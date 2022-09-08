Туркменистан: спасибо за отсрочку от армии

Вскоре от них будет еще меньше пользы, если Ашгабат добьется своего. (Фото: официальные материалы правительства)

Власти многих других стран оказывают давление на иностранных партнеров, с тем чтобы минимизировать для своих граждан трудности при пересечении границ.

Но только не Туркменистан.

3 сентября Министерство иностранных дел объявило о своем обращении к Турции с просьбой временно восстановить визовый режим для «различных категорий туркменских граждан».

Никаких дополнительных подробностей предоставлено не было, при негативном сценарии граждане Туркменистана могут быть лишены возможности находиться на территории Турции без визы до 30 дней, как это происходит сейчас. Это послабление было якобы введено для туристов, но в итоге им широко пользуются челночные торговцы, для которых беспрепятственное передвижение является возможностью заработать средства к существованию.

По утверждению Ашгабата, это мера направлена на совершенствование и систематизацию правил пребывания в Турции туркменских граждан, хотя подобное объяснение лишено всякого смысла.

Базирующееся в Вене издание «Хроника Туркменистана» сообщало об этой давно вынашиваемой идее еще в прошлом году. По словам его источников, согласно вынашиваемым властями планам, в будущем пакет необходимых для получения визы документов сначала будет передаваться в миграционную службу, а затем отправляться в турецкое консульство. При таком раскладе смысл происходящего становится гораздо понятнее: власти изыскивают все больше способов контролировать перемещение своих граждан и по мере возможности вообще не разрешать им покидать страну.

Далее в новости «Хроники» говорится, что Анкара категорически против восстановления визового режима. Нетрудно понять, почему. Наличие в стране большой и экономически активной туркменской диаспоры используется Турцией в качестве некоего рычага давления, а прекратившийся поток людей в обоих направлениях может сказаться на ситуации.

Единственное, чему туркменские власти с радостью позволили бы утекать на запад в сторону Турции, – это природный газ. Основным препятствием здесь является отсутствие трубопровода, напрямую соединяющего Туркменистан с Азербайджаном, которых разделяют воды Каспийского моря. На прошлой неделе произошел, казалось бы, важный символический сдвиг в этом направлении: президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью итальянской газете деловых новостей Il Sole 24 Ore, что его правительство поддержит Туркменистан, если он решит начать строительство Транскаспийского трубопровода – давно обсуждаемого проекта, больше известного под аббревиатурой TCP.

Однако это вселяющее надежду заявление сопровождается рядом оговорок.

«Вопрос строительства Транскаспийского газопровода обсуждается долгие годы, – сказал Алиев. – Это туркменский проект. Реализовывать его должна та сторона, которая владеет запасами [газа]. Страны, через которые будет осуществляться транзит газа, могут оказать содействие в его реализации. Если Туркменистан примет решение о строительстве газопроводы, мы его поддержим».

Российские информационные агентства дополнили от себя эту цитату строкой «но мы не будем инициаторами проекта», хотя, если верить напечатанной в газете версии интервью, Алиев не произносил этих слов.

Как бы там ни было, смысл слов Алиева абсолютно понятен. Туркменистан должен проделать большую часть работы, и, судя по публичным заявлениям и другим признакам, ТСР, похоже, все еще не является приоритетным проектом.

А вот проект строительства трансафганского трубопровода ТАПИ, реализация которого вызывает гораздо больше вопросов, обсуждается регулярнее. В качестве жеста доброй воли Туркменистан протянул руку помощи Пакистану – третьей по счету стране, по территории которой предполагается протянуть этот трубопровод – в борьбе с масштабными наводнениями.

5 сентября в Карачи приземлился грузовой самолет Ил-76 с неизвестным количеством медикаментов, продовольствия и других товаров на борту, что вызвало, как выразился МИД Туркменистана, «искреннюю признательность» пакистанских официальных представителей.

Великодушие не имеет границ: Пакистан получил гуманитарную помощь, а Россия в это же самое время бесплатно реконструирует в Туркменистане парк.

3 сентября государственная газета «Нейтральный Туркменистан» сообщила, что базирующаяся в Санкт-Петербурге строительная корпорация «Возрождение» на собственные средства намерена модернизировать в Ашгабате парк, посвященный поэту и философу XVIII-XIX веков Махтумкули Пираги. Работы начнутся в этом месяце и будут завершены к маю 2024 года – когда будет отмечаться предположительное 300-летие поэта.

Подобная щедрость открывает больше возможностей для компании «Возрождение», которая за прошедшие годы получила изрядное количество выгодных строительных контрактов в Туркменистане. И четко вписывается в череду активных попыток Москвы расположить к себе Ашгабат. Высокопоставленные российские чиновники и представители деловых кругов регулярно приезжают в страну, что выглядит как согласованные усилия по поддержанию дружественных отношений с Туркменистаном в мире, который становится все более недружественным по отношению к Москве.

Хотя у подарка от «Возрождения» может быть и менее благозвучное объяснение. В мае глава компании Игорь Букато встретился с президентом Сердаром Бердымухамедовым, чтобы показать ему проект строительства автомобильной дороги от города Гарабогаз вдоль берега Каспийского моря до границы Казахстана. Как и полагается в таких случаях, компания должна была получить контракт на выполнение этой работы. Однако в середине июня Бердымухамедов подписал постановление о передаче контракта украинской компании «Альтком». Возможно, бесплатные работы в парке Махтумкули позволят избежать подобных нежелательных сюрпризов в будущем.

5 сентября «Нейтральный Туркменистан» сообщил, что правительство планирует увеличить производство электроэнергии на 22,5 процента (до 37,5 миллиарда киловатт-часов) в период с этого года по 2028-й. Это ключевая цифра в планах Ашгабата по развитию энергетической инфраструктуры. По всей стране будет проведено почти 3300 километров линий электропередач, поскольку правительственные инженеры работают над созданием единой энергосистемы к 2023 году. В долгосрочной перспективе планируется увеличить экспорт. В настоящее время покупателями туркменской электроэнергии являются Афганистан, Иран, Кыргызстан и Узбекистан. Ожидается, что в этом году объем экспорта достигнет 9 миллиардов киловатт-часов, сообщает газета.

2 сентября газета «Туркменистан», которая является аналогом «Нейтрального Туркменистана» на туркменском языке, опубликовала недавно принятый закон, который позволит выпускникам школ сразу поступать в университет, не проходя перед этим военную службу. Это постановление устраняет возможные непредвиденные последствия реформ системы образования, проведенных предыдущим президентом в 2013 году. Переход от обязательной 10-летней системы базового образования к системе, которая требовала от молодых людей учиться в школе 12 лет, привел к тому, что мальчики обычно заканчивали учебу в возрасте 18 лет. По закону именно в этом возрасте они должны пройти двухлетнюю военную службу. Теперь любой, кто сможет преодолеть трудности вступительных экзаменов в университет или профессионально-техническое училище, может избежать этого.