Туркменистан: сражаясь с ветряными мельницами

Отныне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев является профессором.

Это почетное звание было ему присвоено во время его визита в Туркменский государственный университет имени Махтумкули в Ашгабате, куда он наведался 21 октября.

Поездка узбекского лидера в Туркменистан – очередное свидетельство потепления отношений между двумя странами, которые после обретения независимости временами относились друг к другу с подозрением.

Главным итогом визита Мирзиёева стала декларация, которая гласит, что Туркменистан и Узбекистан установили «углубленное стратегическое партнерство» и договорились проводить регулярные встречи на высоком уровне. Одним из аспектов этого партнерства является взаимное признание «нерушимости границ друг друга», что немаловажно, поскольку процесс демаркации границ все еще продолжается.

Еще в июле в ходе своего визита в столицу Узбекистана президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов сделал совместное с Мирзиёевым заявление, в одном из пунктов которого они с одобрением отметили работу, проводимую совместной туркмено-узбекской межправительственной комиссией по вопросам делимитации и демаркации границы.

Что касается вопросов, требующих незамедлительного решения, то Бердымухамедов и Мирзиёев приняли участие по видеосвязи в церемонии закладки фундамента зоны свободной торговли на границе Дашогузского велаята Туркменистана и Хорезмской области Узбекистана. Официальный сайт узбекского президента приоткрыл завесу над тем, как в итоге будет выглядеть этот объект, рассказав о торговых павильонах, складских и офисных помещениях, контейнерных площадках.

Одним из товаров, который Узбекистан намерен начать импортировать из Туркменистана в ближайшее время, является газ. Хотя Узбекистан располагает существенными запасами газа, перспективы выглядят не очень обнадеживающе, как отметило в июньском отчете базирующееся в Париже Международное энергетическое агентство.

«При нынешних темпах ... газовые запасы [Узбекистана] будут исчерпаны менее чем за 20 лет, в то время как власти прогнозируют рост спроса на природный газ на 30 [процентов] до 65 [миллиардов кубометров] к 2030 году», – пришло к выводу МЭА.

Выступая совместно с Мирзиёевым, Бердымухамедов заявил, что его правительство рассчитывает на расширение сотрудничества с Узбекистаном в области энергетики.

Таким образом, Туркменистан пытается взять на себя роль поставщика энергоносителей в регионе.

Когда в начале этого месяца Бердымухамедов совершил свой первый в истории государственный визит в Казахстан, президент принимающей стороны Касым-Жомарт Токаев говорил о том, что его страна заинтересована в достижении долгосрочного соглашения об импорте 1,5 миллиардов кубометров туркменского газа в год.

Однако эта затея натолкнулась на некоторые препятствия. Вернувшись в июне 2021 года из официальной поездки в Ашгабат, президент Кыргызстана Садыр Жапаров привез с собой предварительное соглашение о поставках Туркменистаном газа в осенне-зимний период. Однако в апреле этого года заместитель министра энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев сообщил, что эта сделка в конечном итоге провалилась, поскольку была «экономически невыгодной». Но, как объяснил Ибраев, купленное топливо было использовано по назначению, хоть и иным способом. 270 миллионов кубометров газа, которые Кыргызстан по контракту должен был импортировать из Туркменистана, были поставлены в Узбекистан, который, в свою очередь, использовал его для производства электричества. Таким образом, Кыргызстан все же опосредованно получил этот газ в виде поставленных Узбекистаном 1,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, сказал Ибраев, не упомянув о каких-либо финансовых обязательствах.

24 октября Бердымухамедов отправился на запад, к побережью Каспийского моря, чтобы проконтролировать военные учения с участием сухопутных, воздушных и военно-морских сил. Для Туркменистана подобные маневры, как правило, это возможность покрасоваться имеющимся в его распоряжении вооружением, и эти учения не стали исключением. Истребители, грузовые самолеты и боевые вертолеты взлетели с международного аэропорта в городе Туркменбаши на радость Бердымухамедову, который формально является верховным главнокомандующим вооруженными силами, несмотря на отсутствие опыта военной службы. Одним из самых ярких моментов учений стала тренировка по наведению на цель ударного БПЛА Bayraktar TB2 турецкого производства посредством спутника связи TürkmenÄlem, который управляется Национальным космическим агентством Туркменистана.

