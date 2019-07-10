Туркменистан: сделки против моря бедствий

«Pul ýok» – слова, которые ни один туркмен не хочет ни видеть, ни слышать.

Но, как сообщается, надписи именно с этими словами – «денег нет» – стали появляться на банкоматах в столице Туркменистана Ашгабате.

Работающее в Вене издание «Хроника Туркменистана» сообщило 8 июля, что только первые 20-30 человек, из тех, что стояли в очереди к банкомату в минувшие выходные, смогли снять наличные деньги. Бесчисленное множество остальных людей ушли ни с чем. Эта проблема в наибольшей степени затрагивает государственных служащих и пенсионеров, поскольку их зарплаты и пенсии начисляются непосредственно на банковские карты.

Странно. Всего лишь пару недель назад в новостных сюжетах по государственному телевидению показывали, как довольные пользователи банкоматов получают наличные деньги и в знак благодарности за подобное благословение прикладывают их ко лбу.

По крайней мере, туркменские власти теперь могут надеяться получить хотя бы немного денег от россиян, хотя и далеко не те суммы, которые им хотелось бы. Нескончаемая эпопея, связанная со сделками между Туркменистаном и Россией по закупке природного газа, 3 июля подошла к некоему завершению: «Газпром» объявил, что намерен закупать у туркмен 5,5 миллиардов кубометров газа в год на протяжении ближайших пяти лет.

Ходили ничем не подкрепленные разговоры о закупке 10 миллиардов кубометров по истечении первоначального договора, заключенного на очень короткий срок. Договоренность, растопившая лед в отношениях между двумя странами, была достигнута ранее в этом году и предусматривала поставку около 1 миллиарда кубометров в период между апрелем и июлем. Новое соглашение предполагает, что Туркменистан за пять лет поставит в Россию на 30 процентов меньше газа, чем за один только 2008 год, когда поставки достигли пикового значения – 45 миллиардов кубометров. Как это всегда бывает в случае подобных сделок, финансовые условия договора не разглашаются.

Но даже притом что условия сделки не оправдали ожидания, все же она, похоже, привела к заметному прорыву в двусторонних отношениях. Как сообщает туркменская служба Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», Радио «Азатлык», Туркменистан наконец-то возобновил выдачу документов тем, кто имеет двойное (российское и туркменское) гражданство; число таких граждан составляет около 10000 человек. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров упомянул в комментариях СМИ, которые он давал в декабре прошлого года, что этот вопрос стоит на повестке дня.

«Хроника Туркменистана» придерживается скептической позиции и отмечает, что запросы в миграционную службу в Ашгабате и Дашогузе не дали точного подтверждения информации об изменении ранее принятой установки.

Между тем проправительственный новостной сайт Orient с энтузиазмом поделился слухами о том, что «Газпром» может инвестировать в разработку огромного туркменского газового месторождения Галкыныш. Это заманчивая перспектива. «Газпром», безусловно, пытается прочно укорениться в соседнем Узбекистане. Тем, кто хочет увидеть во всем этом некую закономерность, стоит заметить, что российский энергетический гигант закупил в Узбекистане 5,5 миллиардов кубометров природного газа в 2017 году, то есть за год до успешных переговоров о продлении соглашения о разделе продукции на месторождении Шахпахты, расположенном на западе Узбекистана.

Европейцы также продолжают разведывать обстановку, правда, непонятно, с какой целью. 6 июля в Ашгабате побывала Федерика Могерини, уже скоро покидающая свой пост Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам. Она встретилась с министром иностранных дел Рашидом Мередовым и председателем парламента Гульшат Мамедовой, но примечательно, что не с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым. Учитывая статус Могерини, это неизбежно производит впечатление нарочитого пренебрежения.

Сообщение об этом визите было опубликовано внизу первой страницы ежедневной газеты «Нейтральный Туркменистан», что неудивительно, поскольку самое почетное место всегда отводится самому Бердымухамедову. Газета, однако, не преминула преподнести краткий визит Могерини как пример «практического воплощения в жизнь созидательных инициатив, выдвигаемых президентом Гурбангулы Бердымухамедовым по решению глобальных вопросов современности – обеспечения всеобщего мира, стабильности и устойчивого развития». Мамедова подарила Могерини экземпляр одной из книг Бердымухамедова.

