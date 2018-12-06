Туркменистан: президент, доходы которого слишком малы

1 декабря полностью подконтрольный президенту законодательный орган Туркменистана провел непривычно напряженное заседание. Был принят бюджет на 2019 год и в тот же день ратифицирована Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, которую президент Гурбангулы Бердымухамедов и главы других государств, расположенных на побережье Каспийского моря, подписали 12 августа.

Бюджетный прогноз предусматривает сокращение доходов второй год подряд. Восемьдесят четыре млрд манатов (очень условно 24 млрд долларов или около того) – это на 12 процентов меньше, чем годом ранее. Бюджетом 2018 года предусматривалось снижение доходов – в манатах – на 7,8 процента.

Но Бердымухамедов выглядит невозмутимым.

На заседании кабинета министров, которое состоялось в последний день ноября, все шло своим чередом. Стараясь продемонстрировать якобы непринужденную манеру поведения, что стало характерным для него в последнее время, президент приехал на заседание правительства из президентского дворца на велосипеде. «Регулярные занятия спортом благотворно влияют на здоровье человека», – напомнил он своим подчиненным.

Бердымухамедов со своим ахалтекинским скакуном.

А затем, 2 декабря, он появился в Ахалтекинском конно-спортивном комплексе, одетый в пальто зеленоватого цвета с меховым воротником и брюки лиловых тонов – со вкусом подобранное осеннее сочетание, дополнением к которому стал хлыст с ручкой из золота. Эта поездка даже вдохновила президента взяться за написание новой книги. Она будет посвящена любимой национальной породе лошадей.

Государственные СМИ утверждают, что около 75-80 процентов бюджетных средств будут, как всегда, направлены на «социальные нужды». Но, похоже, это плохо согласуется с тем фактом, что Туркменистан продолжает транжирить миллиарды долларов на не оправдывающие себя сомнительные промышленные проекты, высокотехнологичный морской порт и непомерно огромные спортивные объекты.

Каково на самом деле состояние экономики Туркменистана, неизвестно. Определенный вывод можно сделать из расхождения между официальным и реальным курсом маната. Базируюущееся в Вене издание «Хроника Туркменистана» сообщило 30 ноября, что в последнее время курс черного рынка колеблется от 14,5 до 16 манатов за доллар. Если взять более низкий курс, то реальные доходы бюджета составят около 6,6 млрд долларов.

Способы пополнения бюджета широкой общественности неизвестны, но очевидно, что единственный существенный источник иностранной валюты для страны – это экспорт природного газа в Китай. Данные, которые приводит эксперт аналитического отдела медиакомпании The Economist Group Сэм Бхутиа, показывают, что растущие объемы экспорта газа могут принести в 2019 году до 7,5 млрд долларов. Но для этого нужно, чтобы эти продажи происходили на рыночных условиях и не включали в себя компенсации Пекину затрат на финансирование газопровода Китай–Центральная Азия.

Несколько вдохновляет тот факт, что глава «Газпрома» Алексей Миллер 28 ноября прибыл в Ашгабат – это его второй визит за два месяца. Такой уровень внимания может указывать на то, что соглашение по возобновлению поставок газа в Россию будет вскоре достигнуто. Впрочем, в своем пресс-релизе «Газпром» только отметил, что Миллер и Бердымухамедов просто обсудили «различные аспекты взаимодействия в газовой сфере».

Судя по репортажам в государственных СМИ о прошедшей встрече, Ашгабату очень хотелось бы, чтобы за основу переговоров было принято межправительственное соглашение 2003 года, которое должно было оставаться в силе до 2028 года. Этим соглашением предусматривалось увеличение закупок газа в конечном счете до 80 млрд кубических метров в год. Однако нет никаких признаков того, что «Газпром» по-прежнему на это настроен.

На этой неделе вновь стали приходить тревожные новости с востока: губернатор афганской провинции Фарьяб, имеющей довольно протяженную общую границу с Туркменистаном, пожаловался на ухудшении обстановки в своем регионе. Накибулла Фаик жестко потребовал большей поддержки со стороны Кабула, заявив, что около 80 процентов территории провинции сейчас находится в руках талибов.

В интервью Радио «Азатлык», туркменской службе Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», помощник госсекретаря США по вопросам Центральной Азии Элис Уэллс была оптимистически настроена относительно вышеописанной ситуации, утверждая, что нестабильная обстановка не отразилась на границе. Однако именно Радио «Азатлык» сообщало в июле, что в результате перестрелки на туркменско-афганской границе, возможно, погибли 25 туркменских пограничников. Детали, конечно же, не подтверждены и крайне туманны.

Специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад позднее в этом месяце планирует посетить Туркменистан, и проблемы безопасности, безусловно, будут одним из основных пунктов повестки дня.

Правительство лишь на словах уделяет внимание вопросам национальной обороны. Так, на заседании Государственного совета безопасности, состоявшемся 1 декабря, говорилось о необходимости боевой подготовки пограничников, хотя в репортажах государственных СМИ об этом заседании ни разу не был упомянут Афганистан. Даже намека на исходящую от Афганистана опасность достаточно, чтобы вызвать гнев Ашгабата. В прошлом месяце Министерство иностранных дел Туркменистана осудило репортаж агентства «РИА Новости», в котором упоминались обсуждения, связанные с нарастанием активности «Талибана» вблизи туркменской границы.

Правительство чувствует себя более уверенно, когда дело доходит до устрашения собственных граждан. «Альтернативные новости Туркменистана» (АНТ) сообщили 30 ноября, что по всей стране людей вызывают «на беседу» в связи с возможной протестной активностью в социальных сетях их родственников, проживающих за рубежом.

И все же плохие новости просачиваются. 28 ноября «Хроника Туркменистана» разместила видео очередей за хлебом, которые теперь появились даже в Ашгабате. Радио «Азатлык» также отметило, что, судя по всему, в некоторых областях введены ограничения на количество отпускаемых товаров повседневного спроса, таких как мука. В своем репортаже от 29 ноября Радио «Азатлык» рассказало, что пенсионеры должны лично приходить в центры социального обслуживания примерно раз в полгода, чтобы им не прекратили выплачивать пенсию. Эта мера (якобы чтобы удостовериться, что получатели пенсии не умерли), как сообщается, была введена ранее в этом году.

Власти продолжают высказывать идею, что переход к более открытой рыночной системе станет решением проблемы, существование которой они не признают. В русле этой идеи кабинет министров на своем заседании, прошедшем 30 ноября, одобрил предложение, чтобы уже в следующем году на рынок хлопка, пшеницы и, возможно, на другие сельскохозяйственные рынки вышли частные компании. Поскольку сельскохозяйственный сектор Туркменистана по сути мало изменился с советских времен, подобное стало бы важнейшим преобразованием.

Еще один пример признания давно очевидных проблем: в ноябре провластные издания сообщили в своих репортажах, что с января резко возрастут закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию. В частности, стоимость пшеницы удвоится, а цена хлопка увеличится на 50 процентов. Представители Министерства сельского и водного хозяйства заявили, что новые цены позволят тем, кто по существу в наши дни находится в положении крепостных, увеличить свою прибыль на 20% – еще одна математическая головоломка.