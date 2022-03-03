Туркменистан: стартует предвыборная кампания Бердымухамедова-младшего

Наследный принц, похоже, готов править в тандеме со своим отцом – на вероятность этого косвенно намекнули в разыгранном на прошлой неделе спектакле. (Фото: ГосСМИ)

Предвыборная гонка перед назначенными на 12 марта президентскими выборами стартовала по-настоящему. Во всяком случае, для одного человека точно.

21 февраля 40-летний сын президента, Сердар Бердымухамедов, отправился в Дашогузский велаят, где рассказал избирателям о своем главном предвыборном обещании: реализовать 30-летнюю программу развития, утвержденную в прошлом месяце парламентариями и старейшинами общин.

Это обещание содержит два посыла, которые вселят глубокую тревогу в сердца туркменского народа: Сердар не собирается ничего менять и, похоже, он рассчитывает сохранять за собой пост на протяжении трех десятилетий.

«Конструктивные реформы, начатые президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, будут продолжены в будущем», – сказал он, упомянув своего отца.

В местных СМИ публикуется очень мало информации о том, чем занимаются остальные восемь претендентов на президентский пост. Возможно, потому что они ничего не делают, поскольку всем очевидно, что Сердар одержит сокрушительную победу. Среди бедолаг, которых вынуждают играть роль аутсайдеров, три кандидата, выдвинутых лже-оппозиционными политическими партиями, представленными в парламенте; еще шесть претендентов были выдвинуты инициативными группами граждан.

Государственные СМИ, по крайней мере, предоставляют кандидатам некоторое пространство, где они могут поделиться своими банальными обещаниями, которые сводятся к пустым заверениям об улучшении уровня жизни. В номере государственной газеты «Нейтральный Туркменистан» от 25 февраля настал черед кандидата от Аграрной партии Агаджана Бекмырадова опубликовать свою биографию и платформу. Излишне говорить, что в адрес будущего экс-президента прозвучали хвалебные оды.

«Благодаря неустанной созидательной деятельности уважаемого президента за короткий исторический период наша Родина добилась больших успехов в экономике, здравоохранении, социальных и других сферах, приумножился международный авторитет нашей страны», – расточал похвалы Бекмырадов.

Наблюдателей от представительных международных организаций, осуществляющих контроль за происходящим, не будет. 1 марта мониторинговая группа от миссии СНГ начала имитировать бурную деятельность. Глава этой делегации Леонид Анфимов, который является первым заместителем председателя исполнительного комитета СНГ, заявил, что задача его миссии – «содействовать проведению свободных и демократических выборов». Однако в реальности работа миссий наблюдателей от СНГ заключается в том, чтобы опустошить, по всей видимости, огромный запас алкоголя в номере отеля, прежде чем для проформы объявить псевдовыборы состоявшимися.

Тем временем Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, которой следовало бы держаться подальше от этих выборов, своим участием тоже вносит небольшой вклад в придание голосованию некоторой легитимности, предлагая семинары для туркменских должностных лиц, ответственных за проведение выборов. Планы проведения этих тренингов обсуждались в режиме видеоконференции министром иностранных дел Рашидом Мередовым и Крейгом Дженнессом, директором Отдела по оказанию помощи в проведении выборов ООН. Очевидно, что туркмены не заинтересованы в проведении нормальных выборов, и представители иностранных организаций прекрасно об этом знают, но тем не менее продолжают прикрывать патологически жестокий и антидемократический режим Ашгабата.

23 февраля Сердар отправился в Лебапский район, где вновь повторил любимые его отцом тезисы, поклявшись, что будет развивать культуру физической подготовки и соревновательного спорта.

Здоровью, очевидно, в эпоху Бердымухамедова версии 2.0 будет уделяться особое внимание. На состоявшемся 25 февраля заседании Кабинета министров уходящий с в отставку президент Бердымухамедов детально ознакомился с «Национальной программой по превращению Туркменистана в свободную от табака страну на 2022 – 2025 годы». Отказ туркмен от сигарет раз и навсегда к 2025 году, несомненно, «повысит благосостояние народа», – сказал Бердымухамедов своим подчиненным.

