Туркменистан: Родина процветания или голода?

Свежие новости – президент Туркменистана любит котиков.

Гурбангулы Бердымухамедов в отпуске, но это не означает, что государственные СМИ прекратили подробно рассказывать о том, что он делает.

В первый свободный от работы день он изучал материал для очередной книги своего многотомного труда о лекарственных растениях Туркменистана. Как показали 15 июля в вечернем выпуске новостей, он лишь ненадолго прервался, чтобы посмотреть телевизионную запись своего музыкального выступления с внуком Керимгулы.

Покончив с этим делом, он провел некоторое время со своими двумя внучками. Пока девочки нервно поглаживали трех пушистых короткошерстных котят, президент делился своими соображениями о важности правильного содержания домашних животных.

Начинаю подозревать, что туркменский президент осознал возможности социальных сетей для самопиара, и вот он уже играет (несколько грубовато) с котиками (две девочки – это его внучки)

«Глядя на то, как дети ведут себя по отношению к домашним питомцам, можно определить, насколько они ответственны и насколько они могут заботиться о других», – как говорят, пояснил он.

Но его слова покажутся, грешным делом, проницательным наблюдением любому, кто помнит, как в 2017 году Бердымухамедов преподносил в дар российскому президенту Владимиру Путину щенка алабая, держа его в руках словно мешок с картошкой.

Как всегда в Туркменистане, между словом и делом – зияющая пропасть. В начале месяца правительство в своей обычной манере надеялось создать некоторый позитивный настрой, радостно отчитавшись об экономическом росте, достигнутом за полгода. Однако этот настрой будет омрачен очередным снижением курса национальной валюты.

Как сообщается, теперь стоимость доллара на черном рынке составляет 18 манатов, по сравнению с 16-17,6 манатами ранее в этом месяце. Тем временем официальный курс остается фиксированным – 3,5 маната за доллар, разрыв, который дает массу возможностей для обогащения членов элиты, способных обойти строгие валютные ограничения.

Затем была достигнута договоренность о поставке в Россию 5,5 миллиардов кубометров туркменского газа ежегодно, до июля 2024 года. Объемы не то чтобы огромные, но в нынешние трудные времена лучше хоть какие-то деньги, чем никаких.

Информационное государственное агентство ТДХ, по всей видимости, сообщило об этом событии, но затем быстро удалило новость со своего сайта, что не осталось незамеченным для острого взора журналистов работающего в Вене издания «Хроника Туркменистана». В самом деле, архивированная версия этой государственной новостной статьи содержит информацию, что соглашение заключено до 2028 года, что могло бы стать причиной неловкого замешательства.

Возможно, здесь вера оказалась сильнее фактов. Действительно, в последнее время власти заметно потеплели к исламу. В конце июня государственная телекомпания транслировала молитвы из мечети города Мары, прозвучавшие по поводу 62-го дня рождения Бердымухамедова. (Мечеть названа Гурбангулы-хаджи в честь паломничества президента в Мекку.) Этот день рождения имеет особое значение, поскольку, как говорят, пророк Мухаммед прожил до 62 лет.

Одно из возможных объяснений этой недавно обнаружившейся набожности заключается в том, что Туркменистан старается угодить богатым нефтью ближневосточным партнерам в надежде, что они расстанутся с некоторым количеством инвестиционных денег. 11 июля Александр Дадаев, глава полугосударственного Союза промышленников и предпринимателей (СППТ), принял в Ашгабате делегацию деловых кругов Саудовской Аравии.

Похоже, что ключевая фигура среди саудовских инвесторов – это человек по имени Бадер бин Бахишан аль-Бусаис, который уже несколько раз бывал в Туркменистане, но до сегодняшнего дня не заключил никаких заслуживающих внимания соглашений. Его послужной список выглядит несколько сомнительно. В краткой биографии бизнесмена, представленной на сайте его собственной компании, говорится, что он получил докторскую степень по сравнительному праву в Американском университете в Лондоне (AUOL), который, как сообщила Би-би-си, по сути, представляет собой контору по продаже дипломов.

Но любовь к исламу имеет определенные границы. Как отметил журнал The Diplomat, Туркменистан стал одной из 37 стран, подписавших на прошлой неделе письмо в адрес Совета по правам человека ООН и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, выступив в поддержку откровенно антиисламской политики Китая в провинции Синьцзян. Впрочем, Саудовская Аравия также поставила подпись под этим письмом, так что, возможно, Ашгабат и Эр-Рияд связывает их общее неприкрытое лицемерие.

Зерна в изобилии, провозгласил на прошлой неделе Бердымухамедов, что должно быть хорошей новостью. Если принять на веру тот факт, что в первой половине текущего года собрано 1,65 миллионов тонн зерна, то это в некоторой степени поможет сократить дефицит в местных магазинах. Но, как сообщило работающее в Нидерландах издание Turkmen.news, среди населения вырос уровень недоверия, скептицизма и разочарования. Настолько, что некоторые принялись насмехаться над лозунгом 2019 года, гласящим «Туркменистан – Родина процветания», переиначив его в «Туркменистан – Родина голода».

Как сообщалось ранее, длинные очереди к банкоматам (которые часто не работают) стали привычным делом. Правительство, как обычно, хвастается повышением зарплат и пенсий, но туркменская служба Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», Радио «Азатлык», отмечает, что это только в свою очередь провоцирует рост цен на самые основные товары.

Туркменистан долгое время оставался вне зоны внимания международного сообщества и критики, которую оно могло повлечь. Однако сейчас раздаются отдельные недовольные голоса.

10 июля покидающая свой пост посол Великобритании в Туркменистане Торда Эбботт-Уотт выступила с заявлением, выразив поддержку туркменским журналистам, столкнувшимся с жестокими репрессиями со стороны государства. Это было сдержанное, но значимое выражение солидарности в стране, где даже дипломатический корпус крайне неохотно выступает даже с безобидной критикой. Если судить по предыдущему опыту, то Эбботт-Уотт в последние дни в должности посла может ощутить на себе неприветливое отношение со стороны туркменских чиновников в Ашгабате.

Двумя днями позже лондонский Центр внешней политики (Foreign Policy Centre) опубликовал резкий доклад о Туркменистане, в котором называет туркменскую экономику «потемкинской» и обвиняет страну в грубых нарушениях прав человека. Авторы доклада призывают западные правительства прекратить институциональное сотрудничество с Ашгабатом. Член британского парламента от консервативной партии Найджел Миллс молчаливо одобрил этот призыв во время презентации доклада в парламенте, состоявшейся 15 июля.

Вряд ли что-нибудь из этого возымеет хотя бы малейшее действие.

Как сообщило 13 июля московское новостное агентство «Прайм», ссылаясь на правительственную газету «Нейтральный Туркменистан», официальные представители Европейского союза заняты разработкой рамочного соглашения о поставках туркменского газа в Европу. В материале приводятся слова представителя Брюсселя в Ашгабате Любомира Фреборта, который сказал, что в 2018 году торговый оборот между ЕС и Туркменистаном составил всего лишь 700 миллионов евро (788 миллионов долларов США), так что есть где развернуться.