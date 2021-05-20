Туркменистан: родственники президента живут на широкую ногу

Несмотря на всю закрытость Туркменистана, ему не всегда удается оградить себя от журналистских расследований.

13 мая Центр по исследованию коррупции и организованной преступности обнародовал отчет, который содержит свидетельства того, как 39-летний племянник президента Гурбангулы Бердымухамедова заполучил выгодные многомиллионные контракты на импорт продовольствия вопреки отсутствию у него опыта в этой сфере бизнеса.

К вящей радости журналистов, племянник, Хаджимырат Реджепов, даже не пытается скрывать своего богатства. Его аккаунт в Instagram изобилует фактами, свидетельствующими о его многочисленных дорогостоящих зарубежных поездках и пристрастии к роскошным часам и автомобилям. Вдобавок дизайнер интерьеров опрометчиво разместил в сети видео, на котором запечатлен аляповатый трехэтажный особняк, предположительно приобретенный Реджеповым после того, как он выиграл контракт на импорт продовольствия. Впоследствии видео было удалено.

Собственно говоря, вся команда Реджепова живет припеваючи за счет своих семейных связей.

Базирующееся в Амстердаме интернет издание Turkmen.news, главный редактор которого является соавтором вышеуказанного отчета, в июне прошлого года опубликовал видеосюжет, посвященный стяжательству некоего Кемаля Реджепова, двоюродного брата упомянутого ранее Реджепова. Благодаря его страницам в социальных сетях (ныне закрытым), удалось узнать, что Кемаль является страстным поклонником швейцарских наручных часов, некоторые из которых стоили сотни тысяч долларов за штуку. Судя по всему, он также, как и его двоюродный брат, владеет парком дорогих автомобилей.

Во главе этого клана стоит Аннаназар Реджепов, который женат на сестре Бердымухамедова, Дурдынабат. Возможно, это имя знакомо читателям бюллетеня, поскольку оно упоминалось ранее в связи с принадлежащей ему компанией «Нусай Ёллары», которая является одним из субподрядчиков, получивших в 2019 году заказ на строительство автобана Ашгабат-Туркменабат стоимостью 2,3 млрд долларов.

В марте базирующееся в Вене издание «Хроника Туркменистана» сообщило, что работы на этой трассе были приостановлены из-за отсутствия финансирования. По словам издания, рабочие не получали зарплату на протяжении двух или трех месяцев. Видимо, Реджеповы не способны эффективно использовать оборотные средства.

Впрочем, открытие автомобильных дорог – это вчерашний день.

На прошлой неделе на многих улицах Ашгабата было перекрыто движение всех автотранспортных средств, кроме маршрутных автобусов и такси. В ходе заседания правительства мэр Ашгабата Язтаган Гылыджов доложил, что указанные ограничения были введены 10 мая и продлятся до 25 мая. По словам Гылыджова, это решение направлено на улучшение экологической обстановки в столице в связи с празднованием 140-летия со дня ее основания.

На том же совещании Бердымухамедов заявил, что езда на велосипеде является ключевым средством популяризации экологических ценностей. Это, конечно, все хорошо, но данный вариант не подходит всем тем, кто ежедневно ездит на работу. «Хроника» сообщила, что автобусы переполнены, а водители такси за этот период взвинтили цены на проезд в два-три раза. Судя по всему, сохранение социальной дистанции больше не актуально. Лишь незначительный процент граждан ездят на велосипедах, что лишает эту затею всякого смысла.

Помимо всего прочего перекрытие дорог также создало серьезные проблемы для передвижения машин скорой помощи по столице, сообщило Радио Азатлык.

«При звонке в скорую сразу спрашивают, где находится больной, и часто отказываются [принимать вызов], – передает Азатлык слова одного из корреспондентов. – Говорят, что скорым разрешают приезжать только после 20 часов».

На протяжении последних недель Бердымухамедов вел активную телефонную дипломатию и общался с лидерами различных стран, в частности с президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

На этой неделе он также принимал гостей. Особое внимание было уделено визиту в Ашгабат президента российской республики Татарстан Рустама Минниханова. Туркменистан стремится активно развивать деловые связи с Россией на региональном уровне – Татарстан и Астраханская область, где проживает небольшая община этнических туркменов, являются основными точками отсчета.

Отдельной благодарности заслуживает пресс-служба Минниханова за подготовку серии снимков и видеосюжетов, которые представляют определенный интерес. Именно благодаря им мы узнали, что 16 мая Минниханова на взлетной полосе встречал сын Бердымухамедова, Сердар, предполагаемый претендент на президентское кресло, который, занимая должность вице-премьера, фактически выступает в роли главы кабинета министров. На одном из видео запечатлено, как Сердар, проводив гостя в отель, неловко топчется в вестибюле, а затем незаметно ретируется.

Сложно с уверенностью сказать, какую цель преследовали эти визиты. В сообщении Государственного информационного агентства Туркменистана о встрече Минниханова и президента Бердымухамедова содержатся лишь стандартные формулировки и скупая информация об обсуждении вопросов двустороннего сотрудничества. Единственным конкретным вопросом было заявление туркменской стороны о намерении закупить несколько электробусов татарстанского производства и успешное приобретение нескольких вертолетов. Кроме того, стороны вскользь обсудили сотрудничество между казанской нефтяной компанией «Татнефть» и туркменскими энергетическими компаниями, но все разговоры носили чисто гипотетический характер.

В аэропорту, после презентации купленного Туркменистаном самолета «Ансат» производства Казанского вертолетного завода, Сердар вновь подошел к Минниханову и подарил ему щенка алабая.

Единственным объяснением абсолютно бессмысленных визитов может стать предположение о том, что они имеют некую символическую, дипломатическую ценность. Растущая заинтересованность России в Ашгабате в настоящий момент, возможно, объясняется убежденностью Москвы в том, что по причинам, которые еще предстоит выяснить, в Туркменистане настал период транзита и перемен.

Во время состоявшейся 13 мая встречи Бердымухамедова с Ровнагом Абдуллаевым, главой Государственной нефтяной компании Азербайджана, речь зашла о сотрудничестве в области энергетики. Основной темой обсуждения стала совместная разработка и освоение углеводородного месторождения «Достлук», но с момента подписания в январе меморандума о взаимопонимании существенно продвинуться в этом вопросе не удалось.

Власти хранят молчание по поводу любых политических изменений в стране (запланированных и незапланированных), но при этом они с готовностью рассуждают о необходимости соблюдения законов рынка. На фоне этих разговоров произошло событие, которое несколько запоздало: 14 мая Бердымухамедов своим постановлением утвердил отмену пошлин на товары, экспортируемые частными компаниями, с января 2022 года. Возможно, кому-то двухпроцентная ставка покажется ничтожной, но страна, которая рассчитывает на расширение международных торговых связей, давно должна была избавиться от этого анахронизма.