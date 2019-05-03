Туркменистан пытается набирать очки

На этой неделе президент Туркменистана вновь стал объектом шуток во всем мире, исполнив песню, посвященную его любимому коню.

Для тех, кто не привык к такому его поведению, Гурбангулы Бердымухамедов, поющий в темных очках под аккомпанемент играющего на синтезаторе 14-летнего внука Керимгулы, представляет собой забавное и непривычное зрелище. Тех же, для кого подобные выкрутасы не в новинку, они, вероятно, все чаще раздражают.

Сильнее всего подавлены рядовые туркмены, вынужденные бороться со всеми теми трудностями, которые ежедневно подбрасывает им жизнь. 29 апреля Радио «Азатлык», туркменская служба Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», сообщило, что государственные магазины изменили правила, касающиеся разрешенного к продаже количества муки. Теперь на каждую семью выделяется раз в два месяца один 50-килограммовый мешок за 50 манатов (14 долларов США по официальному курсу) . Раньше это была месячная норма.

Говорят, что качество муки оставляет желать лучшего, но люди покупают ее, чтобы отправить родственникам в те регионы, где ее зачастую вообще нет.

Тех граждан, которые пытаются временно покинуть страну, могут не выпустить за границу и даже, как сообщило базирующееся за рубежом информационное агентство Turkmen.news, призвать в армию. Один молодой человек рассказал агентству, что приехал с учебы в Турции домой на зимние каникулы, чтобы увидеться с родителями. Однако вылететь из Туркменистана ему не разрешили.

«Меня дважды снимали с рейса, — сказал он. — В первый раз я так и не дождался никаких объяснений. Я решил, что произошла ошибка. Мне с трудом удалось купить с переплатой билет на рейс через неделю, но сотрудник паспортного контроля, введя мои данные в компьютер, сказал, что мне запрещено выезжать. Они сказали, что запрет наложен министерством обороны, и что я должен обратиться в военкомат».

По закону люди с заболеваниями и лица, получающие образование, должны освобождаться от военной службы.

В целом, ограничения на поездки стали обычным делом. 29 апреля радио «Азатлык» сообщило, что в минувшие выходные десятки людей не смогли вылететь в Турцию. Женщину, требовавшую объяснений от сотрудников миграционной службы, увели сотрудники аэропорта.

«Хроники Туркменистана», еще один работающий за рубежом новостной сайт, отметили, что поехавшие в Турцию граждане, которые были вынуждены вернуться, по прибытии часто подвергаются допросам, сопровождающимся угрозами. По всей видимости, Турция все чаще оказывает услугу Ашгабату, депортируя каждый месяц десятки туркменов.

«С начала марта практически на каждом рейсе «Туркменских авиалиний», прибывающем из Стамбула, находятся не менее десятка туркменских граждан, депортированных из Турции. Миграционная служба Туркменистана сразу же включает их имена в списки невыездных сроком на пять лет», — сообщают «Хроники Туркменистана».

Не похоже, чтобы к делегации, прибывшей в Ашгабат для участия в седьмом заседании Туркмено-британского торгово-промышленного совета, отношение было столь же неуважительным. Представители более чем «25 ведущих британских компаний», работающих в секторах энергетики, финансов, образования и сельского хозяйства, приехали сюда в поисках новых возможностей.

По сообщениям, в мероприятии приняли участие такие компании, как BP, Shell, нефтесервисная компания Petrofac, Rolls-Royce, поставщик продукции для энергетических и инфраструктурных рынков Edgen Murray Europe, компания Ethos Energy, поставляющая и обслуживающая турбины, и компания Hermes Datacommunications International, специализирующаяся на предоставлении телекоммуникационных услуг для нефтегазовых компаний.

Нетрудно догадаться, какие цели преследует такая команда.

Как обычно, в ходе обсуждений Ашгабат — или даже «Аскабат», как неоднократно называла его в Twitter глава британской делегации, член Палаты лордов парламента Великобритании баронесса Эмма Николсон, — выпрашивал инвестиции для своего проекта газопровода через территорию Афганистана (ТАПИ). По всей вероятности, больший интерес у британских гостей вызвал возобновленный принимавшей стороной обнадеживающий разговор о еще не утвержденном транскаспийском трубопроводе.

Заявление британского правительства по результатам визита вполне могло быть написано туркменскими государственными СМИ. В заключение в нем с удовлетворением отмечается, что члены делегации побывали на экскурсии на местной ковровой фабрике, поскольку не стоит забывать, что «Соединенное Королевство также является страной, в которой любят ковры» [sic].

Однако недавно в разговоры о трансафганских энергетических маршрутах была добавлена ложка дегтя. По сообщениям, в начале этого месяца боевики движения «Талибан» перерезали высоковольтные линии, соединяющие Туркменистан с северо-западными провинциями Афганистана. Производство электроэнергии из топливно-энергетического сырья стало одним из способов, с помощью которых Ашгабат смог преодолеть отсутствие каналов для экспорта нефти и газа.

24 апреля Мохаммад Тахир Азими, высокопоставленный сотрудник департамента электроснабжения в афганской провинции Бадгис, сказал TOLO News, что группа боевиков в течение 10 дней не позволяла его работникам восстановить линии электропередач. Талибы, по-видимому, согласятся на ремонт кабелей при условии, что 20 деревень, находящихся под их контролем, также будут снабжаться электроэнергией. 25-километровая высоковольтная линия электропередач в Бадгисе была введена в строй в июле 2018 года во время церемонии, на которой присутствовал президент Афганистана Ашраф Гани.

На этой неделе туркменская делегация, которую подобные инциденты не пугают, отправилась в Исламабад, чтобы встретиться с представителями пакистанских властей для переговоров о перспективах прокладки линии электропередач из Туркменистана в Пакистан. Говорят, что Исламабад прельстили выгодные тарифы, предлагаемые Ашгабатом.

В энергетической отрасли внутри страны тоже были потенциально хорошие новости. Бакинское информационное агентство Trend, цитируя газету «Нейтральный Туркменистан», сообщило о начале испытаний на газохимическом заводе под Ашгабатом. Строительство комплекса, осуществляемое японской компанией Kawasaki Heavy Industries и турецкой компанией Renaissance Construction, обойдется в 1,7 миллиарда долларов США. Когда в 2014 году стало известно о планируемом строительстве объекта, было сказано, что он станет «крупнейшим в мире заводом по производству бензина из газа».

Если говорить о менее значимых событиях, президент Бердымухамедов взял моду носить очки. Это обстоятельство не имеет никакого значения, но государственная медиа-машина, очевидно, придерживается иной точки зрения и всячески старается запечатлеть президента в очках в как можно большем количестве разных мест. Бердымухамедов со свойственным ему узколобием демонстрирует не одну, а несколько пар, судя по всему, дорогих моделей высокого класса, словно еще больше подчеркивая тот факт, что пока бо́льшая часть населения его страны бедствует, он наслаждается изобилием.