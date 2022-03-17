Туркменистан: президент новый, идеи старые

В Туркменистане практически завершилась срежиссированная передача власти.

15 марта, через три дня после проведения президентских выборов, сотрудники избирательной комиссии опубликовали заявление о том, что Сердар Бердымухамедов, 40-летний сын покидающего свой пост лидера, набрал 72,97 процента голосов избирателей.

Церемония инаугурации Бердымухамедова состоится 19 марта.

Выборы были состряпаны на скорую руку и прошли достаточно скомкано. Ожидать кардинальных изменений в курсе страны не приходится, только если Бердымухамедов-младший не окажется обладателем невиданных доселе качеств.

Победа, хотя и была сокрушительной, но не сравнима с тем, к чему привыкли в таких тоталитарных государствах, как Туркменистан. Отец Сердара Гурбангулы набрал более 97 процентов голосов на выборах 2012 и 2017 годов. На своих первых президентских выборах в 2007 году он был избран относительно скромными 89 процентами голосов. Однако и это больше, чем удалось набрать его сыну. Очевидно, задача Сердара – не затмить Гурбангулы, который сохранит за собой место в правящем аппарате, прежде всего на посту председателя Сената.

Лучшего результата (11 процентов голосов) среди остальных восьми претендентов добился Хыдыр Нуннаев, проректор Туркменского государственного института физической культуры и спорта, чья кандидатура была выдвинута «инициативной группой» Ашгабата. Выполнив свою функцию, он вернется в безвестность.

В день выборов был разыгран спектакль, призванный подчеркнуть скромность кандидата, чья победа не вызывала сомнений. Сердар приехал на избирательный участок с женой и тремя дочерьми на белой «Ладе», которая, как отметило государственное телевидение, была подарена его дедушке, пожизненно являющемуся сотрудником МВД, за безупречную службу. (Сын Сердара Керимгулы не принимал участия во всем этом фарсе, поскольку он, по некоторым данным, учится в Великобритании).

Проголосовав, Сердар для видимости ответил на вопросы журналистов, что выглядело как спланированная имитация пресс-конференции. Но даже несмотря на всю неискренность происходящего, это шоу для Туркменистана – событие экстраординарное, поскольку Бердымухамедов-старший почти никогда не принимает участия в пресс-конференциях. Даже липовых.

Вопросы задавались поочередно на русском, английском и туркменском языках. Сердар ответил на все вопросы, заданные на трех языках, с тем чтобы просто напомнить аудитории о своих лингвистических способностях.

На вопрос журналиста российского государственного информационного агентства ТАСС, какой внешнеполитический курс возьмет администрация Бердымухамедова-младшего, Сердар дал шаблонный ответ, явно заранее заготовленный с учетом разворачивающейся в Украине ситуации.

«Нейтральный статус Туркменистана позволяет ему развивать полноценные отношения со всеми государствами, как в этом регионе, так и за его пределами», – сказал он, отвечая на русском – языке страны, которая только что вторглась в соседнее государство с конкретной целью вынудить его объявить псевдонейтральный статус.

Бердымухамедов подчеркнул, что будет реализовывать свое видение внешней политики в соответствии с программой действий, состоящей из пяти пунктов, которая была определена на совместном заседании палат парламента 11 сентября. По его словам, среди приоритетных задач – обеспечение безопасности и стабильности, поддержание нейтрального статуса страны, диверсификация внешнеэкономических связей, содействие стабильному развитию и «гуманизация международных отношений».

Сделанное им заявление носит слишком туманный и расплывчатый характер, но, по крайней мере, часть его можно интерпретировать как позицию Туркменистана в отношении будущего Афганистана.

В день выборов государственное информационное агентство Туркменистана (TDH) сообщило, что Бердымухамедов-старший дал зеленый свет государственному производителю электроэнергии Туркменистана на поставку его афганскому аналогу – компании Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) – распределительных устройств для установки на электростанции «Нур-эль-Джахад» в провинции Герат. Эта передача технологий, говорится в постановлении, поможет в успешной реализации проекта прокладки высоковольтной линии электропередачи TAP. И ни слова о расходах.

