Туркменистан: прав тот, у кого больше прав

Почти год прошел с того момента, как стало очевидно, что критики туркменских властей не могут чувствовать себя в безопасности даже в изгнании.

По сообщению базирующегося в Амстердаме новостного сайта Turkmen.news, особую ответственность за сложившуюся ситуацию несет Гуванч Овезов – заместитель главы Министерства национальной безопасности (МНБ), которое является преемником советского КГБ.

С начала 2023 года Овезов является новым куратором международных отношений в МНБ. Одной из его основных задач, судя по всему, стало возвращение на родину диссидентов законными и не очень способами. Он отлично справляется с поставленной задачей.

Одной из самых ярких иллюстраций к сказанному, упомянутых Turkmen.news, стал случай с критиковавшим власти YouTube-блогером Фархадом Мейманкулиевым, более известным под псевдонимом Фархат Дурдыев. В мае Мейманкулиев был задержан в Турции, где он проживал, и вскоре после этого его выслали в Туркменистан, где он, как сообщается, был приговорен к двадцати годам лишения свободы.

По словам Turkmen.news, Овезов является любимцем президента Сердара Бердымухамедова. Эти двое впервые встретились, когда нынешний президент в 2008-2011 годах работал советником туркменского посла в России.

Издание сообщает, что в то время Овезов занимал должность представителя МНБ в Москве. В его обязанности входил контроль за гражданами Туркменистана, обучающимися в российских вузах. Овезов периодически сопровождал тогдашнего консула Мекана Ишангулиева во время его встреч с туркменскими студентами. Сейчас Ишангулиев является послом в Турции – стране, из которой были высланы многие туркменские диссиденты.

Все это получит широкую огласку в ходе Универсального периодического обзора страны, который проводится на этой неделе в Совете ООН по правам человека (СПЧ ООН). Материалы, представленные в рамках этого обзора, в полной мере подтверждают, что у противников режима Бердымухамедова есть все основания искать убежища.

«Пытки и жестокое обращение [по-прежнему] широко распространены и как правило совершаются безнаказанно. По имеющимся данным, чаще всего пытки и жестокое обращение применяются в местах предварительного заключения для получения признательных показаний по уголовным делам и в тюрьмах в отношении лиц, заключенных под стражу по политическим мотивам», – говорится в совместном заявлении расположенной в Бельгии организации «Международное партнерство по правам человека» и базирующейся в Австрии организации «Туркменская инициатива по правам человека».

Нет необходимости упоминать о том, что политзаключенные лишены доступа к адвокатам, а судебные процессы проходят за закрытыми дверями.

Кроме того, 3 ноября правозащитная организация «Хьюман Райтс Вотч» опубликовала заявление, в котором призвала СПЧ ООН подвергнуть Туркменистан критике за то, что он не ратифицировал Факультативный протокол к Конвенции против пыток. Этот протокол включает в себя «систему регулярных посещений, осуществляемых независимыми международными и национальными органами мест, где содержатся лишенные свободы лица, с целью предотвращения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания».

Экс-президент и отец нынешнего лидера страны Гурбангулы Бердымухамедов вновь продемонстрировал, что в Туркменистане у власти стоят два человека: 3 ноября он отправился в Казахстан, где возглавил делегацию своей страны на саммите Организации тюркских государств. Бердымухамедов-старший воспользовался этой возможностью, чтобы заявить о готовности своей страны поставлять газ и электроэнергию в Казахстан.

Это заявление прозвучало на фоне недавнего решения Казахстана отложить подписание соглашения с Россией о поставках газа как минимум до 2024 года. Выступая 1 ноября в Санкт-Петербурге, вице-премьер Казахстана Роман Скляр заявил, что в переговорах с «Газпромом» речь шла о соглашении на поставку 3 миллиардов кубометров газа в год.

