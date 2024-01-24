Туркменистан: Смотри-ка, город-призрак

Туркменистан редко впускает в страну иностранных журналистов, но с тревел-влогерами, прибывающими сюда по туристическим визам, он ничего поделать не может.

Есть в этом своя ирония, ведь успешный ютубер пользуется такой популярностью, о которой большинство журналистов печатных СМИ не могут даже мечтать. А в своих путевых видеозаметках о Туркменистане они неизменно рассказывают о добросердечных и дружелюбных людях, которым приходится жить в полицейском государстве под жестким контролем страдающих от гиперпаранойи властей.

Прибывающие в Ашгабат путешественники (к примеру, индийский ютубер Nomadic Tour, побывавший недавно в Туркменистане) поражаются огромным жилым массивам, состоящим из облицованных мрамором зданий, и пустым дорогам. Группа молодых людей предположительно лет 20, которые создали YouTube-канал «Yes Theory» (8,2 миллиона подписчиков), хихикают от удовольствия, глядя на пустующие в полдень тротуары и дороги города. Это видео под названием «Путешествие в самую странную страну на Земле» было просмотрено почти 3 миллиона раз.

Неосведомленные иностранцы считают это забавной причудой, хотя на самом деле это результат неэффективной работы и некомпетентности, о чем убедительно свидетельствует статья, опубликованная 17 января на сайте базирующегося в Амстердаме издания Turkmen.news.

Взять, к примеру, ситуацию с пешеходами. В Ашгабате нет ни одного пешеходного перехода, пишет издание. Подземные переходы порой вынуждают людей спускаться на глубину двух этажей. Чтобы пересечь дорогу с разделительными полосами в центре города, пешеходы должны совершать длительные марш-броски – не самое приятное занятие в городе, где летом температура регулярно достигает 40 градусов.

Последняя деталь делает общественный транспорт непривлекательным способом передвижения. В автобусах нет кондиционеров, что может представлять смертельную опасность для людей со слабым сердцем. Высокие подножки затрудняют посадку пассажиров с тяжелыми пакетами из магазина или колясками. А широко разрекламированные автобусные остановки с кондиционерами встречаются крайне редко.

Несмотря на многочисленные призывы экс-президента Гурбангулы Бердымухамедова использовать велосипед, соответствующей инфраструктуры для этого вида транспорта в должном объеме создано не было.

Как пишет Turkmen.news, в облике Ашгабата форма в самом буквальном смысле превалирует над функцией: аэропорт имеет форму птицы, МИД похож на глобус, стоматологический центр – на зуб, Центральный банк – на гигантский золотой слиток, а государственное издательство построено в виде гигантской раскрытой книги.

«При этом потребности маленьких людей, обитающих между этими гигантскими зубами, книгами и глобусами, никто даже не пытается учитывать», – говорится в статье.

На выходе имеем город-призрак.

То же самое, судя по всему, произойдет и с самым новым городом Туркменистана – Аркадагом, который продолжает занимать мысли своего основателя, экс-президента, а ныне национального лидера Гурбангулы Бердымухамедова.

20 января Бердымухамедов отправился в Аркадаг, чтобы в очередной раз проинспектировать ход строительства второй очереди города. Во время осмотра он сделал замечания по поводу предложенных проектов комплекса Сельскохозяйственного университета, здания которого будут напоминать коробочки хлопчатника или колосья пшеницы, отмечает базирующееся в Вене интернет-издание «Хроника Туркменистана».

Бердымухамедов уже отчетливо понимает, что он, возможно, строит еще один пустующий населенный пункт, и выразил некоторое недовольство по поводу неэффективной кампании по привлечению людей к переселению.

«К этим вопросам необходимо подходить очень ответственно и всесторонне. Нужно предпринять всё необходимое для обеспечения счастливого проживания людей в новом городе», – сказал Бердымухамедов. Повышение «культуры торговли и налаживание … работы сферы услуг» определены в числе важных задач, отметил он. Другими словами, никто не хочет жить в Аркадаге, потому что там нет ни нормальных магазинов, ни элементарных удобств.

Если ничего не изменилось с июля, когда корреспондент «Хроники» побывал в только что открывшемся городе, то нетрудно понять, почему он не пользуется популярностью. В той статье, в частности, говорилось о сложностях, связанных с покупкой недвижимости в Аркадаге. Поначалу ходили слухи, что квартиры будут переходить в собственность жителей в качестве вознаграждения по истечении десяти лет, но, по словам источников «Хроники», позже заговорили о продаже жилья с 30-летней ипотекой.

Поскольку Аркадаг все еще строится, рабочих мест здесь совсем немного. В условиях более свободной экономики этот город мог бы стать центром деловой активности, где предприниматели стремились бы извлечь выгоду из потенциала, характерного для таких грандиозных новых проектов. Но система централизованного планирования и спускаемые сверху директивы отбивают весь энтузиазм.

Еще больше усугубляет ситуацию факт наличия огромного количества камер видеонаблюдения, благодаря которым будущие жители Аркадага станут, возможно, самыми контролируемыми людьми в регионе.

Но улицы не единственное место, за которым туркменские власти ведут наблюдение.

На состоявшемся 19 января заседании кабинета министров президент Сердар Бердымухамедов (сын бывшего президента) заслушал отчет директора Государственного агентства по транспорту и связи Туркменистана Мамметхана Чакыева о работе, проводимой для укрепления кибербезопасности страны. Поскольку Туркменистан в настоящее время по большей части отрезан от глобального интернета благодаря усилиям все тех же служб безопасности, кажется, что риски должны быть минимальными.

Тем не менее, Бердымухамедов-младший подписал официальное постановление о «намеченных мерах усиления работ по обеспечению кибербезопасности в Туркменистане».

Одна из идей, призванных ограничить пагубное воздействие глобального интернета на туркмен, заключается в том, чтобы предложить местные альтернативы популярным платформам. Так, власти создали Belet Video, платформу для размещения видео, которая, предположительно, должна была стать аналогом YouTube и переманить его аудиторию.

Имеется весьма простой, хотя и топорный способ оценить, насколько бессмысленной тратой денег является приложение Belet Video, функционирующее уже более трех лет. Ежедневный вечерний выпуск новостей Туркменского государственного телевидения выкладывается как там, так и на YouTube. Например, недавний выпуск новостей от 21 января был просмотрен на YouTube 2700 раз, а на Belet Video эту же программу посмотрело всего несколько десятков человек (по последним подсчетам).

Безусловно, в обоих случаях это незначительные цифры, которые свидетельствуют о том, что туркменская общественность либо не может, либо не хочет воспринимать новости, подаваемые ей государственными каналами.

Люди охотнее, по мере возможности, ищут информацию о проступках, предположительно совершенных ближайшими родственниками правящей семьи.

15 января Радио «Азатлык» сообщило о шокирующем инциденте, который якобы произошел в начале месяца. Утверждается, что 6 января двоюродный брат президента нагрянул в бар, расположенный в популярном торговом центре, и вынудил других перепуганных посетителей ринуться к выходу. Увидев в баре людей, которые остались там либо по незнанию, либо из-за нежелания спешно покидать заведение, Шамурад Реджепов, по слухам, набросился на бармена, которого избил с помощью своей охраны. Еще одной его жертвой, по словам очевидцев, стала беременная женщина, которую Реджепов, известный в народе как «Шаммы-беспредельщик», ударил по лицу.