Туркменистан: Сердар расправляет крылья

Эра правления Сердара постепенно приобретает очертания.

На этой неделе новоизбранный президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов приступил к созданию своего собственного стиля управления, начав с отдельных кадровых перестановок.

Не всем, кто присутствовал на проведенном 6 апреля первом заседании Совета национальной безопасности, удалось сохранить свои должности: во время этой замысловатой постановки Бердымухамедов уволил министра внутренних дел Овездурды Ходжаныязова. По словам президента, министр за девять месяцев работы на этом посту не смог «осуществить надлежащий контроль за общественным порядком», особенно в части обеспечения безопасности дорожного движения.

После чего государственный телеканал прервал репортаж, транслируемый в зале заседания, ради кадров, на которых несколько мужчин подверглись унизительной процедуре публичного признания в превышении скорости. Большинство из них сознались, что разогнались до 100 км/ч.

Один особо злостный правонарушитель А. Гурбангельдыев разогнался до 180 километров в час там, где действует ограничение в 60 км/ч. Любопытное совпадение: фамилия этого человека звучит почти также, как имя предшественника и отца президента Гурбангулы, который, возможно, больше, чем кто-либо другой в Туркменистане, сделал для пропаганды скоростного вождения, выделывая виражи на раллийных автомобилях.

Ходжаныязова заменит Мухаммет Хыдыров, занимавший ранее пост главы МВД в Лебапском велаяте.

Это увольнение свидетельствует о том, что Сердар намерен и впредь придерживаться подхода, основанного на контроле и микроменеджменте (или, по крайней мере, создавать видимость), к которому тяготел его отец.

Что касается других кадровых перестановок среди сотрудников службы безопасности, то по неустановленным причинам Бердымухамедов упразднил должность вице-премьера по вопросам безопасности, военным и правовым вопросам. Он также освободил Чарымырата Аманова от занимаемой им должности председателя Совета безопасности, заменив его на министра обороны Бегенча Гундогдыева.

В сфере управления экономикой также произошли незначительные, но потенциально значимые изменения. Заместитель министра финансов и экономики Тойлы Мяликов покинул свой пост, чтобы возглавить Центральный банк и, таким образом, стать управляющим от Туркменистана в Международном валютном фонде. Заместитель министра труда и социальной защиты Довлетгелди Аманмухаммедов получил новое назначение, фактически сменив сферу деятельности на смежную: он возглавил Государственный комитет статистики, деятельность которого в нынешнем формате абсолютно непрозрачна и бесполезна.

В прошлом месяце в своей инаугурационной речи Бердымухамедов пообещал расширить сотрудничество с МВФ, а это, вероятно, означает, что власти ожидают возобновления регулярных визитов представителей фонда в страну. Если это произойдет, то придаст некоторую убедительность заявлениям о том, что Туркменистан хочет быть открытым миру, пусть даже и с чисто экономической точки зрения. В последний раз МВФ направлял миссию в государство-отшельник в 2019 году.

Мяликов, похоже, является доверенным лицом нового президента. Он был назначен заместителем председателя Высшей контрольной палаты – органа, ответственного за бюджет и расходы правительства, – в феврале 2021 года, когда Бердымухамедов возглавил этот же орган, так что между ними, очевидно, сложились здоровые рабочие отношения. Между тем, предыдущая должность Аманмухаммедова указывает на то, что наконец статистике решили уделить серьезное внимание, поскольку он по долгу службы должен был принимать активное участие в сборе данных, по крайней мере, о приблизительном количестве проживающих в Туркменистане людей, что является одной из многочисленных тайн в стране.

Гадыргелды Мушшиков, возглавлявший Центральный банк с июля 2021 года, был назначен на должность председателя «Сенагата», который формально является акционерным коммерческим банком, хотя в Туркменистане это определение носит чисто номинальный характер.

Бердымухамедов также пытается еще больше усилить контроль над нефтегазовым и сельскохозяйственным секторами. 8 апреля он учредил две новые должности советников президента, которым предписано предоставлять ему консультации по всем касающимся этих областей вопросам. Советник по вопросам энергетики Аширгулы Беглиев возглавлял государственную газовую компанию «Туркменгаз» с 2015 по 2017 год, но был отстранен от должности после нескольких выговоров. Назначенный курировать сельское хозяйство Аннагельды Язмырадов – еще один персонаж, который вернули из относительного забвения. Он был уволен с поста вице-премьера по вопросам сельского хозяйства в июле 2015 года.

