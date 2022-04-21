Туркменистан: Сердар пока идет по стопам отца

Новый молодой президент Туркменистана уважает старших и чтит их традиции. Именно этот посыл государственные СМИ пытаются донести до общественности.

18 апреля Сердар Бердымухамедов отправился в столичную мечеть «Хазрет Омар» вместе со своим отцом Гурбангулы, передавшим ему бразды правления в прошлом месяце, и сыном Керимгулы, чтобы почтить память патриарха семьи Мяликгулы (отца Гурбангулы), который умер в апреле прошлого года в возрасте 89 лет.

В мечети Сердар побеседовал с муфтием о том, что старейшины страны должны обеспечить «продолжение многовековых национальных традиций и идей».

Многовековые – возможно, это громко сказано, но младший Бердымухамедов явно намерен (или на него оказывают давление, наверняка мы знать не можем) слепо подражать своему отцу во всем, в чем только можно.

Например, 14 апреля во время поездки в расположенный на западе портовый город Туркменбаши он вместе со своими министрами решил провести легкую тренировку, памятуя о любви своего отца к активному образу жизни. Прокатившись на велосипеде по городу, жителей которого разогнали по этому случаю, он заехал в спортивный центр, где выполнил несколько легких упражнений в тренажерном зале. Создается стойкое ощущение, что нынешний Бердымухамедов довольно хорошо знает себя и предпочитает не выставлять себя на посмешище: пока министры позорились на волейбольном поле, он с некоторым удовольствием наблюдал за происходящим с трибуны.

Смысл этого спектакля якобы заключается в пропаганде здорового образа жизни.

В этой связи на следующий день Бердымухамедов официально открыл новую больницу на 400 коек в расположенном на западе Балканском велаяте. В репортаже государственного телевидения с церемонии открытия сильный акцент был сделан на количестве закупленного оборудования западного производства, а объективы камер подолгу задерживались на медицинской аппаратуре вроде компьютерного томографа от компании Siemens.

Туркменистан – это страна, о которой может мечтать любой продавец медицинского оборудования, способный преодолеть все препятствия на пути к ней. Расточительные власти в странах с сомнительной системой здравоохранения все без исключения закупают самое дорогое и роскошное оборудование, мало заботясь о том, смогут ли врачи использовать его по назначению. Чистое, новое, белое больничное оборудование отлично подходит в качестве объекта для съемок, и в этот раз без них также не обошлось.

Однако с открытием больницы в Балканском велаяте, похоже, возникли некоторые проблемы. Как отмечает базирующееся в Вене издание «Хроника Туркменистана», она должна была начать работать в июле 2021 года, но этого не случилось. Вероятно, планы сорвались из-за ограничений на поездки, введенных в связи с пандемией COVID-19.

Хотя Туркменистан упорно утверждает, что в стране не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, власти в целом строго придерживаются ряда профилактических мер. Но постепенно и они ослабляются.

11 апреля РИА-Новости сообщили, что театры вновь готовы открыть свои двери при условии, что заполняемость не превысит 30 процентов. В марте перед самым началом священного месяца Рамадан вновь начали функционировать мечети. Представителей общественности по-прежнему предупреждают о необходимости сохранять социальную дистанцию и носить маски. Однако это правило не распространяется на чиновников и иностранных гостей, судя по телерепортажам с празднования инаугурации Бердымухамедова в прошлом месяце.

Бердымухамедову не хватает больниц. Но больше всего ему нужна та, которая призвана стать еще одной данью уважения его отцу, профессиональному стоматологу. Обращаясь к министру здравоохранения Нурмухаммету Аманнепесову на встрече после открытия больницы, президент отметил большую популярность ашгабатского стоматологического центра и заявил о необходимости построить еще один, возможно, напротив городского Центра неотложной скорой помощи. Но, как отмечает «Хроника», в указанном президентом месте нет свободных площадей, поскольку здесь расположен жилой массив. То же издание пишет, что проживающих в этом районе 300 семей уже предупредили о том, что их дома пойдут под снос.

К слову сказать, выгонять людей из их домов, чтобы освободить место под строительство нерентабельных дорогостоящих проектов – еще одна давняя традиция, заложенная Бердымухамедовым-старшим.

Репрессии и цензура, судя по всему, будут все также ревностно осуществляться и при новом лидере.

В своем последнем докладе о положении в области прав человека в Туркменистане Бюро по вопросам демократии, правам человека и труду Госдепартамента США представило полный перечень сфер, в которых наблюдаются нарушения. Список выглядит именно так, как того следовало бы ожидать от одной из самых жестких диктатур в мире: «незаконные или произвольные убийства ... пытки или жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение со стороны сотрудников полиции и тюрем ... политически мотивированные репрессии против лиц в другой стране ... серьезные ограничения свободы слова и СМИ, включая угрозы насилия ... существенное вмешательство в свободу мирных собраний».

В докладе также уделяется внимание вопросу интернет-цензуры, который становится все более актуальным.

11 апреля тревогу забило базирующееся в Амстердаме интернет-издание Turkmen.news, которое сообщило, что интернет на некоторое время был полностью заблокирован. Поскольку интернет-пользователи с годами научились обходить цензуру при помощи таких технологий, как VPN, государственные цензоры прибегли к блокировке целых подсетей IP-адресов, предположил сайт. 12 апреля Радио «Азатлык» подтвердило, что скорость интернета упала, а VPN-сервисы больше не работают. Падение скорости заметила базирующаяся в Калифорнии компания Cloudflare, предоставляющая интернет-услуги, которая на своей странице в Twitter сообщила о почти полном отключении интернета. Позднее читатель «Хроники» предположил, что падение скорости могло произойти в результате установки нового программного обеспечения для анализа сетевого трафика, используемого для обнаружения VPN-соединений.

Подобные инциденты доказывают смехотворность неоднократных официальных заявлений о том, что Туркменистан стремится приобщиться к ценностям цифрового общества и всему, что с ним связано.

Пока обычные граждане остаются практически отрезанными от мира, власти продолжают связываться со своими иностранными партнерами, хотя, как правило, с такими же деспотичными наклонностями.

Turkmen.news сообщило, что министр обороны Китая Вэй Фэнхэ планирует посетить Ашгабат в конце апреля или начале мая. Помимо заявлений «о готовности укреплять стратегические связи и практическое военное сотрудничество», что еще включено в повестку дня визита Вэя, неизвестно. Разумеется, все еще актуален извечный вопрос Афганистана, но сложно не упомянуть, что пока у России, которая, по мнению многих, является негласным гарантом безопасности Туркменистана, другие заботы, туркмены будут обращаться по вопросам сотрудничества в области безопасности к Пекину.

Среди других гостей, прибытие которых несомненно ожидается, следует выделить президентов Азербайджана и Турции. Попытки провести трехсторонний саммит с участием лидеров трех стран предпринимаются с 2015 года, но, возможно, сейчас он, наконец, состоится. 15 апреля государственная газета «Нейтральный Туркменистан» сообщила со ссылкой на министра иностранных дел Рашида Мередова, что подготовка к саммиту, который должен состояться в Туркменбаши, идет полным ходом, хотя он сохранил интригу, не назвав никаких дат.