Туркменистан: слабая конституция

Для правящей элиты Туркменистана настали неспокойные времена.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов на прошлой неделе в эксцентричной театральной манере, свойственной покойному предшественнику, уволил проработавшего на своем посту много лет министра внутренних дел Исгендера Муликова.

Эта сцена была показана в расширенном вечернем новостном выпуске «Ватан Хабарлары» 1 октября. Муликов стоял в позе провинившегося, с опущенной головой, даже не делая заметок в блокноте, как все его коллеги, и выслушивал гневную тираду Бердымухамедова в свой адрес. Выговорившись, президент картинно указал пальцем на дверь, дав понять Муликову, чтобы он покинул помещение.

Бердымухамедов нанимает и увольняет чиновников в два счета, Муликов же продержался неприлично долго. Он управлял известной своей коррумпированностью полицией страны с 2009 года. За это время он получил не один выговор за недостатки в работе, но, тем не менее, умудрялся оставаться на своей должности. Официальные СМИ сообщают лишь о том, что Муликов был уволен и понижен в звании, но некоторые обстоятельства указывают на вероятность того, что он сменил полицейскую форму на тюремную робу.

В чем же причина его громкой отставки?

Расположенный в Амстердаме новостной сайт Turkmenistan.news предугадал такой поворот событий еще в сентябре. Предположительная причина – его тесная связь с бизнесменом Чарымухаммедом Куловым, которого в прошлом месяце заставили совершить публичный акт раскаяния – он в слезах признался в серьезных коррупционных деяниях, и это было показано по телевизору. За последние несколько недель аналогичная участь постигла и бывшего министра торговли и внешнеэкономических связей Амандурды Ишанова и многих других местных бизнесменов и сотрудников полиции.

Подразумевается, что Муликов злоупотреблял своим служебным положением, чтобы обогатить своих сообщников, чем вызвал гнев президента. Но это, по всей видимости, только часть истинных мотивов. Коррупция была и остается в туркменской правящей системе, по факту Бердымухамедов закрывал глаза на повсеместное взяточничество и кумовство, наносящие ущерб интересам и будущему страны.

Публичная порка, скорее всего, свидетельствует о кампании по консолидации власти – этот аспект вызвал серьезную озабоченность минувшим летом, когда Бердымухамедов исчез из публичного пространства на несколько недель и появился заметно более бледным и слабым.

Есть и другие признаки того, что правящая элита планирует перераспределение власти. На заседании кабмина 4 октября Бердымухамедов объявил, что возглавит комиссию по разработке новой Конституции.

Как отмечает туркменская служба RFE/RL, последний раз в Конституцию вносились поправки в сентябре 2016 года, когда было отменено возрастное ограничение на выдвижение в президенты для лиц старше 70 лет (Бердымухамедову в июне исполнилось 62 года).

Заявленная цель предстоящих изменений – расширение полномочий законодателей.

Эта идея прослеживалась в выступлении Бердымухамедова 25 сентября, когда он объявил о необходимости двухпалатного парламента. Цель, видимо, заключается в том, чтобы превратить Халк Маслахаты (Народный Совет), недавно восстановленный ежегодный массовый съезд высокопоставленных чиновников и городских старейшин, послушно одобряющих ключевые политические решения, в нечто вроде Сената.

Сложно понять, чем руководствуются инициаторы. Сколько бы ни было палат, пока Бердымухамедов сохраняет свою авторитарную власть над правительством, парламент продолжит оставаться институтом, выполняющим лишь фиктивную роль по принятию решений.

В регионах чуть более высокая текучесть кадров.

На этой неделе Бердымухамедов взялся за еще один потенциально значимый сектор кадрового управления, перетасовав своих региональных полномочных представителей. Это уже третья перестановка за 18 месяцев, предыдущие рокировки были в феврале 2019 года и апреле 2018-го.

Ряд чиновников более низкого ранга также были перемещены на этой неделе. Мергеннепес Аннапепесов был уволен с должности руководителя государственного объединения коневодства Türkmen Atlary. Глава государственного агентства связи Türkmenaragatnaşyk Байрамгелди Овезов также был заменен, правда, он пошел на повышение, получив пост заместителя премьер-министра, на котором будет курировать сферы транспорта, связи и промышленности. Овезов пришел на смену Чарымырату Пурчекову.

Лихорадочная реорганизация может означать, что ощущение кризиса наконец дошло до Бердымухамедова. На заседании кабмина он отметил, что борьба с безработицей не ведется должным образом. Он также выразил недовольство темпами аграрной реформы. Несколькими днями ранее он раскритиковал состояние государственного жилья и пообещал выделить больше средств на решение проблем.

Впрочем, это не означает, что Бердымухамедов отказывается от погони за «белыми слонами» (дорогостоящими проектами с сомнительной перспективой).

2 октября президент посетил некоторые строительные площадки в столице страны Ашгабате. В том числе будущее учреждение, которое в репортаже государственного информационного агентства фигурирует как «Международный лечебно-эстетический центр» и разместится в здании с фасадом в виде гигантского зеркала высотой в 30 метров. Расположенная в Вене «Хроника Туркменистана» предположила, что это клиника пластической хирургии.

Бердымухамедов также ознакомился с планами строительства отеля, названного в его честь «Аркадаг» (широко известный почетный титул президента). Вокруг отеля будет искусственная река длиной 725 метров, фонтаны и аквапарк.

Реформированный Халк Маслахаты также обзаведется собственным зданием, спроектированным занимающейся архитектурным дизайном компанией Bouygues, к которой благоволит авторитарный лидер страны. Парижская компания заработала миллиарды, удовлетворяя капризы обоих одержимых манией величия лидеров, правивших Туркменистаном с момента обретения независимости.

6 октября был днем воспоминаний о прошлом – Бердымухамедов принял участие в церемонии возложения венков в мемориальном комплексе, посвященном его предшественнику Сапармурату Ниязову, который неожиданно ушел из жизни в декабре 2006 года. Президент говорил на церемонии о том, как важно помнить о достижениях покойного лидера в деле «защиты суверенитета страны». Примечательно, что государственные СМИ, если судить в целом, совсем забыли Ниязова, не говоря уже о его своеобразном двухтомном культурно-духовном справочнике «Рухнама».

Неужто начались размышления о передаче власти?

Единственный предполагаемый преемник – строгий сын Бердымухамедова Сердар, который в январе был назначен губернатором Ахалского велаята – области, которая окружает Ашгабат и где живет элита страны. Несмотря на исключительно региональный статус своей должности, Сердар Бердымухамедов, тем не менее, возглавляет правительственные делегации в зарубежных поездках.

30 сентября он отправился в Лондон на встречу с представителями правительства Великобритании. Большая часть визита, похоже, была посвящена возможности использования британского сельскохозяйственного опыта для повышения урожая в Туркменистане. Бердымухамедов-младший посетил Колледж сельского хозяйства, продовольствия и сельского предпринимательства в Антриме (Северная Ирландия) и даже рыбную ферму в ирландской глубинке.