Подобные моменты – помощь соседней стране, где царит бедственное положение и наблюдается нестабильная обстановка, в целях продвижения проекта, который теоретически должен однажды принести доход в государственную казну Туркменистана, – и являются теми несколькими из пяти пунктов, о которых говорил Бердымухамедов в своем ответе корреспонденту ТАСС.

На этой неделе из Кабула поступили новости и о другом важном трансафганском энергетическом проекте: правительство талибов заявило, что намерено возобновить работы по строительству газопровода ТАПИ даже без участия Азиатского банка развития.

«Контрольный пакет акций проекта принадлежит Туркменистану, а АБР ... играл роль финансового консультанта», – цитирует TOLO News Ахмада Вали Хакмаля, официального представителя министерства финансов, управляемого талибами.

Это действительно так, ведь отвечающий за реализацию проекта консорциум TAPI Pipeline Company на 85 процентов принадлежит государственному концерну «Туркменгаз». Держателями трех оставшихся долей по 5 процентов являются соответственно Афганское газовое предприятие, пакистанская Inter State Gas Systems и индийская GAIL. Однако Туркменистан никогда даже не намекал на готовность оплатить необходимые для реализации проекта затраты, размер которых составляет около 10 миллиардов долларов.

Но вернемся ко дню выборов. Журналист турецкой общественной телекомпании TRT-World задала Сердару вопрос на английском языке (который почти наверняка был передан ей сотрудниками МИД Туркменистана) о том, что он намерен сделать для развития частного сектора. Отвечая на этот вопрос, он вновь обратился к видению своего отца о том, как Туркменистан намерен перейти на рыночные рельсы. А именно, путем выдачи целевых кредитов предпринимателям, среди которых – кто бы мог подумать – в основном значатся родственники правящей семьи, приближенные к ней и те, кто пытается ей всячески угодить.

«Сегодня в нашей стране успешно реализуется государственная программа поддержки частного сектора, – сказал он. – Кроме того, наши власти оказывают частному сектору финансовую помощь, а также предоставляют в пользование объекты общественной инфраструктуры и производственные мощности».

Тот факт, что Бердымухамедов решил ответить на этот вопрос по-английски, означает, что он надеется продемонстрировать якобы царящую в стране атмосферу интернационализма и открытости внешнему миру. Неплохая попытка, хотя для привлечения серьезных иностранных инвесторов потребуется нечто большее.

Фантазии властей о перспективах туристического сектора страны являются наглядной иллюстрацией того добровольного заблуждения, которому готовы потворствовать туркменские чиновники. 11 марта агентство TDH сообщило об организованной властями видеоконференции, посвященной тому, как Туркменистан якобы «из года в год наращивает свой потенциал в сфере международного туризма». Учитывая, что страна была почти полностью закрыта от внешнего мира в течение последних двух лет в результате необоснованной политики отрицания, выработанной под предлогом предотвращения распространения COVID-19, все происходящее во время дискуссии, о которой идет речь, напоминало зазеркалье. Это прискорбно, поскольку туркменские чиновники абсолютно обоснованно хвастаются чрезвычайной привлекательностью своей страны; но загвоздка в том, что почти никто не может попасть туда.

Базирующееся в Вене издание «Хроника Туркменистана» рьяно, хотя и несколько бессмысленно, учитывая, что все проводимые здесь президентские выборы в любом случае являются грубой пародией на демократию, сетует на допущенные в ходе выборов процедурные нарушения. В опубликованном накануне голосования материале издание отмечает, что, с юридической точки зрения, ситуация, при которой Гурбангулы Бердымухамедов инициировал внеочередные выборы своим уходом в отставку, но при этом продолжал исполнять обязанности главы государства, является абсурдной. В случае досрочных выборов между уходом лидера в отставку и проведением голосования должно пройти не менее 60 дней. В Туркменистане же этот период составил всего один месяц, а регистрация кандидатов закончилась только 22 февраля, т.е. всего за 18 дней до голосования.

Но все это уже не имеет значения. Сердар Бердымухамедов – новый президент.