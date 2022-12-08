Туркменистан: сияющий город в книге рекордов

Для видения Туркменистана по проекту ТАПИ, который предполагается протянуть до Пакистана и Индии, заблистала новая надежда.

По мере того как Европа неуклонно сокращает закупки российского газа, Москва придумывает все более изобретательные способы продавать свое топливо.

В конце ноября президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев, по некоторым данным, обсудили вопрос о создании «тройственного газового союза», в который также предполагалось пригласить Узбекистан. Несмотря на то, что Казахстан и Узбекистан обладают значительными запасами газа, из-за растущего спроса на голубое топливо они столкнулись с дефицитом, поэтому и возникла идея восполнить его за счет российских поставок. Это предложение пока еще находится на стадии теоретических обсуждений, но отраслевые эксперты уже обсуждают, каким может быть дальнейшее развитие событий.

В интервью российскому государственному информационному агентству ТАСС Алексей Гривач, замглавы функционирующего в Москве Фонда национальной энергетической безопасности, высказал мнение, что как только газ начнет поступать в Казахстан и Узбекистан, имеет смысл обратить внимание на покупателей в Пакистане и Индии. Для этого потребуется либо прокладка новых трубопроводов из Узбекистана в Афганистан, либо подключение к инфраструктуре газопровода ТАПИ.

Все эти идеи пока носят крайне размытый характер, а также не учитывают существующие инфраструктурные ограничения и те, что могут возникнуть в будущем, но Туркменистан может задуматься об их реализации, учитывая, что он испытывает сложности с поиском источников финансирования для ТАПИ.

Разговоры, которые ведутся между официальными лицами России, Центральной Азии и Ирана, свидетельствуют о том, что региональный газовый рынок находится в процессе серьезной реконфигурации.

28 ноября иранское государственное информационное агентство IRNA сообщило, что Россия дала принципиальное согласие на поставку газа в Иран для дальнейшей транспортировки в Пакистан. Помимо этого Москва готова построить трубопроводы между Ираном и Пакистаном, необходимые для осуществления этих поставок. Российский газ будет поступать в Иран либо через Азербайджан, либо через Туркменистан, сообщило агентство IRNA, не уточнив, откуда взята информация.

Однако будущий трубопровод Иран-Пакистан теоретически может составить ненужную ТАПИ конкуренцию, поэтому еще предстоит выяснить, насколько Туркменистан будет готов помочь в этом вопросе.

Однако ряд других событий свидетельствуют о том, что туркменские власти пока положительно оценивают сотрудничество с Тегераном в сфере энергетики. Так, еще больше осложняет дело то, что Ашгабат и Тегеран по отдельности ведут активные переговоры о том, как увеличить поставки газа из Туркменистана в Иран в рамках соглашения с Азербайджаном о своповых поставках. 30 ноября министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан встретился в Ашгабате с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Никакой конкретной информации относительно состоявшихся в ходе встречи переговоров не сообщается, но на сайте туркменского правительства было указано, что Бердымухамедов одобрительно отозвался о «благоприятных возможностях ... в энергетическом и транспортно-транзитном секторах».

Тем временем режим талибов в Афганистане стремится как можно скорее запустить ТАПИ. Шахабуддин Делавар, министр горнодобывающей промышленности и нефти так называемого Исламского Эмирата Афганистана, решительно заявил об этом на встрече в Кабуле с главой консорциума TAPI pipeline Company Ltd Мухамметмыратом Амановым. Об этом 1 декабря сообщило афганское новостное агентство Ariana.

«Поскольку в Афганистане сейчас нет проблем с безопасностью, нам следует воспользоваться этой возможностью и начать практическую реализацию проекта ТАПИ при сотрудничестве Афганистана и Туркменистана», – сказал Делавар.

Нельзя забывать и о западном направлении. Экспорт газа в этом направлении потребует активного участия Азербайджана и Турции. Оказалось, что уже назначена дата трехстороннего саммита глав государств: лидеры встретятся 13-14 декабря в прикаспийском курортном городе Аваза.

3 декабря президент Бердымухамедов выкроил время из своего графика, чтобы съездить в Катар и посмотреть, как Нидерланды обыграли США со счетом 3:1 во втором раунде чемпионата мира по футболу. Для того чтобы эта поездка выглядела чем-то большим, чем она была на самом деле (президент взял небольшой отпуск на выходные), на правительственном сайте была опубликована пространная статья, в которой говорилось, что это явилось новым доказательством того, какое значение власти придают спорту и физическому здоровью. Находясь в Дохе, Бердымухамедов встретился с главой ФИФА Джанни Инфантино. В официальных новостях не сообщается, говорили ли эти двое о своем безучастном отношении к правам человека.

Бердымухамедов и Инфантино (Фото: ГосСМИ)

За исключением катастрофической и отличающейся намеренным искажением фактов реакции на пандемию COVID-19, Туркменистан по крайней мере старается отвечать за свои слова в вопросах здравоохранения.

В новости, опубликованной на правительственном сайте 29 ноября, говорится, что резко вырастут акцизы на импортные и местные алкогольные и табачные изделия. Цель повышения акцизов – защита здоровья граждан Туркменистана. Более того, нижний возрастной предел для покупки сигарет был увеличен с 18 до 21 года.

На прошлой неделе сотрудники правоохранительных органов согнали депутатов, правительственных чиновников, журналистов, медицинских работников и общественных лидеров на ставшую уже традиционной церемонию сжигания конфискованных наркотических веществ и контрабандных сигарет. Публичное сжигание сигарет проводится раз в два года с 2016 года, и, говорят, всем присутствующим на церемонии разрешается присоединиться к действу, бросив их в печь под пристальным вниманием сотрудников службы безопасности.

Туркменские власти обеспокоены тем, что информация о достижениях страны не получает должного распространения в мире. На состоявшемся 2 декабря заседании Кабинета министров министр иностранных дел Рашид Мередов предложил решение этой проблемы. Он предложил создать в Туркменистане «Международный информационный центр» в структуре Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии. Его задача – производство документальных фильмов и других видеоматериалов для их дальнейшей трансляции в зарубежных СМИ.

Опыт других стран региона показывает, что подобные решения по большей части бессмысленны и в итоге приводят к растратам и, возможно, хищению государственных средств. Нет веских оснований полагать, что Туркменистан станет исключением.

Усилия Ашгабата по продвижению своих достижений на международной арене до сих пор в значительной степени были направлены на то, чтобы попасть в нелепую Книгу рекордов Гиннесса. Так уж вышло, что помимо таких туркменских рекордов, как установка «самого большого количества фонтанов в общественном месте» и проведение «самого массового велоурока» в книге содержится информация о том, что семья Рамос Гомес из Мексики признана «самой большой волосатой семьей в мире», а японский видеограф Чисато Танака съедает 72 печеных боба палочками за одну минуту.

Экс-президент (а также спикер Сената и отец нынешнего президента) Гурбангулы Бердымухамедов слишком рассеян, чтобы смущаться. 3 декабря на встрече, посвященной новому административному центру Ахалского велаята, строительство которой близится к завершению, он говорил о том, что город станет первым «умным» городом такого рода в Туркменистане. По словам Бердымухамедова-старшего, в городе запустят большое число электробусов и электромобилей, будут установлены солнечные батареи и ветряные турбины, появятся «умные» парковки.

«Учитывая тот факт, что это – самый крупный, своеобразный и красивый город в регионе, министр иностранных дел Рашид Мередов должен ... изучить вопрос, связанный с внесением этого объекта в Книгу рекордов Гиннесса», – предложил бывший президент, не пояснив, какой именно рекорд установит пока еще безымянный город.