Туркменистан: страусиная политика Бердымухамедова

Преданность президента велоспорту не осталась незамеченной за рубежом. Возможно, именно этого он и добивался.

2 июня, в канун Всемирного дня велосипеда (кстати, учрежденного по инициативе Туркменистана), глава Международного союза велосипедистов Дэвид Лаппартент вручил президенту Гурбангулы Бердымухамедову высшую награду организации в знак признания его вклада в развитие данного вида спорта. К сожалению, вручить ее лично было невозможно из-за пандемии коронавируса, поэтому Лаппартенту пришлось вместо этого размахивать сертификатом во время разговора с Бердымухамедовым в режиме видеоконференции.

Капризы Бердымухамедова, несомненно, носят легкомысленный характер. Он отметил день велосипедиста открытием очередного не имеющего практической цели объекта, которыми из без того уже утыкана вся столица. На этом раз это была украшенная картой Туркменистана гигантская голубая стела, вокруг которой вращаются позолоченные статуи велосипедистов. Местного колорита добавляют неподвижные статуи верблюдов. Президент осмотрел памятник, катаясь на велосипеде, пока певцы исполняли живенький панегирик велоспорту, спорту в целом и, конечно же, Бердымухамедову.

Но за всем этим стоит серьезный план. Туркменистан почерпнул из кладезя знаний о сомнительных достоинствах спортивной дипломатии у таких государств, как Россия, Китай и Катар – стран с плохим послужным списком в сфере прав человека, которые на протяжении многих лет добивались прав на проведение крупных спортивных мероприятий. Считается, что такие мероприятия придают принимающим странам определенную степень респектабельности. Международные спортивные чиновники продажны, коррумпированы и равнодушны к нарушениям минимальных норм порядочности, поэтому получение права принимать мероприятие обычно сопряжено с откровенным или скрытым подкупом.

В случае с Туркменистаном, самым крупным примером стали Азиатские игры по боевым искусствам и состязаниям в помещениях 2017 года, на которые были потрачены миллионы долларов, а мировая аудитория оказалась мизерной. Следующее подобное мероприятие – Чемпионат мира по трековому велоспорту, который пройдет в Туркменистане в октябре 2021 года (и, как надеется Ашгабат, станет регулярным). В стране уже имеется современный велодром на 6000 мест, построенный для Игр 2017 года.

Тут можно было бы предположить, что Бердымухамедов искренне заботится о здоровье и благополучии населения страны. Но подобную интерпретацию происходящего подрывает тот факт, что Туркменистан «тянет резину» с визитом делегации Всемирной организации здравоохранения. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге еще в апреле упоминал, что его организация ведет переговоры о направлении в Ашгабат миссии для оказания помощи в подготовке к борьбе с коронавирусом. Туркменистан продолжает настаивать, что в стране не было зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19. Теперь наконец удалось договориться о визите, который должен состояться в этом месяце, но подобные задержки убедительно свидетельствуют о том, что Туркменистан что-то скрывает.

Правительство США, в лице посланника Вашингтона в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Джеймса Гилмора, похоже, определенно считает, что происходит что-то подозрительное. В выступлении Гилмора в Постоянном совете ОБСЕ 4 июня ощутимо сквозило раздражение в связи с продолжающимися заявлениями Туркменистана об отсутствии в стране коронавируса. Из его слов можно было сделать вывод, что эти заявления сами по себе представляют угрозу общественной безопасности.

«Прозрачность и подотчетность правительства являются необходимыми элементами разрешения кризисов в сфере здравоохранения, и правительства обязаны предоставлять общественности полную и точную информацию», – сказал он.

Ашгабат продолжает прилежно и регулярно участвовать в видеоконференциях с международными партнерами, кормя их заверениями в том, что страна выполняет все необходимые рекомендации ВОЗ по предотвращению распространения COVID-19, но в то же время проводит массовые мероприятия вроде открытия монумента велосипеду. Причем на подобных мероприятиях неизменно присутствуют представители этих самых международных партнерских организаций и стран, опасающихся обидеть Бердымухамедова.

Значение, которое президент придает вопросам спорта, делает кадровые решения в этой сфере особенно примечательными. Бердымухамедов, похоже, не доволен состоянием дел в спорте, а также тем, как данная сфера освещается в СМИ. В этой связи Даянч Гулгельдыев, который отвечал на Игры 2017 года, был уволен за «серьезные недостатки в работе». На его место был назначен Гульмырат Агамырадов, также председательствующий в Национальной федерации автомобильного спорта – еще одном увлечении президента. Кроме того, произошли перемены в руководстве государственного телеканала «Спорт»: Сапаргулы Овезбердыев сменил на посту главы канала и.о. директора Аннамырата Гельдыева.

Туркменистан отрицает и наличие экономического ущерба от пандемии. На заседании правительства 5 июня Бердымухамедов признал, что «транспортная сфера … испытывает трудности» – по всей видимости, в основном связанные с падением доходов, – но затем назвал эти неприятности незначительными. Подобные утверждения в равной мере лишены подробностей и смысла. Перевозки через границы Туркменистана замерли еще несколько месяцев назад (хотя, как сообщается, они должны вскоре возобновится), поэтому преуменьшение масштаба проблемы представляется заблуждением.

Затем заместитель председателя Кабинета министров Шамухаммет Дурдылыев подтвердил свою репутацию главного подлизы, озвучив множество невероятно позитивных цифр относительно объема промышленного производства в этом году. По его словам, Министерство промышленности и строительства перевыполнило план на 6%. Минэнерго – почти на 16%. Но лидером является государственная химическая компания «Туркменхимия» – целых 24,4%, хотя ее руководитель, Ниязлы Ниязлыев, за последнее время получил так много «последних предупреждений» за плохую работу, что все сбились со счета.

И что же делать со всем этим изобилием? Бердымухамедов предложил, что Туркменистану следует привлекать финансовые вложения, предлагая в обмен поставки готовой продукции. Как будет работать эта система, неясно, но все это напоминает бартерные сделки, при помощи которых в начале 1990-х годов испытывавшему недостаток в деньгах Ашгабату иногда приходилось доставать товары первой необходимости.

Не стоит забывать и о сельском хозяйстве. Министр сельского хозяйства Эсенмырад Оразгельдиев заявил, что объем производства этом секторе увеличился на 17,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Но подобные сообщения о постоянном росте производства трудно объяснить, учитывая, что реализация программы по диверсификации сельскохозяйственных культур еще только начинается, а посевные площади заметно не увеличиваются. Чиновники, несомненно, припишут эти якобы имеющие место успехи развитию пищевой промышленности, якобы эффективному использованию водных ресурсов и внедрению цифровых технологий, но в отсутствие достоверных доказательств чего-либо из этого списка возникает соблазн занять в этом вопросе позицию Фомы Неверующего.

Бердымухамедов, похоже, того же мнения. 8 июня он прыгнул в самолет и направился в Лебапский велаят (область), чтобы собственными глазами увидеть, как продвигается работа по уборке пшеницы, начавшейся на прошлой неделе. Ранее в этом месяце президент выразил обеспокоенность по поводу того, что определенные объемы зерна пропадают – иными словами, разворовываются. Радио «Азатлык» сообщало в прошлом месяце, что к охране зерна в Лебапском велаяте были привлечены сотрудники Министерства национальной безопасности.

В этом месяце президент планирует нанести с этой же целью визиты во все пять велаятов страны.