Туркменистан: собачья жизнь

Через девять дней после того, как Амандурды Ишанов был уволен с поста министра торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана, он вновь появился на государственном телевидении. Нет, он не получил новую должность, а публично признал обвинения в коррупции. Его выступление имело все признаки того, что он сделал заявление на публику по принуждению. Ишанов был не единственным «раскаявшимся». Показали также бизнесмена Чарымухаммеда Кулова, который плакал, признаваясь в коррупционных преступлениях. Оба были приговорены к тюремному заключению, сроки которого не были озвучены.

Также были осуждены, якобы за получение взяток, бывшие руководители Государственной товарно-сырьевой биржи и комплекса нефтеперерабатывающих заводов в Туркменбаши, и экс-чиновник текстильной промышленности.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов постоянно винит в проблемах Туркменистана своих преданных подхалимов из числа членов Кабинета министров, а также других высокопоставленных чиновников, частенько раздавая им публичные выговоры. Так, 13 сентября вице-премьер Чары Гылыджов получил «строгий выговор».

Однако в последние годы публичные аресты стали производиться гораздо реже. Правительство старается избегать общественного обсуждения коррупционных преступлений среди элиты.

Расположенный в Нидерландах веб-сайт Turkmen.news со ссылкой на анонимный источник сообщил, что Кулов, которого сайт назвал одним из самых влиятельных предпринимателей в Ашгабате, был арестован потому, что в нем усмотрели угрозу власти Бердымухамедова из-за его высокого авторитета в бизнес-кругах и среди туркменской элиты.

Turkmen.news также предположил, что министр внутренних дел Исгендер Муликов может дать показания против Кулова, своего бывшего друга. Обвинения против Кулова включают неуплату налогов, попытку вывоза иностранной валюты из страны, подкуп чиновников и фальсификацию информации о своих доходах.

Его арест – резонансное событие, учитывая, что у него много друзей, занимающих высокие посты, как в Туркменистане, так и за рубежом.

Turkmen.news утверждает, что Кулов наладил связи с эмиром Дубая шейхом Мохаммедом ибн Рашидом Аль Мактумом и чеченским лидером Рамзаном Кадыровым. Даже этих фактов достаточно, чтобы власти пытались не допустить утечки информации по его делу, однако сайт, помимо того, сообщил, что он связан с родственниками жены Бердымухамедова и помог импортировать европейское огнестрельное оружие для Министерства внутренних дел.

Читатели Turkmen.news охотно делились своими взглядами, правда, чаще всего это непроверенные предположения. Так, например, один анонимный участник заявил, что бизнес Кулова был всего лишь каналом для взяток. Он же утверждал, что Кулов поддерживал тесные связи с главой президентской охраны Майлисом Нобатовым, а также с главой миграционной службы Мергеном Дурдовым.

Власти заводят уголовные дела и в отношении священнослужителей.

В репортаже государственных СМИ с заседания кабинета министров 13 сентября говорится, что два члена туркменского муфтията, номинально высшего исламского органа управления страны, были признаны виновными в получении взяток за помощь в организации поездок в Саудовскую Аравию на хадж и другие паломничества. Говорят, что Курбанберды Нурсахатов, координировавший работу кабинета министров и религиозных организаций, сел за решетку.

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Другие представители духовенства, избежавшие тюремного заключения, были отправлены курировать открытие сезона сбора хлопка в этом году. Государственные СМИ показали кадры, где большое количество сельских рабочих на хлопковых полях собирают урожай. Хлопок становится все более важным для экономики страны. Бердымухамедов в прошлом месяце подписал указ об уменьшении площади земель, отводимых под зерно, и расширении территории для посева хлопка.

«Мы молимся за здоровье и долгую жизнь нашего уважаемого президента Гурбангулы Бердымухамедова, который работает днями и ночами, создавая необходимые условия для развития сельского хозяйства», – сказал один имам в Балканском велаяте (области) в своей молитве, которую показали в ТВ-новостях.

Активное освещение СМИ правящего режима всех арестов на этой неделе, очевидно, означает, что чиновники пытаются донести до людей ключевое сообщение – пора сплотиться во время экономического кризиса.

Сообщения о дефиците, больших очередях возле магазинов и других серьезных проблемах с поставками продуктов питания сегодня появляются еженедельно. Учитывая, что Ашгабат поддерживает один из режимов с самыми строгими ограничениями в сфере СМИ в мире, частота и последовательность этих новостей показывают, насколько серьезным стал этот вопрос.

Бердымухамедов продолжает поиски внешних инвестиций для смягчения кризиса, правда, не слишком успешно. При этом борьба с коррупцией может еще больше отпугнуть тех немногих потенциальных инвесторов, которые еще остались у Ашгабата, особенно учитывая предполагаемые обширные связи Кулова.

Всего за два дня до объявления об аресте Бердымухамедов принял государственного министра Саудовской Аравии Турки Бин Мухаммеда Бин Фахад Бин Абдул Азиза Аль Сауда и заместителя председателя, управляющего делами Саудовского фонда развития Халида Бин Сулеймана Аль Худейри. То был последний пример попыток Ашгабата привлечь инвестиции из Саудовской Аравии.

Одним из немногих иностранных инвесторов, решившихся поработать с Туркменистаном за последние несколько лет, является Беларусь, которая теперь оказалась втянута в судебные разбирательства по поводу Гарлыкского калийного комбината, построенного ее государственными предприятиями. Комбинат был открыт в 2017 году, но, как сообщается, достиг лишь 2,3% целевых объемов производства. Ашгабат видит причину в халатном отношении Минска.

Тем не менее, президент Беларуси Александр Лукашенко сделал несколько многообещающих заявлений, назначая 12 сентября Вячеслава Бескостого новым послом в Туркменистане. Лукашенко поручил Бескостому и Михаилу Мясниковичу, который курировал проект и является спикером верхней палаты законодательного органа Беларуси, урегулировать спор за пределами Стокгольмского арбитражного института.

Впрочем, все же есть одна новая возможность для иностранцев.

13 сентября Бердымухамедов подписал постановление об учреждении в 2020 году президентской премии Altyn asyry-2020. Иностранцы отныне имеют возможность попытать счастья и выиграть призы – награды присуждаются за эссе, стихи, литературу, телевизионные передачи, театральные постановки, музыку и многое другое.

Участники, которые хотели бы повысить свои шансы на победу, могут за вдохновением обратиться к обширным литературным и научным материалам Бердымухамедова.

В ходе еженедельного заседания кабинета министров Бердымухамедов представил свою новую книгу о туркменской породе собак алабай, над которой, как сообщают государственные СМИ, он работал с мая. Затем президент прочитал стихотворение собственного сочинения, вдохновившись качествами собак. Ниже отрывок:

Наделен бессмертною судьбой,

Он – былого памятник живой.

И воспет он как никто другой,

Вознесен туркменский алабай.

А 14 сентября сотни людей были собраны в одном из концертных залов Ашгабата, где состоялась официальная презентация книги. На мероприятии выступил военный хор, исполнивший песню в честь алабая, написанную, конечно же, Бердымухамедовым.