должны быть самоокупаемыми.

А как дела обстоят в других областях экономики? Около 2,7 млрд. долларов иностранных кредитов было привлечено на развитие того, что было условно обозначено как строительно-промышленный комплекс. И вновь никаких подробностей предоставлено не было, но значительную часть этой суммы могут составлять средства, подобные тому 500-миллионному кредиту, который Азиатский банк развития (АБР) выделил Туркменистану в 2018 году на развитие внутренней электросети.

Кроме того, Туркменистан привлек кредитов в размере одного миллиарда долларов на развитие и модернизацию транспортно-коммуникационного сектора. Одним из ключевых проектов в этой сфере было строительство участка железнодорожной магистрали Узень-Берекет-Горган, которая соединила железные дороги Казахстана, Туркменистана и Ирана в рамках проекта транспортного коридора «Север-Юг». Тут тоже не обошлось без АБР: банк выдал кредит в размере 125 млн. долларов. Однако, как отметило государственное информационное агентство, было потрачено только 67,8 процента от общей суммы кредита, выданного на транспортно-коммуникационные нужды, а это означает, что почти треть этих денег не приносит дохода, за счет которого можно было бы выплачивать долги.

И когда все эти деньги должны быть выплачены? Об этом не упоминается ни в одном изданном информационном бюллетене, но некоторые любопытные цифры отобразились на экране не более чем на две секунды во время вечернего выпуска новостей 11 марта.

На приведенном выше графике видно, что в 2021 году Туркменистан должен выплатить 1,35 млрд. долларов, а в 2022 и 2023 годах – по 1,1 млрд. долларов.

Благодаря еще одному промелькнувшему на экране графику наблюдательные зрители узнают, что львиная доля платежей по обязательствам 2021 года (895 млн. долларов) приходится на топливно-энергетический комплекс. Практически с полной уверенностью можно предположить, что, поскольку Китай ссудил Туркменистану миллиарды в этой сфере, эти платежи осуществляется в виде поставок газа.

По крайней мере, газ является легко монетизируемым товаром.

В сельскохозяйственном секторе все сложнее. Из 608 млн. долларов непогашенной задолженности 145 млн. долларов должны быть выплачены к концу 2021 года.

Президент заявил, что это бремя будет возложено не на центральное правительство, а на руководителей агропромышленного комплекса.

Приспешники Бердымухамедова регулярно услаждают его слух статистическими отчетами, свидетельствующими об огромных успехах в сельском хозяйстве. Взять к примеру отчет Государственного агентства по статистике, в котором говорится, что за январь-сентябрь прошлого года хозяйства Туркменистана увеличили объем механизированных работ по растениеводству на 62 процента. Информационные бюллетени, которые ложатся на стол президенту, привычно свидетельствуют о якобы имевшем место росте производства. Однако, если история чему-то и учит, то только тому, что за этим бахвальством ровным счетом ничего не стоит.

Только в прошлом месяце Бердымухамедов объявил строгий выговор Эсенмырату Оразгелдиеву, вице-премьеру, курирующему сельское хозяйство, за невыполнение реформ и задач, связанных с внедрением цифровых систем в эту отрасль. Он вновь выразил Оразгелдиеву свое недовольство 5 марта, когда посетовал, что несмотря на огромные инвестиции в сельхозтехнику и расходные материалы, стране не удается достичь продовольственной независимости.

Как агропромышленный сектор, неспособный прокормить страдающее от безденежья население, должен выплачивать большие долларовые долги?

Бердымухамедов вернулся к теме продовольствия и урожая на проведенном 15 марта заседании правительства. Он распорядился, хоть и запоздало, приложить все усилия к тому, чтобы «свести к минимуму негативные последствия» недавних заморозков для плодовых деревьев. Что касается других культур, о них он даже не упомянул, но ситуация не обнадеживает.

Еще в прошлом месяце специализированное российское интернет-издание «Метеожурнал» назвало рискованной затеей поручение президента высадить картофель в начале февраля. Как и предсказывали синоптики, в конце февраля температура в некоторых районах Туркменистана на несколько дней опустилась значительно ниже нуля, что, возможно, нанесло непоправимый вред всходам картофеля. 13-14 марта в Туркменистан вновь вернулись морозы.

Для решения возникших в результате проблем потребуется опять повыкручивать руки населению.

15 марта базирующийся в Амстердаме новостной сайт Turkmen.news сообщил, что руководители государственных предприятий в Балканском велаяте вынуждают сотрудников отчислять часть зарплаты на покупку семенного картофеля.

Как отмечается в той же статье, выращивание картофеля является приоритетной задачей властей. Две трети от 34 000 тонн картофеля, которые Туркменистан закупил у России в 2020 году, составлял семенной картофель.

Сын Бердымухамедова, Сердар, занимающий должность вице-премьера, курирующего работу по внедрению цифровых систем в различные отрасли производства и правительственные ведомства, внес свой вклад в повестку дня, касающуюся продовольственного сектора. 12 марта он доложил отцу о проделанной работе по созданию в стране сети тепличных комплексов. Строящиеся теплицы общей площадью 350 тыс. кв. м (86 акров) смогут производить до 8750 тонн фруктов и овощей в год.

Бердымухамедов, очевидно, настолько доволен всем этим, что распорядился организовать помпезное открытие теплиц и приурочить это мероприятие к торжествам, посвященным 30-летию независимости Туркменистана.

Похоже, в стране намечается пир во время чумы.