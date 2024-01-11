Туркменистан: Стоп своп

Cоглашение о своповых поставках газа между Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном было внезапно приостановлено.

В соответствии с соглашением, заключенным в ноябре 2021 года, три страны обязались следовать плану, по которому Туркменистан осуществляет поставки газа в Иран, откуда такое же количество голубого топлива направляется в Азербайджан.

Правительственный источник в Баку сообщил информационному агентству Trend, что Азербайджан планировал закупить у Туркменистана до трех миллиардов кубометров газа в 2024 году, но стороны не смогли договориться о коммерческих условиях.

7 января вышла другая новость: переговоры продолжаются. Об этом сообщили источники в Национальной иранской газовой компании, которая явно заинтересована в скорейшем решении этого вопроса, поскольку холодные северо-восточные районы Ирана особенно зависят от туркменского газа.

И только базирующееся в Амстердаме интернет-издание Turkmen.news назвало несколько точных цифр, которые стали источником разногласий, приведших к патовой ситуации. Согласно неназванным источникам издания, Ашгабат возмущен тем, что Баку, похоже, не желает предлагать цену выше 140 долларов за тысячу кубометров газа.

«Азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR впоследствии перепродает туркменский газ [третьим сторонам] в два раза дороже», – утверждают источники издания.

Turkmen.news выдвигает еще одну удивительную (и вместе с тем правдоподобную) версию: туркменского газа, доступного для экспорта, не хватает. В качестве причин, приведших к такому положению дел, сайт называет коррупцию и ненадлежащее управление в государственном концерне «Туркменгаз».

Особенно красноречиво иллюстрирует сказанное авария, произошедшая прошлой зимой на гигантском месторождении «Галкыныш», которая привела к временному прекращению поставок в Узбекистан. Позднее в ходе расследования выяснилось, что причиной инцидента стало использование техниками низкокачественных реагентов, которые не справлялись с задачей изоляции оборудования от последствий резкого похолодания.

Как пишет Turkmen.news, отсутствие инвестиций в добротную инфраструктуру и слабая кадровая политика не ошибка, а особенность «Туркменгаза».

Базирующееся в Вене издание «Хроника Туркменистана» предложило объяснение этой проблемы, которое вызывает некоторую тревогу.

В соответствии с указами президента о сокращении расходов, в настоящее время на государственных предприятиях и в учреждениях идет массовое сокращение работников, сообщает 5 января сайт. Жертвами указа стали сотрудники «Туркменгаза», нефтяной компании «Туркменнефть», работники железной дороги, а также работники строительной отрасли и здравоохранения.

Но и здесь все не так просто, пишет «Хроника». Руководители отделов увольняют больше людей, чем требуется, а затем вымогают взятки у тех, кто хочет занять освободившиеся должности. Из-за высокого уровня безработицы работники не отваживаются жаловаться на недопустимые и неэффективные методы работы.

8 января Радио «Азатлык» сообщило, что все большее число сотрудников полиции Марыйского велаята увольняются с работы в надежде найти работу за рубежом. Источник в правоохранительных органах сообщил изданию, что эта тенденция возникла из-за плохих условий труда и оскорбительного поведения руководства.

Впрочем, нет худа без добра. По словам источника издания, отток настолько велик, что размер взятки, необходимой для трудоустройства в полицию, сократился вдвое и теперь составляет около 30 тысяч манатов (8500 долларов по официальному курсу, около 1500 долларов по курсу черного рынка).

На этой неделе за деньгами за границу отправился и экс-президент Гурбангулы Бердымухамедов. 4 января так называемый национальный лидер (де-факто сопрезидент) нанес рабочий визит в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы поклянчить средств. В официальном отчете об этом визите приоритетными направлениями сотрудничества названы инвестиции в торговлю, финансы и энергетический сектор. Туркменистан якобы также очень заинтересован в развитии «зеленой» энергетики – утверждение, которое имеющиеся факты полностью опровергают.

Но в итоге визит завершился ничем, что могло бы представлять интерес, не считая намеченного на 5 января возобновления регулярного авиасообщения между Ашгабатом и Абу-Даби.

В Туркменистане наблюдается некоторое оживление в сфере пассажирских авиаперевозок.

Итальянское издание туристической направленности The Flight Club сообщило о том, что с 6 марта авиакомпания «Туркменские авиалинии» начнет выполнять рейс по маршруту Милан (Мальпенса) – Ашгабат. Ожидается что этот рейс позволит пассажирам совершать перелеты теми же «Туркменскими авиалиниями» из Ашгабата в Хошимин (Вьетнам).

Национальный перевозчик расширяет свой авиапарк. В заявлении от 5 января говорится, что в прошлом месяце в Туркменистан был доставлен один из двух приобретенных недавно 368-местных самолетов Boeing-777-300ER. Второй самолет прибудет в страну в ближайшее время. Преимущество этих моделей в том, что дальность их полета составляет более 11 тысяч километров. Хотя это намного дальше, чем любой обслуживаемый перевозчиком маршрут, это означает, что самолет может работать почти исключительно на более дешевом авиационном бензине отечественного производства.

5 января российское специализированное интернет-издание «Метеожурнал» опубликовало подробную информацию о череде пыльных бурь и других аномальных метеорологических явлений, произошедших в Туркменистане в октябре и ноябре. В некоторых случаях эти бури были настолько продолжительными, что их можно было отнести к категории опасных природных явлений. Спутниковые снимки показали, что в ноябре эти явления наблюдались практически ежедневно во многих регионах Туркменистана.

Туркменистан – одна из многих стран, вынужденных справляться с этой проблемой, которая с каждым днем усугубляется все больше, и он заинтересован в сотрудничестве с международным сообществом в борьбе с последствиями. Как отметил технический сотрудник Продовольственной и сельскохозяйственной организации Ферас Зиадат на конференции ООН по этому вопросу в ноябре: «Песчаные и пыльные бури... становятся все более частыми и сильными, оказывая существенное трансграничное воздействие».

«В районах возникновения они наносят ущерб сельскохозяйственным культурам, поражают домашний скот и разрушают верхний слой почвы», – сказал Зиадат.

Один момент, о котором он упомянул, должен вызвать особую озабоченность у Туркменистана. Речь идет о риске, который песчаные бури представляют для «коммуникации, энергетики, транспорта и цепочек поставок».

Сейчас же авторитарных правителей Туркменистана больше беспокоят опасности, которые таит в себе интернет. На состоявшемся 6 января заседании Кабинета министров президент Сердар Бердымухамедов, сын экс-президента, издал указ об укреплении киберзащиты страны. Он не уточнил, что именно его беспокоит.

Решение принять меры против хакерских атак и мошенников является вполне разумным, но предыдущий опыт подсказывает, что основная цель Бердымухамедова – усиление интернет-цензуры. И без того большинство ресурсов глобальной сети недоступны для туркменских пользователей, VPN практически непригодны для использования, а скорость соединения удручает.