Туркменистан пытается взлететь

Портрет Гурбангулы Бердымухамедова вскоре вернется в три крупнейших аэропорта Европы.

1 мая авиакомпания «Туркменские авиалинии», салоны самолетов которой украшает портрет президента, опубликовала новое расписание рейсов, в том числе в Бирмингем, Франкфурт и Лондон, вступающее в силу с начала июня.

С февраля был введен запрет на полеты этого авиаперевозчика в европейское воздушное пространство из соображений безопасности. Известно, что Туркменистан нанял консультантов из компании Lufthansa, чтобы привести парк авиалайнеров в соответствие с европейскими требованиями. Туркменские СМИ также сообщили на этой неделе, что 25 сотрудников национального авиаперевозчика прошли обучение по программе повышения квалификации в Москве, хотя официальные лица хранят молчание по поводу всей этой ситуации.

Но еще не все неприятности позади: не был возобновлен рейс Ашгабат-Париж, отмененный в декабре прошлого года, по всей вероятности, из-за неоплаченных долгов аэропорту Шарль-де-Голль. И теперь можно ожидать, что пассажирам придется платить вдвое больше за билет на международные рейсы, сообщает работающее за пределами страны издание «Хроника Туркменистана».

Туркмены, которых больше интересуют поездки на ближние расстояния, сталкиваются с дефицитом китайских мотоциклов и запчастей к ним. Это в свою очередь отражается на другой важнейшей отрасли экономики: цены на ослов, традиционный вид транспорта в туркменских фермерских хозяйствах, выросли в три раза, сообщила 6 мая «Хроника Туркменистана».

Разумеется, нет ничего более важного для туркменской экономики, чем газ. И на нынешней неделе было еще больше разговоров на эту тему.

Глава представительства Евросоюза в Азербайджане Кестутис Янкаускас в интервью азербайджанскому информационному агентству Trend выдвинул идею, что туркменский газ может направляться в Европу посредством «Южного газового коридора», который в настоящее время предусматривает поставки газа из Азербайджана в ЕС через Грузию и Турцию. Ашгабат поспешил растиражировать эту новость. Но официальные представители Европейского союза регулярно намекают на такую возможность, которая потребует строительства газопровода через Каспийское море – однако их предыдущие заявления ни к чему не привели.

И все же подобные разговоры и усилия по возвращению «Туркменских авиалиний» в Европу представляются частью нарастающей тенденции, которая заключается в налаживании Ашгабатом отношений со своими соседями и странами региона.

Возможно, самым важным событием с этой точки зрения стало возобновление поставок газа в Россию в прошлом месяце.

Согласно новым сведениям от «КазТрансГаза», национального газотранспортного оператора Казахстана, Туркменистан отправляет в Россию около 15 миллионов кубометров газа в день. Других маршрутов транспортировки туркменского газа в Россию нет, таким образом, эти данные, похоже, учитывают весь объем поставок, а это лишь малая часть того, что Москва закупала в прошлом. Для сравнения: в 2008 году, в пору процветания, Россия импортировала из Туркменистана 90 миллиардов кубометров газа в год; новый показатель ближе к 5,5 миллиардам кубометров.

Хотя стоимость этой сделки остается неизвестной, в одном из репортажей сообщается, что цена составила 110 долларов США за 1000 кубометров. Следовательно, нынешние поставки приносят сейчас только 1 650 000 долларов в день. Как бы то ни было, две стороны согласились на дальнейшие переговоры. 2 мая Бердымухамедов утвердил состав новой российско-туркменской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Что касается других новостей, связанных с торговлей, – и это может облегчить муки голода, возникающие на фоне неуклонного сокращения норм отпуска муки – Министерство сельского хозяйства Ставропольского края России объявило, что в мае надеется подписать соглашение с Туркменистаном о поставке 10 000 тонн семян озимой пшеницы.

