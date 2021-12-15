Туркменистан: приветливый партнер

В последнее время Иран и Туркменистан очень приветливы друг с другом.

В конце прошлого месяца они и Азербайджан заключили любопытное трехстороннее соглашение о своповых поставках газа, которое попало в заголовки ряда СМИ. Речь идет о небольших объемах, но соглашение имеет важное символическое значение.

Тегеран намерен продолжать придерживаться курса на развитие добрососедских отношений с Ашгабатом. 13 декабря президент Ирана Эбрахим Раиси позвонил своему туркменскому коллеге Гурбангулы Бердымухамедову, чтобы обсудить дальнейшее развитие экономических и торговых связей.

Как это обычно бывает в таких разговорах, собеседники в основном ограничились общими словами, хотя Раиси одобрительно отозвался о трехсторонней сделке. Тем не менее, учитывая, что между Туркменистаном и Ираном до недавнего времени были разногласия из-за неоплаченных Тегераном счетов за газ, такое общение на высоком уровне достойно внимания.

Вслед за этим 14 декабря состоялся телефонный разговор между главами внешнеполитических ведомств двух стран. Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян выразил надежду на приезд Бердымухамедова в 2022 году.

В настоящее время Туркменистан активно взаимодействует с соседями одновременно по нескольким направлениям. На прошлой неделе в фаворе была Россия.

Экономические контакты Кремля с Ашгабатом осуществляются преимущественно через два российских региона – республику Татарстан и Астраханскую область, расположенную на северных берегах Каспийского моря. Президент Татарстана Рустам Минниханов последний раз приезжал к Бердымухамедову в конце сентября и за свои усилия был награжден орденом Туркменистана «Гарашсызлык» («Независимость»).

9 декабря в Туркменистан с рабочим визитом прибыл губернатор астраханской области Игорь Бабушкин. После его встречи с Бердымухамедовым в прессе появилась информация, представляющая интерес для тех, кто находится в поиске необычных маршрутов для путешествий. Как отметила газета «Нейтральный Туркменистан», с большим энтузиазмом была встречена (неясно кем) идея по поводу регулярных паромных перевозок между астраханским портом Оля и Туркменбаши – высокотехнологичным морским портом стоимостью 1,5 миллиарда долларов, который Туркменистан построил, не убедившись в наличии спроса. Бабушкин отметил, что работы по строительству круизного лайнера под названием «Петр Великий» близятся к завершению, и что Аваза – дорогостоящий, но экономически нецелесообразный курорт к югу от Туркменбаши – имеет все шансы стать «жемчужиной каспийского маршрута».

Внешнеторговый оборот между Астраханской областью и Туркменистаном в первые три квартала этого года составил почти 200 миллионов долларов, но Бабушкин высказал надежду на увеличение этого объема. Астраханские компании готовы поставлять в Туркменистан зерно, лесоматериалы, трубы, сети, рыбные корма и сельскохозяйственную продукцию, сообщили в администрации губернатора. Взамен они получат текстиль, фрукты и овощи, хлопковое волокно, полипропилен и другие товары.

Чтобы реализовать задуманное, Бабушкин предложил разместить логистический центр для туркменских товаров на территории новой портовой особой экономической зоны в районе порта Оля. «Отсюда туркменские товары кратчайшим путем могут попасть в российские регионы, а также на рынки европейских стран», – сказал он.

Еще одна обнадеживающая новость пришла из России 9 декабря, когда Россельхознадзор объявил о возобновлении поставок томатов с 88 туркменских предприятий. В марте служба предупредила, что начала переговоры с представителями туркменского министерства сельского хозяйства в связи с опасениями по поводу заражения туркменских помидоров вирусом коричневой морщинистости плодов томата. В апреле Россельхознадзор приостановил ввоз томатов и даже болгарского перца из нескольких туркменских регионов.

