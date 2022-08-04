Туркменистан: разговорами сыт не будешь

В вопросе о правящем режиме в Афганистане Туркменистан неизменно выступает за диалог.

Тезис о том, что международному сообществу необходимо найти способ наладить контакт с талибами, был вновь озвучен 26 июля на прошедшей в Ташкенте конференции, посвященной безопасности и экономическому развитию Афганистана.

Реинтеграция Афганистана в мировую экономику, сказал заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев, «положительно повлияет на обеспечение безопасности и стабильности как самой страны, так и региона в целом».

Хаджиев повторил эту мысль на первом заседании рабочей группы по безопасности между Туркменистаном и США, которое состоялось 30 июля в здании Министерства иностранных дел в Ашгабате.

По словам Хаджиева, в будущем одним из перспективных форматов могут стать возобновленные трехсторонние встречи между Афганистаном, Туркменистаном и США, которые в настоящее время не проводятся.

В нынешних условиях это любопытное предположение. Первая из этих встреч, состоявшаяся в октябре 2020 года (за много месяцев до захвата власти в Кабуле талибами), была проведена по инициативе Вашингтона. Несмотря на то, что страны Центральной Азии формально приняли идею более глубокого взаимодействия с Кабулом, на практике активная работа в этом направлении не велась. Предлагая трехсторонний формат, США намеревались наладить прагматичный диалог между странами, но сделать это не удалось из-за некоторой инертности или даже, возможно, из-за отсутствия воображения у непосредственно заинтересованных сторон.

Повестка дня трехсторонних встреч была на удивление насыщенной: от безопасности до энергетики, от торговли до транспорта, от культуры до сотрудничества в гуманитарных вопросах и все, что связано с этими сферами.

Но это было тогда, а это сейчас.

Позиция Вашингтона в отношении талибов остается решительной и непримиримой: он не признает легитимность самопровозглашенного исламского эмирата – именно так с августа 2021 года называют Афганистан его правители. В настоящее время в Афганистане нет американских дипломатов. Появление американо-афганского консультативного механизма, о создании которого 28 июля объявил госсекретарь США Энтони Блинкен, вряд ли вызовет большой энтузиазм у талибов т.к. обозначенными целями этой платформы являются защита прав женщин и политических и религиозных свобод. А вот новость от 1 августа о том, что лидер Аль-Каиды Айман аз-Завахири был ликвидирован ударом с американского беспилотника в центре Кабула, может послужить дополнительным раздражающим фактором.

Но Туркменистан, похоже, это не останавливает: он искренне стремится к такому уровню сотрудничества, которое несколько облегчит тяжелую жизнь афганцев.

Базирующееся в Кабуле информационное агентство Khaama Press сообщило 25 июля, что правительство движения «Талибан» достигло соглашения с Туркменистаном об импорте 1000 тонн сжиженного нефтяного газа. Издание со ссылкой на официальные лица «Талибана» сообщило, что эта поставка значительно снизит цены на топливо.

Ранее в июле государственная энергетическая компания Афганистана Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) провела трехдневные консультации с туркменской энергетической компанией-монополистом и турецкой инженерной компанией Calik Holding по поводу усилий, направленных на строительство трансграничной линии электропередачи напряжением 500 киловольт. В январе та же троица договорилась об увеличении мощности существующей подстанции Нур аль-Джихад с 110 до 220 киловольт. В выпущенном в прошлом месяце заявлении DABS говорилось, что работы на Нур-аль-Джихаде должны начаться через несколько дней.

Ашгабат постоянно рассчитывает на стороннюю помощь не только с финансированием, но и в вопросах, касающихся реализации такого рода инициатив. Наиболее перспективными считаются партнеры с Ближнего Востока, хотя, по правде говоря, они до сих пор не особо спешили раскошелиться.

2 августа Наиф Фалах аль-Хаджраф, генеральный секретарь Совета сотрудничества стран Персидского залива, в который входят Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, посетил Туркменистан для переговоров, завершившихся подписанием меморандума о взаимопонимании относительно механизма будущих консультаций. Туркменское государственное информационное агентство отметило, что интерес Туркменистана к развитию отношений со странами Персидского залива подразумевает прежде всего интенсификацию сотрудничества по вопросам транспорта, логистики и энергетики.

В соответствии с установленной традицией 1 августа все правительство ушло в отпуск на месяц.

Президент Сердар Бердымухамедов отметил это событие, приняв участие в торжественной церемонии открытия коттеджного комплекса на прикаспийском курорте Аваза. Новостные агентства разразились потоком похвалы и лести, рассказывая, что 48 двухэтажных коттеджей были построены «в соответствии с самыми высокими стандартами индустрии отдыха». Однако почти никто, кроме туркменских граждан, скорее всего, никогда не увидит эти коттеджи, поскольку получение визы в Туркменистан по-прежнему остается крайне сложной задачей.

За открытием комплекса было интересно наблюдать главным образом из-за разительного отличия в поведении Бердымухамедова и его отца Гурбангулы, которого он сменил на посту президента в начале этого года. В отличие от старшего Бердымухамедова, который почти наверняка явился бы на церемонию в спортивном костюме, а затем принялся бы выделывать фортели, его сын провел весь день в своем неизменном черном костюме, практически ни разу не улыбнувшись.

Но все же членам правительства не удастся полноценно отдохнуть. На состоявшемся 29 июля заседании Кабинета министров Бердымухамедов отметил, что чиновникам придется прервать свои отпуска, поскольку в августе состоится ряд «важных мероприятий».

В частности, 8 августа пройдет церемония закладки фундамента для проекта строительства автомобильного моста, проходящего к западу от залива Гарабогаз, где находится самая западная точка границы между Туркменистаном и Казахстаном. Эти работы будет выполнять украинская строительная компания «Альтком». 15-16 августа в Туркменистане пройдет международная конференция министров транспорта стран, не имеющих выхода к морю. Это означает, что туркменский министр соответствующего ведомства прервет отдых на побережье, чтобы обсудить со своими зарубежными коллегами трудности, сопряженные с отсутствием доступа к морю.

Но даже предстоящие летние каникулы, очевидно, не обрадовали Бердымухамедова настолько, чтобы удержать его от очередной порции нагоняев.

На прошедшем 30 июля заседании Государственного совета безопасности он объявил два выговора. Один из них – министру внутренних дел Мухаммету Хыдырову «за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей». Хуже обстоят дела у главы таможенной службы Максата Худайкулыева, которому было сделано «последнее предупреждение об исправлении в кратчайшие сроки допущенных недостатков».

Днем ранее президент распекал вице-премьера по культуре и СМИ Мяхриджемалу Маммедову. В тот же день Бердымухамедов освободил Ширгелди Ишангулыева от должности директора телеканала «Туркменистан» (одного из немногих государственных телевещателей) за «допущенные в работе серьёзные недостатки».

Кажется, что Бердымухамедов, как и его отец во время его президентства, вечно недоволен состоянием отечественного телевидения, хотя никто не догадывается, чего именно он от него ожидает. В настоящее время его главная функция – денно и нощно восхвалять президента. Чем оно охотно и занимается.