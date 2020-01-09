Туркменистан против Netflix

Следящих за событиями в Центральной Азии зрителей, посмотревших свежий боевик от Netflix «Призрачная шестерка», возможно, позабавило появление в кадре воображаемой страны Тургистан.

Хотя государства с таким названием не существует, эта страна-изгой, возглавляемая не способным руководить страной диктатором, имела явные визуальные отсылки к Туркменистану. Государственный герб Тургистана идентичен туркменскому, жители вымышленной страны явно говорят по-туркменски (причем настолько явно, что один из персонажей мучительно корпит над самоучителем по туркменскому языку), а огромных размеров памятники и здания в некоторых сценах очень похожи на те, которые можно встретить в Ашгабате.

Фильм, снятый в комедийном жанре в широком смысле этого слова, был настолько легким и абсурдным, что его смело можно было отнести к категории «посмотрел и забыл». Однако туркменские чиновники, судя по всему, не забыли и даже крайне раздражены.

8 января туркменская служба Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода» сообщила, что аппаратчики в северо-восточном Лебапском велаяте (области) начали организовывать публичные собрания в школах и культурных центрах для проведения лекций государственным служащим и школьникам о пороках Америки.

«Ораторы, выступающие на этих встречах, заявляют, что «Америка враг туркменского государства. США проводят большую работу, чтобы уничтожить нашу страну. Очевидно, они пытаются сделать все, чтобы вызвать недовольство народа», – сообщил один из корреспондентов Радио «Азатлык».

Туркменистан ведет войну против Тургистана с момента выхода «Призрачной шестерки» 13 декабря в потоковом сервисе Netflix.

В конце декабря «Азатлык» сообщил, что местные салоны видеопроката были оштрафованы за незаконное предоставление копий фильма, который быстро обрел популярность после того, как стало известно о параллелях с Туркменистаном. Поскольку фильм здесь не доступен на DVD, проще всего его посмотреть, скопировав на флешку, что является обычной практикой в странах, где интернет слишком медленный или дорогой. Из-за этого туркменские спецслужбы вынуждены выходить на «полевую» работу.

«По видео прокатам Ашгабата, Туркменабата, Мары и Дашогуза ходят мужчины в штатском и заказывают для просмотра новый американский фильм «Призрачная шестерка», – сообщает корреспондент Радио «Азатлык». – Когда же заказ выполняется, заказчики забирают фильм на своей флешке, но вместо оплаты показывают удостоверение».

Netflix был заблокирован в Туркменистане сразу после выхода боевика (хотя после публикации данной статьи один читатель связался с Eurasianet.org и сказал, что Netflix открывается и он смог посмотреть «Призрачную шестерку» в Ашгабате). Фильм также распространяется через веб-сайт Google Play, доступ к которому также был закрыт.

Хотя Туркменистан выступает в качестве шаблона для некоторых аспектов Тургистана, вымышленная страна также в абсурдной форме представлена явно преувеличенной смесью Ливии и Сирии, возможно, с некоторыми оттенками Азербайджана.

В «Призрачной шестерке» Тургистан втянут в не совсем понятную гражданскую войну, которую жестокий диктатор Ровач Алимов (имя совпадает с кличкой любимого коня президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова) ведет против собственного народа. В кульминации фильма некий американский магнат организует восстание угнетенного на протяжении многих лет народа Тургистана против Ровача, который в конечном итоге погибает в сцене, призванной (хоть идея и сомнительна) напомнить о последних минутах жизни ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Неразвитые постсоветские республики, в чем-то напоминающие Афганистан, десятилетиями служили источником вдохновения для голливудских сценаристов и разработчиков видеоигр. Эта практика настолько широко распространена, что и на нее появилась пародия в виде мультфильма 2004 года «Отряд «Америка»: Всемирная полиция», в котором фигурируют злодеи из руководимой террористами страны под названием Деркадеркастан.

Журналисты и политики тоже невольно участвуют в изобретении несуществующих стран региона.

В январе 2015 года журналист New York Times Джон Бранч по неосторожности «придумал» страну Кырзбекистан, образованную путем «слияния» Кыргызстана и Узбекистана. За этим последовало множество интернет-мемов и в основном безобидных шуток.

Менее забавным для обозревателей Центральной Азии был случай в 2011 году, когда не самый популярный кандидат в президенты США Герман Кейн, не желая быть застигнутым врасплох «общемировыми» и сложными для него вопросами, создал свой собственный «-стан».

«Я готов ответить на каверзные вопросы, и их уже начинают задавать, – сказал он тогда журналисту. – И когда меня спросят, кто президент Убеки-беки-беки-беки-стан-стана, я скажу, что не знаю. А вы знаете?».

Недипломатический подтекст заключался в том, что страны региона не имеют особого значения и не столь важно знать имена их лидеров.

Правительства центральноазиатских стран, как известно, могут быть обидчивыми и не простить того, в каком свете их государства выставляют в фильмах.

В течение нескольких лет Казахстан нервно воспринимал «репутационный ущерб», нанесенный Боратом – героем Саши Барона Коэна, чья популярность достигла своего пика с выходом в 2006 году фильма «Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана».

Однако со временем чиновники стали видеть плюсы от повышения узнаваемости Казахстана, которое обеспечил Борат, и считать всплеск притока туристов заслугой популярности этого персонажа.