2 мая в Ашгабат прибыла делегация Государственного департамента США с целью обсудить результаты прошлогодних двусторонних консультаций, проводимых ежегодно. Несмотря на то, что известны еще не все подробности, посольство Соединенных Штатов сообщило, что среди обсуждавшихся вопросов был Афганистан. Вашингтон стремится к мирным переговорам, чтобы положить конец войне, десятилетиями длящейся по ту сторону туркменской границы, но столкновения между афганскими войсками, которые поддерживают американцы, и движением «Талибан» вновь продолжились на прошлой неделе в провинции Бадгис, примыкающей к территории Туркменистана.

Отношения вдоль узбекской границы – которые никогда не были теплыми – складываются гораздо лучше, и, по всей видимости, развиваются. Туркменская делегация отправилась в Ургенч, чтобы 6 мая провести рабочую встречу со своими узбекскими партнерами по вопросам демаркации государственной границы. Ранее на этой неделе представители Федерации профсоюзов Узбекистана побывали с визитом в Ашгабате. Ашгабат в свою очередь организовал круглый стол в Ташкенте для обсуждения вопросов, связанных с предстоящим Каспийским экономическим форумом, который пройдет в туристической зоне «Аваза» в августе этого года. В связи с участившимися двусторонними встречами посол Туркменистана в Узбекистане Язгулы Маммедов сказал, что «была заложена основа для дальнейшего развития межрегионального сотрудничества».

Хотя все это указывает на некоторое желание Ашгабата завести дружбу за рубежом, Бердымухамедов опроверг мысль о каких-либо происходящих сдвигах, подчеркнув на заседании Кабинета министров 2 мая, что «внешняя политика нашего нейтрального государства остается неизменной».

На том же заседании Бердымухамедов вновь подчеркнул свою приверженность идее импортозамещения. В прошлом месяце Международный валютный фонд особо предостерег от продолжения этой политики: «Отказ от политики импортозамещения сделает экспорт более конкурентоспособным и поможет диверсифицировать экономику».

Однако указания Бердымухамедова увеличить объемы добычи нефти с использованием «имеющихся в международной практике передовых технологий и способов» звучат как приглашение иностранным нефтяным компаниям внедрять технологии добычи сланцевого газа.

Бердымухамедов любит зарубежные технологии. На этой неделе под его предводительством Государственный совет безопасности отправился на свое заседание в пустыню на квадроциклах. Работающие в Вене редакторы издания «Хроника Туркменистана» опубликовали подготовленный государственным телевидением видеосюжет, для которого они подобрали оригинальное музыкальное сопровождение, тем самым демонстрируя те свободы, которыми туркменский журналист может пользоваться только за пределами страны.

3 мая отмечался Всемирный день свободы печати. Неправительственная организация «Хлопковая кампания» (The Cotton Campaign), выступающая против использования принудительного труда при сборе урожая хлопка в Центральной Азии, воспользовалась возможностью призвать к освобождению Гаспара Маталаева, арестованного в октябре 2016 года, судя по всему, за то, что он фиксировал случаи нарушения прав человека во время ежегодного сбора урожая хлопка в Туркменистане.

На этой неделе, по всей видимости, вышел на свободу один из политических заключенных, хоть и после того, как отбыл весь назначенный ему 15-летний срок. «Хроника Туркменистана» сообщила 4 мая, что из заключения был освобожден Сейран Мамедов, стоматолог, осужденный за участие в крайне сомнительном предполагаемом заговоре с целью убийства тогдашнего президента Сапармурата Ниязова в 2002 году. Мамедов не был главным фигурантом в этом деле. Ниязов обвинил в заговоре группу бывших правительственных чиновников и заявил, что заговорщики были выявлены в течение нескольких часов.

Мамедов был одним из тех 121 человека, чье имя было включено в список, опубликованный в рамках кампании «Покажите их живыми!» («Prove They Are Alive!»). Его освобождение может дать слабую надежду другим 120 политзаключенным – или их семьям, которые даже не знают, живы ли они.