Однако, как уже давно известно, у туркменских властей странное представление об интересах населения и его благополучии. Официальные лица неустанно лгут об отсутствии в стране зарегистрированных случаев заражения COVID-19, оставляя людей в полном неведении относительно того, какой уровень мер предосторожности им следовало бы принять за два года, прошедших с начала пандемии. До недавнего времени подобную дезинформацию можно было благодушно списать на отсутствие возможностей для тестирования, но даже это ничтожное оправдание больше не работает, поскольку в прошлом месяце в страну было доставлено оборудование для ПЦР-диагностики в рамках программы Всемирного банка стоимостью 20 миллионов долларов.

Вызванный пандемией COVID-19 кризис также повлек за собой непрекращающийся наплыв шарлатанов от медицины.

Еще на состоявшемся в декабре 2020 года заседании Кабмина президент рассказал о достоинствах корней солодки, которая, как он утверждал с уверенностью, подобающей автору десятка с лишним книг о лекарственных растениях, в древности использовалась для лечения кашля и респираторных заболеваний. Затем он поручил Академии наук подробно изучить полезные свойства этого растения.

Это поручение принесло новые дивиденды. 25 февраля государственная газета «Нейтральный Туркменистан» сообщила, что ученые Академии наук, если их таковыми вообще можно назвать, разработали метод обогащения хлеба солодкой, в результате чего получили продукт питания, якобы предотвращающий заражение коронавирусом. Академия передала инструкцию по изготовлению солодкового хлеба компании розничной торговли, принадлежащей Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды.

При наличии подробностей этот спектакль мог бы хоть немного пролить свет на одно из самых непонятных решений, принятых во время президентства Бердымухамедова, а именно о переходе Академии наук на самофинансирование. Переход состоялся в начале этого года. Увы, неизвестно, получат ли исследователи хоть какое-либо денежное вознаграждение за свое смелое открытие.

Остается неясным, что же Бердымухамедов будет делать после ухода с поста президента. Ожидается, что он будет маячить на заднем плане, не в последнюю очередь потому, что он по-прежнему занимает пост председателя Сената, который дает ему возможность занять место президента в случае, если действующий президент не сможет выполнять свои обязанности.

Существует реальная возможность того, что отец и сын будут действовать в тандеме – на вероятность этого косвенно намекнули в разыгранном на прошлой неделе спектакле

Эра и Эпоха на руках у уходящего со своего поста президента. (Фото: ГосСМИ)

23 февраля в вечерних новостях государственный вещатель сообщил, что президент начал работу над очередной книгой (на сегодняшний день у него их более 70). Эта книга будет посвящена ахалтекинским лошадям.

В поисках вдохновения Бердымухамедов побывал в государственной конюшне. Президенту показали недавно родившегося жеребенка, которого по просьбе директора конюшни назвали Заман (Эпоха). Имя призвано символизировать начало нового этапа в развитии страны, поясняют государственные СМИ.

Но это еще не все. Одновременно с Заманом родился щенок алабайской породы. Ему дадут имя Эям (Эра), что также знаменует новый этап развития Туркменистана.

Затем государственный канал показал кадры, на которых жеребенок и щенок без особого энтузиазма резвятся вместе. В одном из эпизодов Бердымухамедов, стоя у вольера с животными, долго махал рукой Заману. Все это явно носит характер иносказания, точный смысл которого становится очевидным не сразу. Может быть, жеребенок и щенок символизируют отца и сына, слаженно работающих бок о бок? Или же долгое демонстративное прощание Бердымухамедова с конем означает его намерение уйти со сцены?

С точки зрения Туркменистана, Украина, пожалуй, могла бы с таким же успехом находиться на другом конце галактики. Вторжение России не вызвало никакой реакции в Ашгабате. Оно даже не оказало сколько-нибудь заметного влияния на курс туркменского маната на черном рынке, что очень контрастирует с напряжением, царящим в ряде других стран региона.

Туркменистан по-прежнему сосредоточен на решении приоритетных для него задач, которые не терпят отлагательств, в том числе продвижение проектов трансафганского газопровода ТАПИ и высоковольтной линии электропередач ТАП. 28 февраля газета Kabul Times сообщила, что представители «Талибана» встретились с послом Туркменистана и руководителем проекта ТАПИ, чтобы поделиться с ними своими планами по обеспечению безопасности строительных работ. Риски безопасности вокруг ТАПИ всегда считались главным препятствием на пути реализации проекта. Если талибы смогут решить этот вопрос, то останется только собрать несколько миллиардов долларов, необходимых для оплаты строительных работ.