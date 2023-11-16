Туркменистан: старикам тут не место?

В Туркменистане на некоторых полях параллельно с пшеницей высаживается хлопок, что только усложняет жизнь фермерам. (Фото: официальный сайт правительства Туркменистана)

Возвращение талибов в Кабул, казалось, положило конец мечте Туркменистана построить трансафганский газопровод.

В условиях, когда Афганистаном управляет запрещенная в большинстве стран мира экстремистская группировка, идея получения кредита от любого крупного мирового финансового института для финансирования работ по строительству трубопровода ТАПИ представлялась маловероятной. Однако есть основания полагать, что Ашгабат закулисно пытается решить этот вопрос.

Как рассказал 11 ноября базирующийся в Карачи новостной сайт Business Recorder, глава консорциума ТАПИ Мухамметмырат Аманов в беседе с пакистанскими официальными лицами сообщил, что Ашгабат ведет с США переговоры с целью изыскания возможностей ослабления санкций в отношении Афганистана.

Весь этот проект ставит Вашингтон – и Запад в целом – в крайне затруднительное положение. Американские чиновники больше не говорят о ТАПИ, хотя то, что Центральная Азия расположена в стратегической близости от России и Китая, не может не беспокоить их. Все это, по идее, означает, что есть пространство для компромиссов.

Пакистан, тем временем, всячески пытается дать понять, что готов перейти от слов делу. Как отмечает Business Recorder, в Пакистане Аманов ведет переговоры с генерал-майором Табассумом Хабибом, который возглавляет Специальный совет по содействию инвестициям – структуры, созданной в июне с целью оптимизации процедур, связанных с подобными инициативами.

На прошлой неделе активность наблюдалась еще в одном направлении экспорта газа: 8 ноября в Ашгабате состоялась встреча представителей государственного концерна «Туркменгаз» с делегацией Ирака. В результате встречи был подписан протокол, определяющий коммерческие условия поставки 9 миллиардов кубометров газа в год в течение пяти лет, сообщает МИД Туркменистана. Газ будет экспортироваться в Ирак в рамках соглашение о своповых поставках с Ираном. Коммерческие условия, о которых идет речь, не разглашаются.

Но это не означает, что Россия готова сидеть сложа руки и наблюдать за тем, как Туркменистан общается с другими потенциальными покупателями.

Как уже сообщалось ранее, 7 октября Россия начала поставки газа в Узбекистан через территорию Казахстана в реверсном режиме посредством газотранспортной системы «Средняя Азия – Центр». Москва стремится вогнать также и Казахстан в зависимость от ее газа, и есть все основания полагать, что это произойдет в ближайшее время.

В опубликованном 8 ноября интервью правительственной газете Казахстана «Казахстанская правда» президент России Владимир Путин вновь затронул вопрос участия Туркменистана в этом проекте.

«В перспективе считаем целесообразным провести консультации и с нашими коллегами из Туркменистана. Они традиционно участвуют в этих рынках. И их подключение к такому взаимодействию будет в общих интересах», – сказал он.

Путин не уточнил, как именно предполагается вовлечь в эту схему Туркменистан.

В октябре прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил заинтересованность в поставках до 1,5 миллиардов кубометров туркменского газа в год. А в августе Узбекистан заключил с Туркменистаном краткосрочное соглашение о поставках до 2 миллиардов кубометров газа в год. Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов заявил тогда, что ведутся переговоры о возможности заключения более долгосрочного контракта.

Однако в ходе интервью Путин не объяснил, для чего Туркменистану посредничество Москвы при заключении любого из этих соглашений о продаже. Следует отметить, что Ашгабат и раньше реагировал на эту идею с враждебностью, причем делал это публично, что для него нехарактерно.

В августе Министерство иностранных дел отреагировало на слова российского дипломата, весьма схожие с недавними высказываниями Путина, опубликовав комментарий заместителя председателя госконцерна «Туркменгаз» Мырада Арчаева, в котором говорилось, что сама эта идея является посягательством на суверенитет Туркменистана. Ашгабат, по-видимому, больше всего обеспокоен тем, что Москва, похоже, говорит за него и воспринимает его участие в любом региональном энергетическом проекте как нечто само собой разумеющееся.

Если отбросить все обиды, то сложно не заметить одну странность: Россия поставляет (или ведет переговоры о поставках) объемы газа в Казахстан и Узбекистан, значительно превышающие те, о которых говорит Туркменистан. Ашгабат располагает огромными запасами газа и, тем не менее, не в состоянии конкурировать по объемам на рынках, расположенных прямо у его границ.

На прошедшем 10 ноября заседании Кабинета министров зампредседателя Кабмина Тангрыгулы Атахаллыев привычно протараторил бессмысленные цифры, которые призваны свидетельствовать о больших успехах, достигнутых в аграрном секторе. Он, в частности, отметил, что пшеница выращивается с применением новейших сельскохозяйственных технологий, и что «предпринимаются также необходимые меры по сбору выращенного хлопка без потерь».

Эта формулировка становится понятной только в разрезе статьи, опубликованной 10 ноября базирующимся в Вене изданием «Хроника Туркменистана», в которой рассказывается о том, как из-за случившегося в начале года неурожая на некоторых полях хлопок и пшеница выращиваются одновременно. Как поясняет издание, из-за сильных дождей в Лебапском велаяте в апреле пришлось пересеивать хлопчатник, но поскольку сроки посева пшеницы сдвинуть невозможно, эти же поля позднее были засеяны семенами зерновых. В результате хлопок придется собирать вручную, а не с помощью машин, которые так любят показывать по государственному телевидению. А уход за разными культурами на одной и той же площади только увеличивает трудоемкость процесса.

13 ноября базирующееся в Амстердаме издание Turkmen.news сообщило новость, представляющую особый интерес для тех, кто давно следит за Туркменистаном. Источник в Министерстве иностранных дел сообщил изданию, что заместитель главы ведомства Вепа Хаджиев, чье имя в последние годы было на слуху благодаря постоянным контактам с талибами, может быть отправлен на работу в ООН в Швейцарию. Его может сменить Батыр Ниязлыев, который только недавно завершил свою деятельность в качестве посла в России.

Однако еще более драматичным является возможный – по слухам – уход Рашида Мередова, занимавшего пост министра иностранных дел с июля 2001 года и пережившего за это время бесчисленное количество министров. Неназванный источник Turkmen.news характеризует Мередова как чиновника, «который имеет последнее слово в принятии как внешне-, так и внутриполитических решений».

Все эти разговоры основаны на предположении, что Сердар Бердымухамедов хлчет избавиться от оставшихся в правительстве приспешников своего предшественника Гурбангулы Бердымухамедова, который также является его отцом и фактически соруководителем страны. Вариантов у Мередова не много – его либо отправят в США, либо оставят дома от греха подальше.

«Этот политик знает слишком много, чтобы спокойно отпускать его за океан, а рядом с Бердымухамедовым-старшим уже образовался клуб чиновников-пенсионеров, где Мередов сможет доживать свои последние годы», – отметил источник, «похоронивший» раньше времени еще относительно молодого 63-летнего министра иностранных дел.