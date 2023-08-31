Туркменистан: союз с Россией под вопросом

Сегодня многие не видят смысла в посещении футбольных матчей в Туркменистане. (Фото: Федерация футбола Туркменистана)

Разгром, учиняемый «Аркадагом» (недавно созданной футбольной командой, которая была названа в честь экс-президента страны), по-видимому, не остановить.

За двенадцать матчей своего первого сезона команда не потерпела ни одного поражения и даже не сыграла вничью.

Однако, как сообщает базирующееся в Вене издание «Хроника Туркменистана», местные футбольные болельщики не испытывают радости по этому поводу.

Печально, но состав «Аркадаг» формировался из игроков, выступавших за другие ведущие клубы страны, в результате чего Туркменистан фактически получил копию национальной сборной команды. Похоже, что и судьи причастны к ее успеху.

16 августа в выездном матче против «Шагадама» «Аркадаг» должен был впервые в сезоне сыграть в ничью, но судья под конец матча несправедливо назначил пенальти в ворота гостей. Нападающий национальной сборной Дидар Дурдыев реализовал пенальти на четвертой минуте после окончания основного времени.

Вряд ли подобные махинации можно причислить к составляющим спортивного мастерства, которого пытается достичь экс-президент Гурбангулы Бердымухамедов, известный в народе под почетным титулом Аркадаг. Как бы то ни было, первая встреча «Аркадага» с зарубежным соперником, а именно с командой KF Besa Dobërdoll, выступающей во втором дивизионе Северной Македонии, завершилась вничью 1:1.

И все это не сулит ничего хорошего в разрезе намерений, озвученных президентом ФИФА Джанни Инфантино (который нигде не чувствует себя столь же комфортно, как в присутствии диктаторов) во время его визита в Туркменистан в мае этого года.

«У нас есть отличные проекты для Туркменистана, – сказал тогда Инфантино. – Мы должны сделать так, чтобы футбол развивался в этой стране, Туркменистан – футбольная страна, здесь есть большие таланты и… большая страсть к футболу».

Посещаемость футбольных матчей местного чемпионата и так невысока, а искусственно поддерживаемое превосходство «Аркадага» только усугубит эту ситуацию.

Но это не имеет значения для Бердымухамедова и его преемника и сына, нынешнего президента Сердара Бердымухамедова. Удовлетворение их мании величия – вот что ими движет.

26 августа Бердымухамедов-старший в очередной раз провел скрупулезный осмотр строящихся объектов в новом городе, построенном в его честь и названном, естественно, Аркадаг. Среди многочисленных причудливых мелких замечаний было указание установить на склоне горы указатель с названием города (и своим, по умолчанию), напоминающий знаменитую надпись в Калифорнии.

По его словам, «надпись должна быть красивой, видна издалека и в целом привлекать внимание».

Что действительно привлекает внимание к Туркменистану, так это его газовые богатства, и этот месяц ознаменовался целым рядом знаменательных событий в этой сфере.

20 августа президент Бердымухамедов отправился в Венгрию, где встретился с премьер-министром Виктором Орбаном, который побывал в Ашгабате в июне. Через день министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил в видеообращении, что Венгрия и Туркменистан заключили «политическое соглашение» о поставках газа.

«Политическое соглашение достигнуто. Теперь очередь компаний продолжить торговые переговоры», – сказал Сийярто.

Однако этот прорыв вполне может оказаться иллюзорным. Ничто не указывает на то, кто возьмется за строительство дорогостоящей инфраструктуры, необходимой для транспортировки топлива через Каспийское море в Европу. Сийярто не раз делал громкие прогнозы, не считая нужным подкреплять их практическими деталями.

В ходе визита Орбана в июне был сделан намек, что, возможно, планируется нечто важное, но более скромное по масштабам. Комментируя это, Бердымухамедов намекнул, что Туркменистан, вероятно, заинтересован в изучении технологии производства водорода из природного газа. Венгрия может оказаться полезной в этом вопросе, так как ее стратегия «нулевых выбросов» в значительной степени основывается на расширении внутреннего производства и хранения водорода.

Еще один весьма любопытный вектор экспорта газа наметился 24 августа после визита в Ашгабат делегации официальных лиц из Ирака. Подробностей пока немного, но речь идет о своп-соглашении, несколько похожем на трехстороннюю договоренность между Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном.

Информационное агентство Reuters со ссылкой на заместителя министра нефти Ирака по газовым вопросам Аззата Сабира сообщило, что Багдад и Ашгабат заключили предварительное соглашение, направленное на удовлетворение потребностей иракских электростанций в топливе.

По словам Сабира, соглашение о продаже должно быть подписано до конца года. При этом он не назвал никаких цифр.

Все это может оказаться дипломатическим маневром, поскольку Ирак находится под постоянным давлением со стороны США, требующих от него снизить зависимость от газа из Ирана, находящегося под жесткими санкциями. Сделка с Туркменистаном, по идее, позволит ему прикрываться аргументом, что он предпринимает меры в этом направлении.

Что касается ближайших соседей, то 24 августа министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов сообщил туркменским государственным СМИ, что его страна согласовала сделку по импорту до 2 миллиардов кубометров туркменского газа в год. По словам министра, в настоящее время ведется работа над новым договором, предусматривающим более значительные объемы и более длительные сроки.

Это важная новость по целому ряду причин. Перспективы туркмено-узбекского сотрудничества в газовой сфере не внушали надежды после того, как зимой прошлого года в результате технических неполадок Туркменистан не смог поставлять газ в Узбекистан в соответствии с условиями ранее заключенного соглашения. Возможно, этот инцидент во многом способствовал тому, что Россия решила предпринять попутку вернуть свои позиции незаменимого партнера в Центральной Азии, продвигая идею создания трехстороннего «газового союза», в который также войдет Казахстан. По замыслу Москвы, этот союз должен был поставлять газ в Казахстан и Узбекистан в периоды пиковых потребностей.

Получая газ из Туркменистана, Узбекистан может чувствовать себя увереннее в диалоге с Россией.

Туркменистан в целом на стороне России, однако в отношениях с ней время от времени возникает напряженность из-за связанных с энергетикой вопросов.

12 августа МИД Туркменистана распространил заявление заместителя главы государственного газового монополиста «Туркменгаз» Мырада Арчаева, в котором он жестко отреагировал на высказывания высокопоставленного российского дипломата Дмитрия Биричевского о возможности расширения рамок упомянутого газового альянса.

Арчаев расценил высказывания Биричевского как попытку Москвы втянуть Туркменистан в свои геополитические планы, возможно, с целью найти таким замысловатым образом новый способ экспорта российского газа в Китай по сети газопроводов «Центральная Азия – Китай».

Если Туркменистан сможет значительно увеличить поставки газа в Узбекистан, это может привести к срыву планов России в Центральной Азии.