Тем не менее Туркменистану каким-то образом удалось экспортировать 32 тысячи тонн тепличных томатов в Россию за первые восемь месяцев этого года, что почти вдвое превышает объем, отправленный в 2020 году. Однако это лишь малая часть годового объема овощей, выращиваемых в одобренных Россией тепличных хозяйствах, а это 142 тысячи тонн.

Принимая во внимание важность России и Китая для Туркменистана с экономической точки зрения, неудивительно, что в ходе состоявшегося 10 декабря заседания кабинета министров Бердымухамедов не преминул напомнить своим министрам, а также всем присутствующим послам, что он считает эти страны стратегическими партнерами Ашгабата.

Последовательность, в которой Бердымухамедов упоминает страны, можно считать показателем того, насколько, по его мнению, необходимо уделять внимание дипломатическому взаимодействию с этими партнерами. Ближнее зарубежье идет после России и Туркменистана.

«Максимум внимания мы уделим в перспективе укреплению добрососедских и дружественных связей с Афганистаном, Ираном, Пакистаном и Индией, в сотрудничестве с которыми было намечено строительство ряда значимых инфраструктурных объектов в области энергетики, транспорта и коммуникаций», – сказал он.

После этого Бердымухамедов высказал намерение последовательно развивать политический и экономический диалог с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Наконец, были упомянуты Европейский Союз и Соединенные Штаты.

В попытке, упредив, угодить прокитайским настроениям президента, 8 декабря государственная газовая компания «Туркменгаз» объявила о вводе в эксплуатацию новых газовых скважин на месторождении Агаргуйи, расположенном рядом с месторождением Малай в Лебапском велаяте. По заявлению компании, с Агаргуйи в трубопровод Центральная Азия – Китай поступает более 300 тысяч кубометров газа.

А тем временем трехсторонний саммит с участием президентов Азербайджана, Турции и Туркменистана переносится на 2022 год. Ходили разговоры о том, что он состоится в этом году, возможно, в кулуарах заседания Организации экономического сотрудничества, которое состоялось в прошлом месяце в Авазе. Но не сложилось. Запланированная ранее на август встреча была отменена, поскольку все мысли президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана занимала борьба с бушевавшими по всей стране лесными пожарами.

Что касается ситуации внутри страны, то там стартовали праздничные мероприятия. Предварил череду празднеств День нейтралитета, отмечаемый 12 декабря. Во время торжества приглашенные Бердымухамедовым дипломаты покорно танцевали для него, как дрессированные медведи, под исполняемую ансамблем песню советских времен «Каракум», которую очень любит президент.

Возможно, в память об этом событии Бердымухамедов сочинил пацифистское стихотворение, которое было опубликовано в выпуске «Нейтрального Туркменистана» от 14 декабря под названием «Да здравствует мирная жизнь!». Стихотворение завершается следующими полными пафоса строками:

Всякий, кто зло затеял,

Покуда ещё есть время,

зло совершать откажись!

Доверие – мира основа!

Народы – единое племя!

Да здравствует мирная жизнь!

К слову, об отказе вершить зло. Зарегистрированная в Великобритании компания, управляемая молодым человеком по имени Шамурад Реджепов, который является племянником Бердымухамедова, в настоящее время ликвидируется, сообщило на этой неделе базирующееся в Амстердаме интернет-издание Turkmen.news. В ходе расследования, проведенного в октябре объединением репортеров-расследователей, выяснилось, что компания «Delanore» занималась экспортом нефте- и химпродуктов производства госпредприятий Туркменистана. Ликвидация компании наводит на мысль о том, что Реджепова и его компаньонов внезапно охватил стыд.

Схема, благодаря которой подобные компании наживаются на тесных связях с автократическими режимами, хорошо знакома на всем постсоветском пространстве. Наделенный возможностями посредник приобретает у государственного концерна товары по бросовым ценам, а затем выгодно их продает. Даже кража конфет у ребенка требует большей изворотливости.