Верховный главнокомандующий. (Фото: государственные СМИ Туркменистана)

«Беспилотник наводит ракету и точным выстрелом с высоты 5 тысяч метров и расстояния в 8 тысяч метров поражает условную цель – радиолокационную станцию», – сообщило государственное новостное агентство.

Иллюзорные враги на земле, в воздухе и на море были уничтожены всеми возможными средствами. По ним ударили из 120-мм минометных и переносных зенитно-ракетных комплексов, их атаковали штурмовики и боевые вертолеты, они были ликвидированы отрядами спецназа и обстреляны с корветов класса «Тарантул» «Эдермен» и «Гайратли».

Туркменские учения, подобные этим, наиболее примечательны тем, что в основном проводятся с целью подготовки к возможному конфликту не с нерегулярными вооруженными силами, а с полноценной армией иностранного государства. Кого именно видит в роли противника Ашгабат, не совсем понятно, хотя неоднократные нападения со стороны России на своих соседей, особенно на Украину, напомнили странам на постсоветском пространстве, что, вероятно, не будет лишним вооружиться заранее.

С другой стороны, может, Туркменистану стоит перестать тратить деньги на военные игрушки и направить их на более насущные нужды? Несмотря на огромные запасы энергетических ресурсов, постоянно появляются свидетельства того, что с деньгами туго.

22 октября на совещании, посвященном обсуждению реформ государственного управления, министр финансов и экономики Мухамметгельды Сердаров рассказал о средствах, сэкономленных в результате недавнего объединения областей и сел. По его словам, благодаря этому переустройству удастся сэкономить 28 миллионов манатов (около 1,4 миллиона долларов по курсу черного рынка, 8 миллионов долларов по официальному курсу). Каким бы ни был обменный курс, эти цифры ничтожны по сравнению с теми деньгами, которые режим тратит на такую ерунду, как гигантские крытые колеса обозрения, позолоченные статуи собак и т. п.

На этом заседании, кстати, председательствовал Гурбангулы Бердымухамедов, бывший президент и отец нынешнего главы государства, якобы в качестве председателя верхней палаты парламента. Исполнительные функции не входят в компетенцию спикера Сената, поэтому тот факт, что Бердымухамедов-старший берет на себя ведущую роль в важных областях управления, лишь подчеркивает масштабы своеобразной и негласно существующей дуополии отца и сына, которая царит сейчас в Туркменистане.

Когда Бердымухамедов-старший перешел к теме сельского хозяйства, рассуждая о том, насколько плохо оно ведется бездарными, расточительными и неорганизованными фермерами страны, это прозвучало так, словно он никогда не покидал кресло президента. И в общем-то, так оно и есть.

Туркменистан отчаянно жаждет спортивной славы, но эта цель постоянно ускользает от него.

В январе 2018 года экс-президент Гурбангулы Бердымухамедов ликвидировал существовавший тогда государственный комитет по спорту и создал вместо него Министерство спорта и молодежной политики. Предположительно, целью было повышение статуса спорта в списке приоритетов властей, но если тем самым они надеялись на то, что эта бюрократическая реорганизация поможет радикально повысить уровень выступления спортсменов Туркменистана на международной арене, то усилия были напрасны.

Руководствуясь принципом «если не получается с первого раза, то пробуй еще и еще», власти упразднили Министерство спорта и молодежной политики и заменили его Государственным комитетом по физической культуре и спорту. Но на этом перемены не заканчиваются. Если раньше Гулмурад Агамурадов был министром спорта (эту должность он занимал с 2020 года), то теперь он будет курировать спорткомитет.