Плохое планирование, осуществляемое на протяжении многих лет, привело к тому, что богатый энергоресурсами Казахстан оказался в странном положении, испытывая сезонные перебои с поставками электроэнергии.

В то время как его отец находился в Казахстане, президент Бердымухамедов отправился в Балканский велаят, чтобы осмотреть место строительства новой электростанции мощностью 1574 мегаватт. Возводимая турецкой компанией Chalyk Energy (турецкое название компании – Çalık Enerji) электростанция будет оснащена паровыми турбинами производства американской компании-гиганта General Electric. Предполагается, что станция будет введена в эксплуатацию к маю 2027 года.

Появились доказательства того, что решение властей об отказе от субсидирования товаров первой необходимости, которое является неотъемлемым компонентом общественного договора при авторитарном режиме, не проходит бесследно. 30 октября базирующееся в Вене интернет-издание «Хроника Туркменистана» сообщило о том, что жители Ашгабата отмечают рост числа мелких краж. В супермаркетах также регулярно ловят воришек на месте преступления, сообщает издание.

Несмотря на отсутствие конкретных данных, источники в правоохранительных органах, с которыми побеседовала «Хроника», утверждают, что воровством занимаются люди всех полов и возрастов.

«На базарах и в супермаркетах воруют продукты, одежду, косметику, бытовую химию, то есть все то, что потом можно продать или использовать», – пишет ресурс.

Это одна из сфер, которая является «ахиллесовой пятой» режима. Еще в августе Радио «Азатлык» сообщило о необычном для Туркменистана событии: сотни людей вышли на акцию протеста в городе Туркменбаши, чтобы заявить об отсутствии у них возможности купить такие основные продукты питания, как мука и растительное масло. Нехватка продуктов свидетельствует о том, что государство постепенно сворачивает существовавшую десятилетиями программу по субсидированию продовольствия, которая была рассчитана на беднейшие слои населения.

Несмотря на многочисленные громкие заявления о том, что в стране строится много больниц, властям также с трудом удается обеспечить надежное медицинское обслуживание. 2 ноября «Азатлык» сообщило об ухудшении ситуации со вспышкой кори в столице страны Ашгабате. По словам корреспондента телерадиокомпании, большинство пациентов в больницах – это дети детсадовского возраста, и врачи не справляются с наплывом. Несмотря на это, работники детских садов не получили никаких указаний по поводу того, какие меры следует принимать на фоне этой вспышки, сообщает «Азатлык».

Хотя Бердымухамедов-старший и по совместительству бывший министр здравоохранения, может, и является приверженцем микроменеджмента, но его не интересуют такие пустяки.

1 ноября он заехал в только что построенный город Аркадаг, названный в его честь, чтобы в очередной раз проконтролировать ход ведущихся работ. На этот раз он утвердил дизайн дверных ручек, перил и светильников, которые будут установлены в правительственных зданиях города.

Также он рассмотрел варианты эмблемы футбольной команды «Аркадаг», которая сейчас проводит свой первый сезон в туркменской премьер-лиге.

«Гурбангулы Бердымухамедов, ознакомившись с [видами знаков], отметил, что они должны отражать развитие национального спорта, в особенности привлечение молодёжи к спорту высоких достижений», – говорится в сообщении государственного информационного агентства.

Бесспорно, «Аркадаг» показывает отличные результаты и не в последнюю очередь благодаря тому, что все его игроки переманивались у соперников. Команда, по сути, является дубликатом национальной сборной.

В этом сезоне «Аркадаг» выиграл все свои 17 матчей. Череда побед команды чуть было не прервалась 3 ноября, когда участник команды «Шагадам» Ихлас Магтымов сумел отыграть отставание в два мяча, забив два гола в ворота соперника. Однако через шесть минут после окончания основного времени «Аркадаг» по счастливой случайности получил возможность пробить пенальти, которой он воспользовался, обеспечив победу со счетом 3:2 в пользу будущих чемпионов.