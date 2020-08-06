Туркменистан прячет свежие могилы от спутников?

Президент воспользовался возможностью, которую предоставил праздник Ид аль-адха (известный в Туркменистане как Курбан-байрам), чтобы обзвонить лидеров стран, где большинство населения исповедует ислам.

Среди его собеседников были король Саудовской Аравии Салман ибн Абдулазиз, который лишь недавно выписался из больницы после операции на желчном пузыре, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Также Гурбангулы Бердымухамедов пообщался с лидерами соседних стран – Афганистана, Азербайджана и Ирана. А на прошлой неделе – с королем Бахрейна, вице-президентом Объединенных Арабских Эмиратов и наследным принцем Абу-Даби.

Во всех случаях беседы состоялись по инициативе администрации Бердымухамедова, но государственные СМИ всячески пытаются (например, трубя о поздравлениях со стороны известных иностранных деятелей, хотя те прислали лишь формальные отписки) создать впечатление, что все навязываются Туркменистану в друзья. Но если читать между строк, то эта агрессивная кампания больше похожа на то, что Бердымухамедов сам активно молит об инвестициях и активизации экономического сотрудничества.

И есть все более веские основания подозревать, что Туркменистан может пытаться получить дополнительную иностранную помощь на борьбу с эпидемией COVID-19 в стране, хотя правительство продолжает отрицать ее наличие. В телефонном разговоре с Эрдоганом Бердымухамедов выразил благодарность за предоставленные лекарства и средства индивидуальной защиты. Также в конце прошлого месяца ОАЭ отправили в Туркменистан 60 тонн критически важных предметов медицинского назначения и тест-систем для диагностирования коронавируса.

Новости об эпидемиологической ситуации в Туркменистане поступают только из иностранных независимых СМИ, и объем публикаций достиг тревожного уровня. Так как правительство цепляется за миф об отсутствии в стране коронавируса, оценить масштаб кризиса можно только опираясь на убедительную косвенную информацию.

27 июля базирующийся в Амстердаме новостной сайт Turkmen.news сообщил, что как минимум две клиники в Ашгабате, включая центр кардиологии, «были перепрофилированы под пациентов с пневмонией». Врачи часто не справляются с растущей нагрузкой. Ситуация в провинциях, где ресурсов меньше, несомненно, хуже. Turkmen.news приводит слова неназванного источника в Дашогузском велаяте (области), по словам которого «в реанимации инфекционной больницы Дашогуза в палатах на три человека лежат по шесть-семь пациентов, люди умирают ежедневно».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая в прошлом месяце направила в Туркменистан делегацию экспертов, сообщила Eurasianet.org по электронной почте, что она «в курсе и обеспокоена по поводу сообщений о росте в Туркменистане случаев острых респираторных заболеваний или пневмонии неизвестного происхождения», но не стала комментировать вероятность того, что это может быть связано с распространением коронавируса. Вместо этого ВОЗ заявила, что рекомендует «расширить эпиднадзор и тестирование, и отправлять образцы в экспертные лаборатории ВОЗ для подтверждающего тестирования». Нежелание Ашгабата следовать этой рекомендации свидетельствует о его намерении сохранять режим секретности.

Однако есть некоторые вещи, скрыть которые сложно будет даже туркменскому правительству. В прошлом месяце Радио Азатлык опубликовало статью о крайней загруженности могильщиков, которые, как мрачно выразился вещатель, работают «в режиме конвейера». Не успевают они вырыть могилы, как уже привозят завернутые в полиэтиленовые пакеты тела.

Позже Азатлык также сообщил, что власти Лебапского велаята приказали засыпать места захоронения как можно более ровно, чтобы не было холмиков, по которым со спутников можно определить свежие могилы.

Поскольку поток больных давно превысил возможности больниц, похоже, выживут только сильнейшие, или те, у кого больше денег и связей. 28 июля Turkmen.news сообщил о том, что в инфекционной больнице под Ашгабатом родственников пациентов, поступивших с пневмонией – возможно, вызванной коронавирусом, – заставляют платить около 56 долларов в день за то, чтобы членов их семей подключали к аппаратам искусственной вентиляции легких. Это, конечно же, взятка, и горе тому, кто не может заплатить.

Пандемия коронавируса даже вынудила правительство приостановить свои долгосрочные планы по развитию промышленности. Наиболее крупным из подобных проектов является трансафганский газопровод ТАПИ. Данный факт был признан 27 июля во время общения представителей стран-участниц проекта, прошедшей в формате видеоконференции. В ходе встречи упоминалось, что работы «активизируются» после окончания пандемии. Но поскольку Туркменистан так тщательно скрывает сложную эпидемиологическую ситуацию в стране, сложно сказать, когда это произойдет, и произойдет ли вообще.

После получения Туркменистаном статуса наблюдателя во Всемирной торговой организации, начались разговоры о полноправном членстве. Туркменские чиновники, принимающие участие в консультациях с представителями ВТО, заявили 30 июля, что Ашгабат воспользуется своим статусом наблюдателя, чтобы подготовить почву для будущих переговоров о вступлении в организацию. Но, учитывая, какое значение Бердымухамедов придает импортозамещению, перспектива членства в ВТО представляется очень далекой, если только правительство не решится на радикальный пересмотр своих позиций и соответствующие реформы.

Но, если вернуться в мир реальности, Туркменистан по-прежнему сильно зависит от импорта для обеспечения продовольственной безопасности страны. Азербайджанское информационное агентство «Тренд» сообщило 30 июля, что в период с января по май Туркменистан закупил у стран-членов Евразийского экономического союза 26 600 тонн картофеля и 3 200 тонн лука и чеснока. За тот же период Туркменистан импортировал 300 000 тонн молока и сливок из Беларуси и России.

В любом другом месте эти цифры выглядели бы как совершенно нормальные, тривиальные данные о торговле, но в Туркменистане необходимость импортировать продовольствие воспринимается как признак поражения – причем более явный признак, чем нехватка продовольствия в государственных магазинах и на базарах.

В мае Бердымухамедов говорил, что «наша страна должна быть самодостаточным государством в производстве сельскохозяйственной продукции, рынки должны изобиловать разнообразными продовольственными товарами, обеспечивающими потребности туркменистанцев». С тех пор Туркменистан столкнулся с разрушительными наводнениями и пандемией COVID-19.

Но правительство все равно продолжает утверждать, что год выдался урожайным. Государственное информационное агентство заявило 3 августа, что в этом году только в Дашогузском велаяте было собрано 55 400 тонн картофеля – «намного больше, чем в прошлом году». Это ровно на 100 000 тонн меньше 155 400 тонн картофеля, которые Бердымухамедов ранее в этом году постановил собрать по всей стране.