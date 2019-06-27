Туркменистан: сверкающий город в пустыне

Туркменистан наконец-то публично демонстрирует свою озабоченность вопросами безопасности, связанными со строительством вожделенного трансафганского газопровода.

22 июня в Ашгабат прибыл советник по вопросам национальной безопасности Афганистана Хамдулла Мохиб, чтобы обсудить совместные усилия по обеспечению защиты инфраструктурных проектов, которые, как надеются стороны, окажут столь необходимую поддержку экономикам обеих стран. Хотя самый известный из этих проектов – газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, или ТАПИ, оптимистичные планы простираются гораздо шире и предусматривают строительство линий электропередач и оптико-волоконной интернет-связи.

Несколькими днями ранее делегация туркменских официальных лиц посетила расположенный на западе Афганистана город Герат, который станет важной точкой маршрута газопровода ТАПИ. Кроме того, делегация более подробно обсудила строительство железнодорожных путей, которые пересекут границу Афганистана в двух пунктах, Тургунди и Акина, расположенных примерно в 350 км друг от друга по прямой.

История обеих веток гипотетической железной дороги связана с беконечными проволочками, что всегда оказывается губительным для инфраструктуры в этой части света.

Обозреватель Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода» Брюс Панниер детально изложил историю западной ветки, ведущей в Акину, вот в этой статье, опубликованной в 2016 году. Ситуация с южной веткой Тургунди-Герат вряд ли обстоит много лучше, учитывая, что туркменская и афганская стороны все еще находятся на стадии подписания меморандума о взаимопонимании по проведению разведывательных работ, проектированию и строительству.

В более широком плане этот железнодорожный проект призван стать частью целой транспортной сети под названием «Лазуритовый коридор» – идея, поддержанная Азиатским банком развития, которая в конечном итоге должна обеспечить непрерывную и надежную физическую связь между Афганистаном, Туркменистаном, Азербайджаном, Грузией и Турцией.

«Лазуритовый коридор». (Waissian/Wikimedia)

Если же вернуться к происходящему внутри страны, то масштабные замыслы здесь имеют более локальный характер.

В вечерних новостях, вышедших в эфир 22 июня, был представлен подробный отчет о том, как президент Гурбангулы Бердымухамедов осматривает огромную модель проекта Ашгабат-Сити, который поднимется из песков на северных окраинах столицы. Камера непрерывно движется, то приближается, то зависает над исключительно детально изготовленным макетом, который представляет неправдоподобный, утопический проект суперсовременных зданий, изысканно украшенных газонов и пустых, обрамленных деревьями проспектов.

В представленной модели не были учтены люди, но если расчеты правительства хоть сколько-нибудь сбудутся, то Ашгабат-Сити станет густонаселенным местом. Государственные СМИ утверждают, что район займет площадь около 75 квадратных километров, там будет 180 многоквартирных домов, все от 12-ти до 35 этажей, где смогут расселиться более 107 000 человек.

На первый взгляд, расчеты выглядят несколько настораживающе, но, как заверило своих читателей государственное новостное агентство TDH, президент Бердымухамедов «внимательно ознакомился с расположением и взаимосвязями каждого из объектов проекта, разработанного с учетом демографических, социальных, экономических, экологических и эстетических факторов», так что, наверное, все в порядке.

Однако о чем ничего не было сказано, так это о том, сколько все это будет стоить и кто будет выполнять эту работу. Первое, скорее всего, мы никогда не узнаем, в то время как вполне можно предположить, что компании, находящиеся под покровительством полугосударственного Союза промышленников и предпринимателей, поделят между собой бóльшую часть, если не всю финансовую прибыль.

