Туркменистан: смерть от отчаяния

С приближением 2022 года, когда в Туркменистане должна состояться очередная, проводимая раз в десятилетие национальная перепись населения, вновь возникает вопрос: сколько же людей на самом деле проживает в стране.

2 июля Радио «Азатлык» опубликовало пугающий репортаж, основанный на данных трех якобы хорошо осведомленных источников, согласно которым численность населения не превышает 2,8 миллиона человек.

Это меньше половины от 6 миллионов, о которых на сегодняшний день говорят власти.

Что касается предполагаемых причин того, что можно назвать серьезным демографическим кризисом, то они всем известны: неудовлетворительное качество жизни, с которым, в свою очередь, связаны низкий уровень рождаемости и высокий показатель смертности, а также значительный отток граждан из страны.

В списке стран, куда граждане Туркменистана стремятся уехать, устав от безработицы и отсутствия возможностей для самореализации, числятся Турция, Узбекистан и Россия. В обычное время въехать в эти страны не составляет особых проблем, поэтому такой выход из ситуации кажется им наиболее привлекательным. Инакомыслие здесь не приветствуется, поэтому сотни тысяч граждан (если не миллионы) «голосуют ногами», выражая свое недовольство тем, что покидают страну.

Однако, несмотря на имеющуюся у «Азатлыка» информацию, власти будут упорно настаивать на отсутствии в стране проблем. А то и вовсе будут отмалчиваться. Результаты переписи 2012 года так и не были обнародованы по причинам, которые чиновники не сочли нужным объяснять, что впервые породило слухи о том, что не все в порядке.

Примечательно, что даже президент Гурбангулы Бердымухамедов на прошлой неделе впервые открыто заговорил о проблеме суицидов, которая убедительно свидетельствует об охватившем народ отчаянии. Западные экономисты, которые занимаются исследованием этой темы в своих странах, некоторое время назад ввели термин «смерть от отчаяния», чтобы объяснить, как психологическое давление, создаваемое жизнью без надежды на будущее, приводит к появлению потерянных поколений. Но это крайне щекотливая тема для страны, где царит так называемая «Эра могущества и счастья», как официально обозначила этот период истории государственная пропагандистская машина.

Надо ли говорить, что Бердымухамедов не считает свое руководство причиной, приведшей ко всему этому.

«Попытки самоубийства чаще всего происходят среди людей с проблемами в семейной жизни и психическими расстройствами, а также среди тех, кто употребляет алкоголь и психотропные вещества», – цитирует его российское государственное информационное агентство РИА Новости, чей репортаж от 2 июля (недоступный в интернете) был написан на основании телевыступлений Бердымухамедова.

В сообщении Государственного информационного агентства Туркменистана (ТДХ) о состоявшемся 1 июля заседании Совета безопасности, на котором, как утверждают, Бердымухамедов сказал это, нет прямых упоминаний о суицидах, но в нескольких местах затрагиваются вопросы морали, эмоционального благополучия и общественной сознательности.

«Нельзя с безразличием относиться к судьбе человека, порокам общества, – цитирует его агентство. – Необходимо содействовать мирной и счастливой жизни народа, совершенствованию общества».

И как этого достичь? По словам Бердымухамедова, оказывая всестороннюю поддержку и помощь «людям, испытывающим жизненные трудности», в реализации их прав и свобод.

Похвальные намерения, не считая того, что по всем мыслимым меркам бесчисленное количество туркменских граждан лишены многочисленных фундаментальных прав и свобод, перечисленных в международных нормативных документах. И тот факт, что президент говорил обо всем этом не перед социальными работниками, чиновниками здравоохранения или лицами, ответственными за психическое здоровье, а перед главами полиции, армии и служб безопасности, надо полагать, не внушает оптимизма.

Вчитываясь между строк бессвязного выступления Бердымухамедова, можно заметить еще один тревожный сигнал, касающийся разгула преступности.

По его мнению, основное решение проблемы заключается в усилении контроля со стороны чиновников. Бердымухамедов предложил правоохранительным органам вести учет проблемных граждан и работать с ними один на один, чтобы не позволить им встать на скользкий путь. В иных обстоятельствах его слова прозвучали бы как призыв к более активной социальной работе с населением, в направлении которой Туркменистан делает свои первые шаги. Однако, опять же, в подготовленной ТДХ новости об этой встрече речь идет только о чиновниках силовых ведомств; о социальных работниках ни слова.

Одним из тех, кто не примет участие в следующем заседании Совета безопасности, стал теперь уже бывший глава Министерства внутренних дел Мамметхан Чакыев, освобожденный от должности, которую он занимал с октября 2019 года. Его предшественник Исгендер Муликов был арестован сразу после увольнения, но Чакыева обнадежили слова Бердымухамедова о том, что его переводят на другую работу, хотя и не было уточнено, на какую именно.

Министерство внутренних дел возглавит Овездурды Ходжаныязов, бывший заместитель Чакыева. О Ходжаныязове мало что известно за исключением того, что, по крайней мере, еще в мае, он занимал должность заместителя главы Национальной туристической зоны «Аваза».

Обстоятельством, которому не в силах противостоять даже полиция и службы безопасности, является жара, которая этим летом побила все рекорды. 2 июля министр сельского хозяйства и охраны окружающей среды Алланур Алтыев вновь предупредил о надвигающейся жаре. Бердымухамедов посоветовал не выходить на солнце слишком часто и поручил государственным органам информировать население о погоде посредством печатных СМИ и телерадиоканалов на случай, если люди не смогут разобраться в этом вопросе сами.

В государственных газетах регулярно публикуются советы по питанию и выбору одежды, которые призваны помочь перенести нынешние условия, при которых столбики термометров регулярно поднимаются выше 40 градусов по Цельсию, а в некоторых местах – даже выше 50. Следует исключить из рациона жирную, жареную пищу и сладости. «Необходимо следить за тем, чтобы питьевая вода не была холодной, так как риск заболеть [тонзиллитом и ОРЗ] выше в жаркую погоду», – написала главный научный сотрудник государственного управления общественного здравоохранения и питания Ольга Бородина в газете «Нейтральный Туркменистан» 5 июля.

Впрочем, комментарий о сладостях Бердымухамедов, по-видимому, оставил без внимания, поскольку еще в июне он отдал местным фабрикам распоряжение увеличить производство мороженого в связи с наступлением летнего зноя.

Как уже сообщало «Азатлык», объекты государственной инфраструктуры также с трудом справляются с аномальной жарой. Дороги плавятся, и, что самое опасное для здоровья людей, наблюдается нехватка запасов питьевой воды, а линии электропитания, необходимого для работы вентиляторов и кондиционеров, не выдерживают нагрузки.

На фоне всех упомянутых неприятностей фронт боевых действий в соседнем Афганистане приблизился к границам с Туркменистаном. Пограничный переход «Акина» закрыт уже более недели из-за происходящих неподалеку столкновений, что грозит голодом четырем приграничным афганским районам, снабжаемым продовольствием из Туркменистана.

Кстати о международных вопросах, в скором времени ожидается прибытие иностранного гостя из дружественной Туркменистану страны. 2 июля министры иностранных дел Турции и Туркменистана провели телефонные переговоры накануне ожидаемого визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Встреча лидеров Туркменистана и Турции планируется с 2015 года, но по разным причинам постоянно откладывалась, говорится в посвященном этому разговору сообщении РИА Новости. Судя по состоявшемуся вслед за этим телефонному разговору между главой туркменского внешнеполитического ведомства и его азербайджанским коллегой, трехсторонняя встреча между лидерами Туркменистана, Турции и Азербайджана может состояться в этом году.