Туркменистан: сверху шик, а снизу – пшик

На прошлой неделе активисты приветствовали освобождение из заключения Сейрана Мамедова. До того как Мамедов вышел на свободу, полностью отбыв 15-летний срок наказания, его семья и друзья даже не знали, жив ли он. Такая же степень неизвестности сохраняется в отношении других 120 политических заключенных.

По данным, полученным кампанией «Покажите их живыми!» (Prove They Are Alive), туркменские власти недавно увеличили срок заключения еще на пять лет политическому диссиденту Гулгельды Аннаниязову. Он находится в заключении по ложным обвинениям с 2008 года, а также отбывал срок в 1990-х годах за организацию протестов в Ашгабате.

9 мая правозащитная организация «Форум 18», отстаивающая религиозные свободы, сообщила, что, по имеющимся данным Комитета ООН по правам человека, Ашгабат незаконно отправил за решетку трех свидетелей Иеговы. По словам организации, сотрудник Министерства иностранных дел, к которому они обратились за комментариями относительно этой ситуации, положил трубку.

Почти наверняка Ашгабат не подчинится постановлению ООН и не освободит троих заключенных. Несмотря на это, на нынешней неделе правительство заявило об успешном сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, сообщив об избрании Туркменистана в три структуры ООН, в том числе в Исполнительный совет Всемирной продовольственной программы на 2020-2022 годы. Совершенно неясно, какой вклад может внести Туркменистан в эту организацию: на протяжении последнего года в стране наблюдается масштабная нехватка продовольствия по большей части из-за плохого управления.

Дефицит продуктов в основном наблюдается за пределами Ашгабата, а не в самой столице, но заявления заместителя премьер-министра Чары Гылыджова дают понять, что именно на столице по-прежнему сосредоточено внимание государства. На заседании Кабинета министров, состоявшемся 10 мая, Гылыджов отчитался, что в столице ведется работа по увеличению числа продовольственных магазинов. Но список проблем не исчерпывается только продовольственными товарами: на этой неделе Радио «Азатлык», туркменская служба Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», сообщило, что в аптеках Ашгабата закончились запасы инсулина.

Беспрекословно подчиняющееся государству издание Gundogar-News уточнило, что президент Гурбангулы Бердымухамедов настаивает, чтобы новые магазины были современными, а их внешний вид – привлекательным (за этими словами скрывается навязчивое желание президента покрывать все мрамором). Это могло бы открыть возможности для применения искусственого мрамора, который собиралась начать производить одна из местных компаний, поскольку Бердымухамедов настаивает также и на сокращении импорта.

Пристрастие Бердымухамедова к помпезной архитектуре хорошо известно. 8 мая он принял участие в закладке нового села в Сердарском районе Балканской области. Вряд ли государственные СМИ могут быть еще ближе к признанию того факта, что прежнее село, располагавшееся на том же месте, было разрушено в результате апрельского наводнения.

Как сообщило работающее за пределами страны издание «Хроника Туркменистана», мероприятие проходило на фоне бутафорских зданий, и даже солнечные батареи и ветряки, которые показывали по государственному телевидению, были сделаны из картона. (Телерепортаж, подготовленный государственными каналами, служит подтверждением этому.) Та же «Хроника Туркменистана» отмечает, что утки, которые видны в кадре, плавают не по озеру, а в яме, застеленной брезентом и заполненной водой. В свою очередь, такие издания, как Gundogar-News, обратили особое внимание на озеро, дабы воздать хвалу усилиям Бердымухамедова по строительству гигантского водоема Алтын Асыр в пустыне, статус которого остается неопределенным.

Издание Gundogar-News было запущено в 2015 году и, похоже, создавалось исключительно с целью нападок на связанный с оппозицией сайт Gundogar.org, который начал публиковать из-за границы свои материалы в интернете в самом начале 2000-х.

Власти готовы пойти на многое, чтобы запретить такие издания. Находясь на территории Туркменистана, туркменские граждане могут получить к ним доступ только через VPN, и такие обходные пути широко используются. Хотя точность данных неизвестна, учитывая, что VPN пытается скрыть источник интернет-трафика, по информации сервиса сбора данных компании Amazon.com – Alexa, пятое место по количеству посещений в Туркменистане занимает YouTube, доступ к которому в стране заблокирован.

Туркменские государственные СМИ чем-то расстроили Бердымухамедова. 7 мая он уволил Бяшима Атаева с должности директора телеканала Miras и объявил «строгий выговор» Нурмаммету Гарлыеву, председателю Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии. Никаких объяснений относительно снятия с должности Атаева не последовало, равно как и по вопросу рокировки редакторов газеты Nezil; но что касается Гарлыева, то он, похоже, «ослабил контроль за работой теле- и радиоканалов». Заместитель премьер-министра Бахаргуль Абдыева, курирующая государственные СМИ, отделалась более легким наказанием, получив всего лишь обычный выговор.

Ясно одно, что государственные СМИ и впредь будут сосредотачивать свое внимание на Бердымухамедове. Культ личности президента временами привлекает международное внимание, поскольку государственные СМИ выкладывают на YouTube все выходки этого супермена, его серенады под аккомпанемент синтезатора и лихачество на гоночном автомобиле. Естественно, все эти кадры быстро распространяются и нещадно высмеиваются.

Неудивительно, что сайт заблокировали.

Непохоже, чтобы Ашгабат присоединился к соседнему Узбекистану, где сайт Eurasianet.org и многие другие независимые сайты на прошлой неделе были разблокированы. Гораздо вероятнее, что он присоединится к России, где пытаются блокировать VPN-сервисы.

Российская делегация под руководством заместителя премьер-министра Константина Чуйченко и заместителя министра иностранных дел Григория Карасина 7 мая прибыла с визитом в Ашгабат, вероятнее всего, чтобы обсудить продажу газа. В прошлом месяце Россия возобновила закупки газа, но объемы закупок теперь гораздо ниже показателей прошлых лет. Бердымухамедов произнес высокопарную речь по поводу расширения связей, но за исключением соглашения с московским институтом кинематографии, был подписан только один документ о создании совместного совета по вопросам предпринимательства с Астраханской областью России.

Шестью днями позже Бердымухамедов принял высокопоставленную делегацию из другого богатого газом соседнего государства: дружеский визит нанес иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф. В последние годы отношения между Ашгабатом и Тегераном стали напряженными, и обе стороны, как сообщается, обратились в арбитраж по поводу газового спора. Государственные СМИ не обсуждали эти разногласия, и что было на повестке дня встречи, неизвестно.

В иранских медиа информация о прошедшей встрече тоже была скудной, хотя тегеранское новостное агентство Mehr сообщило, что Зариф говорил 13 мая о «расширении всесторонних отношений».

Это может означать, что под давлением санкций, введенных после того, как администрация Трампа год назад в одностороннем порядке вышла из ядерной сделки 2015 года, Тегеран надеется на потепление отношений с Туркменистаном. Уже был прецедент, когда Иран использовал центральноазиатские страны для обхода санкций. Что касается Ашгабата, то он, похоже, тоже заинтересован в более теплых отношениях со своими соседями. Однако вести бизнес с Ираном трудно даже и без недавних размолвок, учитывая риск «вторичных санкций».

Еще один аргумент в пользу того, что вряд ли за визитом последуют какие-либо серьезные решения, – это странный выбор времени: Зариф прибыл в Ашгабат как раз тогда, когда в Персидском заливе растет напряженность в отношениях с Вашингтоном.