Нью-йоркская правозащитная организация Human Rights Watch призвала Могерини добиваться улучшения в области прав человека. Такой шаг поистине ознаменовал бы собой уход с политической сцены этого самого осмотрительного из дипломатов. В марте Брюссель и Ашгабат провели 11-й раунд Диалога по правам человека, но подобный формат не предполагает никакой очевидной реальной цели. Несмотря на заявления Брюсселя, что «верховенство закона и уважение прав человека – неотъемлемая часть взаимоотношений между ЕС и Туркменистаном», Могерини даже не упомянула об этой проблеме в своем выступлении по поводу открытия миссии Евросоюза в Ашгабате.

В отчете туркменского правительства упомянуты только дискуссии, связанные с новой Стратегией Европейского союза для Центральной Азии, которая охватывает вопросы регионального сотрудничества, экономического развития, энергетической безопасности, окружающей среды и транспорта. Официальные государственные СМИ в своих репортажах о визите также заявили, что работа по созданию Транскаспийского трубопровода активизировалась, но никаких подробностей не приводилось.

По этому последнему пункту Москва, которая сейчас, по-видимому, пользуется чуть бóльшим расположением Ашгабата, не отказывается от своих замечаний. Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников сказал в интервью журналу Caspian Energy, опубликованном 4 июля, что при осуществлении любого проекта на Каспии следует придерживаться международных соглашений в сфере защиты и охраны окружающей среды.

«Далеко не очевидные выгоды отдельных “экономоператоров” не должны превалировать над долгосрочными интересами населения прикаспийских государств и перспективами сохранения экосистемы водоема», – сказал Бочарников.

Бердымухамедов поделился потрясающими новостями на заседании Кабинета министров 5 июля: экономика страны за первую половину текущего года выросла на 6,2 процента. Скорость, с которой появляются подобные цифры, не могут не вызывать сомнений в их достоверности. Президент не стал углубляться в детали, каким образом был достигнут такой экономический рост, сказав лишь, что «достигнуты хорошие результаты по производству продукции и оказанию услуг». Затем он продолжил, сообщив, что в настоящее время в Туркменистане «развернуто масштабное строительство около 2000 крупных объектов промышленного и социально-бытового назначения» общей стоимостью около 30 миллиардов долларов США. Это ошеломляющая новость, учитывая, что ВВП Туркменистана в 2018 году составил около 40 миллиардов долларов.

На этой неделе Бердымухамедов порадовал себя очередным осмотром чертежей и строительных площадок еще одних своих сумасбродных мегапроектов. Последние его завиральные идеи – это Международный конгресс-центр, отель, а также головные офисы двух государственных банков. Конгресс-центр поднимется трехэтажным зданием на территории размером с московскую Красную площадь; необходимость этого центра государственное сетевое издание объясняет тем, что «Ашгабад стал местом регулярного проведения крупных форумов регионального и глобального уровня». В своей фирменной эффектной манере Бердымухамедов приехал на стройплощадку, сидя за рулем BMW X5 2019 года выпуска, внедорожника класса люкс, и неторопливо прогуливался по открытой всем ветрам территории в ярко-зеленой клетчатой рубашке.

Как всегда, бердымухамедовское нестандартное видение вещей плохо уживается с ощущением повсеместной некомпетентности, которое возникает из-за упорной привычки президента наказывать и увольнять подчиненных. 7 июля государственное издание сообщило, что Бердымухамедов объявил выговоры целому ряду чиновников, в том числе министру финансов и экономики Батыру Базарову. Мырат Арчаев, глава «Туркменгаза», компании, которая только четыре дня назад подписала соглашение с «Газпромом», получил строгий выговор, а это означает, что в обозримом будущем он сильно рискует.

Очередной возможностью укрепиться в подозрении относительно предоставляемых правительством данных стало увольнение Халыкдурды Гурбанова с должности руководителя Государственного комитета по статистике за недостатки в работе и «как не справившийся с возложенными на него обязанностями». Его место займет бывший заместитель Базарова Силап Велбегов.

Как бы то ни было, сейчас лето, и измученных чиновников ждет хотя бы небольшой отдых. Увы, Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода» сообщило, что многих государственных служащих заставляют – под страхом увольнения с работы – приобретать дорогостоящие путевки в Авазу, безнадежно пустующую курортную зону, построенную по прихоти Бердымухамедова и обошедшуюся в баснословную сумму.