Между тем на состоявшемся 8 апреля заседании Кабинета министров нынешний вице-премьер по вопросам сельского хозяйства Эсенмырат Оразгелдиев получил выговор за «недостатки в работе» – унаследованная с советских времен формулировка, которую Бердымухамедов явно намерен использовать и впредь. Но сомнительная честь получить первый выговор (надо отметить, «строгий выговор») от Сердара досталась Шахиму Абдрахманову, вице-премьеру по вопросам нефтегазового сектора, который занимает эту должность с начала 2021 года. Это было его последнее предупреждение, пригрозил Бердымухамедов.

Но пока все это происходило, где был Бердымухамедов-старший, который, в конце концов, все еще исполняет важную с точки зрения конституции роль спикера верхней палаты парламента? Постоянные читатели нашего бюллетеня помнят, что в конце прошлого месяца он попросил отпуск в целях восстановить силы после десятилетий службы государству. Но загадочный рейс, на который обратило внимание базирующееся в Амстердаме интернет-издание Turkmen.news, вызовет толки. Как сообщило издание со ссылкой на свои неназванные источники, 31 марта в Ашгабат из немецкого Франкфурта прибыл самолет с пятью врачами на борту, которые, по мнению сайта, находились в Туркменистане для оказания помощи «члену семьи Бердымухамедова».

«Известно, – говорится на сайте в присущей подобным изданиям манере, – что экс-президент страдает диабетом. Может быть, он был вынужден уйти на больничный? Может, этим и объясняется срочная операция по транзиту власти?».

И, действительно, Гурбангулы Бердымухамедов исчез из поля зрения общественности. Но, поскольку он избавлен от обязанности ежедневно появляться на телевидении, как это было раньше, его недомогание, если таковое имеет место, будет легче сохранить в тайне. Перечислив других возможных пациентов врачей, прибывших из Германии, Turkmen.news вынуждено было признать, что это всего лишь его предположения.

Что касается международных связей, то 8 апреля Бердымухамедов провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который отвлекся от наблюдения за вторжением в Украину, чтобы передать наилучшие пожелания своему туркменскому коллеге по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между их странами. Туркменистан сторонится любых спорных вопросов, таких как Украина, но он очевидно не намерен держаться на расстоянии от России.

Путин пригласил Бердымухамедова посетить Россию, и, согласно кремлевской распечатке о звонке, это предложение было принято.

8 апреля газета «Нейтральный Туркменистан» сообщила, что туркменский лидер одобрил постановление об утверждении состава туркменской делегации для участия в межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству. Бердымухамедов сам являлся сопредседателем комиссии до выборов в прошлом месяце.

В выходные дни эта комиссия была надлежащим образом созвана. 9 апреля российский вице-премьер Алексей Оверчук, который является сопредседателем комиссии, отправился в Ашгабат. Один из членов делегации, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, предложил продать трубы для строительства проектируемого газопровода ТАПИ. На долю Челябинского трубопрокатного завода приходится около десятой части российского производства стальных труб.

Подобные коммерческие предложения неоднократно поступали на протяжении многих лет, но поскольку международные санкции значительно ограничили круг стран, которым разрешено торговать с Россией, можно предположить, что к Туркменистану будет приковано гораздо больше внимания.

Другой член российской делегации, астраханский губернатор Игорь Бабушкин, предложил наладить прямое авиасообщение между его регионом и прикаспийским портовым городом Туркменбаши, чтобы больше россиян могли посещать туристическую зону Аваза. Бабушкин также выдвинул идею о выполнении астраханскими судостроительными предприятиями заказов для Туркменистана.

Желая продемонстрировать, что он не намерен становиться марионеткой Москвы, Бердымухамедов также направил послание президенту США Джо Байдену, в котором выразил намерение расширить и укрепить «позитивное взаимодействие» с Соединенными Штатами. Он одобрительно отозвался о деятельности ряда американских компаний, представленных в гражданской авиации, сельском хозяйстве, электроэнергетике и банковском секторе Туркменистана, и добавил, что рассчитывает на дальнейшее развитие отношений.

Вашингтон находится в неоднозначной ситуации из-за Туркменистана. Реализация ТАПИ в целом соответствовал бы его стратегическому видению Центральной Азии, которая должна более тесно взаимодействовать с Южной Азией и, соответственно, меньше зависеть от России и Китая. Но вся ирония состоит в том, что переговоры приходится вести с представителями «Талибан». А если бы этот проект удалось завершить (ну или хотя бы начать), задействовав оборудование российского производства, это придало бы дополнительную неловкость всей ситуации.

Выбор таких определений, как «позитивное взаимодействие», вероятно, следует трактовать следующим образом: Туркменистан хочет взаимодействовать с Западом, но только при четком понимании того, что ему необходимо предоставить определенную свободу действий для устойчивого взаимодействия с нежелательными партнерами в интересах достижения благородных целей.