Туркменистан: роющиеся в мусоре люди – все более привычное зрелище

Можно сколь угодно обвинять статистиков в Туркменистане в ненадежности и отсутствии прозрачности, но одно неоспоримо – они последовательны.

На состоявшемся 9 апреля заседании Кабмина, посвященном экономическим вопросам, вице-премьер Гадыргельды Мушшиков объявил, что в январе-марте ВВП страны увеличился на 5,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Похоже, в Туркменистане эта цифра обладает магической силой – в феврале президент Гурбангулы Бердымухамедов привел ту же самую величину, сообщая правительству о росте экономики в прошлом году.

В опубликованном на прошлой неделе докладе Международного валютного фонда «Перспективы развития мировой экономики» содержится другая цифра. Указанные им 0,8 процентов явно противоречат утверждениям Ашгабата. Между тем на странице сайта МВФ, где размещены данные Международной финансовой статистики, которая почти всегда основывается на официальных цифрах стран-партнеров, до сих пор нет информации по ВВП Туркменистана за 2020 год.

Предоставляемые Ашгабатом цифры поражают своим диссонансом и оторванностью от реальности. Мушшиков высоко оценил достижения возглавляемого им правительства, отметив, что в первом квартале объём производственный сектор якобы подрос на 3,2 процента. Но это ничто по сравнению с темпами роста оборота розничной торговли, которые увеличились на 17,7 процента.

И по традиции Бердымухамедов в очередной раз разразился критикой, подрывая свои собственные заявления о сногсшибательных достижениях. Он с раздражением отметил, например, что нефтеперерабатывающие заводы страны уже давно работают только на 40 процентов мощности.

«Добыча углеводородов не растет, а половина нефти идет на экспорт», – сказал он.

Он также посетовал на недостаточный уровень инвестиций в энергетический сектор. Бердымухамедов упомянул о неиспользованных запасах нефти и газа в Каспийском море, заявив, что этот вопрос вызывает особую озабоченность.

Некомпетентное управление экономикой приводит к еще более печальным последствиям для простых граждан. 10 апреля на базирующемся в Амстердаме новостном сайте Turkmen.news бы размещен репортаж о том, как роющиеся в мусорных баках люди в последнее время становятся все более привычным зрелищем по всей стране.

«Кто-то разыскивает овощные очистки, чтобы накормить скотину, – сказал житель Марыйского велаята изданию, – кто-то ищет бутылки, чтобы сдать их и немного подзаработать. Часто этим занимаются дети, которые почти наравне со взрослыми вынуждены заботиться о семейном бюджете».

По сообщению Радио «Азатлык», власти Марыйского велаята пытаются бороться с людьми, копающимися в контейнерах с отходами. Они их фотографируют, записывают личные данные и требуют от них расписку в том, что с ними провели «разъяснительную работу». Было также предложено другое, более креативное, но достаточно грустное решение проблемы: одеть этих людей в униформу сотрудников коммунальных служб, чтобы, по крайней мере, они не так бросались в глаза.

Turkmen.news пишет о том, что поголовье домашней птицы, которую туркменские граждане разводят на своих подворьях, сократилось из-за резко возросшей стоимости кормов.

Приближение священного месяца Рамадан не принесло облегчения. Как сообщило 7 апреля базирующееся в Вене издание «Хроника Туркменистана», наступление этой поры, которой традиционно предшествуют праздничные обеды и торжества, вызвало большой спрос на говядину и даже верблюжье мясо, спровоцировав резкий скачок цен на оба продукта.

Проблемы возникают даже с основными продуктами питания. 11 апреля «Хроника» сообщила, что городские власти Ашгабата потребовали от частных пекарен приостановить работу, чтобы помочь решить проблему нехватки муки в государственных магазинах. Существует подозрение, что частники скупают реализуемую по субсидированным ценам муку, а затем устанавливают на нее наценку. Между тем, по словам жителей Дашогуза, государственные магазины иначе решают проблему дефицита: стандартная буханка хлеба, которая должна весить около 450-470 граммов, теперь стала на 100 граммов легче.

Национальная валюта, манат, никогда не отличавшаяся стабильностью, переживает трудные времена на черном рынке. Брюс Паньер, обозреватель Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», поделился информацией, полученной от своих коллег из туркменской службы, о том, что в какой-то момент в начале апреля курс доллара достиг отметки 40 манатов. В марте его стоимость составила 33-33.5 манатов. Официальный, но совершенно липовый курс составляет 3,5 маната за доллар.

Радио «Свобода» отчасти связывает это резкое падение с сокращением объема денежных переводов, осуществляемых работающими в Турции трудовыми мигрантами из Туркменистана. Еще одним фактором является недавнее открытие границы с Ираном. Отчаянные попытки оптовых продавцов скупить твердую валюту, которой можно оплатить импортные товары, негативно сказывается на обменном курсе.

Вести внешнюю торговлю через бынки торговцам невыгодно из-за оторванности обменного курса от реальности.

Это не помешало Бердымухамедову принять участие на этой неделе в церемонии открытия 15-этажных административных зданий, построенных французской строительной компанией Bouygues для двух местных банков – «Туркменбаши» и «Сенагата». Кредитная организация, упомянутая первой, является государственной, в то время как вторая – якобы акционерное, государственно-частное предприятие, хотя подобные нюансы в Туркменистане не имеют ровным счетом никакого значения.

Эта неуклюже выстроенная централизованная банковская система является неотъемлемой частью программы перехода к рыночной экономике. Одна из заявленных приоритетных задач банка «Туркменбаши» – предоставление кредитных линий финансируемым государством предприятиям, осуществляющим деятельность в нефтегазовой, транспортной, коммуникационной и строительной отраслях.

Власти вновь и вновь возвращаются к мысли о том, что как граждане, так и крупные предприятия должны платить по счетам. Ничто так не может помочь собраться с мыслями, как долги.

Что касается кадровой политики, сын Бердымухамедова и его предполагаемый преемник Сердар продолжает стремительно пробираться во все сферы государственного управления и расширять свое влияние. В начале этого года Сердар Бердымухамедов занял целый ряд руководящих постов, в том числе должность вице-премьера.

По всей видимости, Бердымухамедов-старший озабочен тем, что у министра иностранных дел Рашида Мередова, вероятно, слишком много работы на посту главы десяти межправительственных комиссий. Поэтому 9 апреля он распорядился назначить своего сына сопредседателем туркмено-российской и туркмено-японской межправительственных комиссий, а Мередова освободить от вышеназванных должностей.