Впрочем, появилось несколько новых цифр благодаря первой публикации добровольного национального доклада, подготовленного в рамках программы ООН «Цели устойчивого развития» (ЦУР). Исследование показало, что среднемесячная заработная плата в Туркменистане составляет чуть более 1500 манатов: это относительно неплохие 430 долларов по официальному курсу, но примерно одна пятая от этой суммы по курсу черного рынка. Около 46 процентов доходов граждан уходит на покупку продуктов, что намного больше, чем можно представить себе на Западе, но примерно соотносимо с теми показателями, которые в последние годы наблюдаются в России.

Внимательно читать такого рода публикации могло бы быть весьма интересно, но есть ряд оснований сомневаться в точности информации, представленной в этом докладе. Бóльшая часть данных предоставлена государственными органами, в том числе известным своей патологической беспринципностью Государственным комитетом по статистике. И когда раздел, посвященный правам человека, начинается словами: «защита прав человека и создание условий, при которых граждане могут пользоваться своими правами и свободами, является неотъемлемой частью государственной политики» – становится понятно, что все это сделано по большей части для того, чтобы профессиональные бюрократы в ООН могли поставить галочку.

Обратимся к некоторым новостям, связанным с зарубежными поездками Бердымухамедова, которые случаются нечасто – а именно с поездкой на этой неделе в российскую республику Татарстан. Рабочий визит проходил в обычном распорядке. Сначала высокопоставленный гость осмотрел технику местного производства, в том числе медицинский вертолет, произведенный на Казанском вертолетном заводе, который особенно приглянулся туркменскому президенту и который вполне может стать темой для будущих ловко состряпанных материалов государственных медиа. Что же касается более непосредственных практических аспектов, во время переговоров с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым Бердымухамедов сказал, что ему хотелось бы видеть сотрудничество в сфере пищевой и обрабатывающей промышленности. Туркменский лидер заявил о намерении отправлять еще больше туркменских граждан на обучение в Татарстане.

На заключительном гала-концерте местные зрители были несомненно поражены выступлением туркменских музыкантов с песней под названием Arzuw («Мечта»). Поклонники музыкального творчества Бердымухамедова узнáют в ней ту самую мелодию, которую он исполнил вместе со своим внуком Керимгулы с таким протрясающим эффектом – на туркменском, английском и немецком языках – на предновогодних празднествах в минувшем декабре. Однако в связи с этой песней возникла путаница относительно ее авторства. В репортаже о визите в Казань, говорится, что музыку написал Бердымухамедов, а слова – Керимгулы. В декабре было все наоборот. Общественность требует разъяснений.

Поскольку любой подобный визит должен увенчаться какими-либо деловыми сделками (коих, как водится, было совсем немного), государственное новостное агентство процитировало заместителя премьер-министра по вопросам транспорта и коммуникаций Мамметхана Чакыева, который сообщил, что Туркменистан договорился о поставке 2000 грузовиков марки «КАМАЗ». Однако наблюдательные журналисты работающего в Вене издания «Хроника Туркменистана» обнаружили в российских новостях сообщение о более скромной закупке – 250 самосвалов.

Там, где мечты разбиваются о реальность, всегда замешаны деньги. Работающее в Амстердаме издание Turkmen.news сообщило на этой неделе, что у живущих за рубежом туркменских студентов, получивших денежные переводы от родственников, по возвращении домой будет изыматься наличность. Почему? Да потому, что манаты пересылаются за границу по выгодному официальному обменному курсу, таким образом, тот, кто сможет привезти только что полученную иностранную валюту в Туркменистан и продать ее на черном рынке, получит хорошую прибыль.

Как рассказывается в описывающем суровую реальность репортаже «Хроники Туркменистана», безусловно, трудовым мигрантам нет смысла пытаться прибегать к помощи таких компаний, как Western Union, чтобы отправить деньги в обратном направлении. И это лишь одна составляющая более широкой совокупности факторов, которые, как утверждается в материале, приводят к нарастающей тенденции распада семей. Перспектива возвращения домой представляется совершенно непривлекательной из-за деспотичного произвола алчных миграционных чиновников. А нежелание посылать деньги домой еще в большей степени ослабляет семейные узы.