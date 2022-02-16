Туркменистан: процесс передачи власти наконец запущен

Я так взволнован, что просто не могу скрыть этого: Сердар Бердымухамедов сидит в центре, а за его спиной гигантский портрет его отца. (Фото: Государственное информационное агентство Туркменистана)

В следующем месяце у Туркменистана будет уже новый президент. Но он по-прежнему будет Бердымухамедовым.

Механизм передачи власти был наконец запущен на состоявшейся 11 февраля внеочередной сессии Халк Маслахаты (Народного совета), в ходе которой 64-летний президент Гурбангулы Бердымухамедов объявил о своей отставке в свойственной ему самовозвеличивающей и иносказательной манере.

«Как вы знаете, два года назад я достиг возраста пророка Мухаммада, – сказал он. – Сегодня я хочу поговорить с вами о принятом мною сложном решении. Я поддерживаю мысль о том, что дорогу к управлению государством надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности».

После чего оставалось бы ждать два года, поскольку в 2017 году Бердымухамедов был переизбран на семилетний срок. Однако по его настоянию парламент принял решение о проведении внеочередных выборов 12 марта.

Дело сделано, осталось решить лишь один вопрос. 14 февраля, в день официального начала избирательной кампании, собрание членов Демократической партии – номинально правящей партии, хотя это определение в Туркменистане не имеет никакого значения – единогласно проголосовало за выдвижение Сердара Бердымухамедова, 40-летнего сына президента, в качестве своего кандидата. В вечерних новостях информация о процедуре утверждения кандидатуры, которая проходила в довольно мрачной обстановке, была отодвинута на второй план.

В условиях подлинной демократии торжествующий выдвиженец и несомненный победитель выборов рассчитывал бы на то, что хотя бы отрывок из его благодарственной речи на торжественном съезде партии прозвучит на телевидении. Но не в случае с Сердаром Бердымухамедовым, который с абсолютно каменным лицом выступил перед собравшимися однопартийцами, уткнувшимися в свои блокноты. В телевизионном репортаже его голос не прозвучал ни разу. Государственная телекомпания решила, что вместо него с этим отлично справиться диктор, который и передал всю суть происходившего на съезде.

Тем, кто хочет знать, что будет дальше, Бердымухамедов-младший дал понять, что на новом посту он намерен продолжать начинания своего отца. В качестве президента он будет следовать «духовным принципам и наследию предков», сказал он, отметив при этом, что 2022 год станет «годом стремительного социально-экономического развития».

«Я твёрдо верю в наш народ, в его высокий и непоколебимый дух, что, объединив усилия, мы будем работать для дальнейшего преобразования нашей Отчизны, укрепляя веру Президента-Аркадага в светлое и счастливое будущее», – сказал Сердар Бердымухамедов, упомянув почетный титул, присвоенный его отцу.

Базирующееся в Вене издание «Хроника Туркменистана» поделилось своим видением того, что могут представлять собой эти предстоящие социально-экономические изменения. 10 февраля корреспонденты сайта сообщили, что цены на субсидированные продукты в государственных магазинах неуклонно растут. Буханки самого дешевого хлеба продаются по 0,70 маната (0,20 доллара по официальному курсу и 0,03 доллара по курсу черного рынка), но быстро раскупаются. В том же время с поставками более дорогого хлеба по 2,5 маната проблем меньше. 9 февраля Радио «Азатлык» сообщило, что нехватка хлеба на одном из столичных рынков вызвала бурное возмущение, в результате чего была разбита витрина магазина.

Как уже сообщала «Хроника», в последнем квартале 2021 года выросли цены и на другие субсидируемые основные продукты питания. Сахар подорожал с 10 манатов за килограмм до 18 манатов, а растительное масло – с 18 манатов за литр до 35 манатов.

Пока единственным конкурентом Сердара на выборах стал замглавы Марыйского велаята Агаджан Бекмырадов, но государственные СМИ спешат успокоить на этот счет. «Скоро станут известны имена и других претендентов на высокий государственный пост, что выступает наглядным свидетельством альтернативности предстоящих Президентских выборов», – говорится в сообщении государственного информационного агентства.

Чем же теперь будет заниматься Бердымухамедов-старший? Он сохранит за собой важный пост спикера Сената, что выглядит как попытка подстраховаться. Глава Сената является второй фигурой в государственной иерархии и берет на себя обязанности президента в случае, если действующий президент по каким-либо причинам не может их исполнять. Покидающий свой пост президент также является председателем Совета государственной безопасности и верховным главнокомандующим вооруженными силами. Как эти обязанности будут распределяться на практике, когда Сердар станет президентом, еще предстоит выяснить. В соседнем Казахстане экс-президент Нурсултан Назарбаев сохранил за собой высокий уровень формального контроля над силовиками даже после своей отставки в 2019 году – Туркменистан может воспользоваться этой же схемой.

Сложилось также ощущение, что нынешнее заседание Халк Маслахаты был созвано с целью утвердить сценарий, по которому Сердар должен будет исправно произносить свои реплики. Помимо решения вопросов, касающихся преемственности, совет принял так называемую «Национальную программу социально-экономического развития Туркменистана на 2022-2052 годы».

Основополагающие принципы этого документа, учитывая длительные временные рамки, привычно носят расплывчатый характер. Основная идея сводится к той же повестке дня, о которой президент Бердымухамедов говорит в течение последних нескольких лет и которая была реализована лишь частично: экономика должна быть диверсифицирована, перерабатывающим отраслям будет оказана государственная помощь, что повысит экспортный потенциал Туркменистана, налоговая и бюджетная политика будут рационализированы, и так далее, и тому подобное.

Бердымухамедов покидает свой пост, формально оставляя в наследство программу крупных капиталовложений. На состоявшемся 11 февраля заседании правительства Бердымухамедов одобрил выделение 40 миллиардов манатов (11,4 миллиардов долларов по официальному курсу; 2 миллиарда долларов по курсу черного рынка) на строительство и реконструкцию промышленных предприятий и заводов, больниц, домов, школ, культурных центров и административных зданий в 2022 году.

По уже сложившейся традиции Бердымухамедов заявил, что для реализации этой инвестиционной программы будут задействованы «все источники финансирования». Это означает, что вместо того, чтобы предоставить средства исключительно из государственной казны, как это было изначально, неопределенная сумма будет выделена посредством целевого кредитования – практика, которую Международный валютный фонд не одобряет.

МВФ не говорит об этом открыто, но одна из причин, по которой он так щепетильно относится к дешевым кредитам, заключается в том, что деньги неизменно оказываются на счетах членов правящей семьи и их приближенных. Одним из проектов, на котором Бердымухамедов заострил внимание на прошлой неделе, было строительство автомагистрали Туркменабат-Ашхабад-Туркменбаши. Одним из основных подрядчиков по проекту выступает шурин президента.