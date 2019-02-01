Туркменистан: сугубо личное дело

Туркменистан стремится прокладывать новые дороги – как в прямом, так и в переносном смысле – в надежде реанимировать свою шаткую экономику.

24 января Сердар Бердымухамедов, сын действующего президента, торжественно заложил фундамент скоростной трассы Ашгабат-Туркменабат. Он не преминул упомянуть предложенные его отцом десять шагов, направленные на укрепление роли частного сектора в развитии экономики, отметив, что «Туркменистан оказывает огромное доверие и поддержку частному сектору, получившему в стране бурное развитие».

Впрочем, то, что проект имеет отношение к частному сектору, вызывает сомнения. Компания, получившая подряд стоимостью $2,3 млрд на строительство 640-километровой дороги, называется Turkmen Awtoban и, похоже, была создана специально для этого проекта. Учитывая, что прокладка каждого километра трассы будет обходиться в $3,6 млн, проект фактически является золотым дном.

Turkmen Awtoban входит в число членов Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, органа, который только номинально независим от государства. Вот один из недавних примеров деятельности этого так называемого предпринимательского лобби: бывший правительственный чиновник занимается изготовлением шоколада, обертки которого беззастенчиво копируют известные зарубежные марки.

В сферу ответственности этой лоббистской группы входит также задача развивать торговлю с соседями. 26 января азербайджанское новостное агентство Trend сообщило, что союз промышленников создает совместный туркмено-узбекский совет предпринимателей. Решение об этом было принято правительством.

Туркменабат расположен в непосредственной близости от узбекской границы. Таким образом, автомобильная трасса, которую построит Turkmen Awtoban, сможет способствовать достижению поставленной союзом цели – содействовать двусторонней торговле. На протяжении последних трех лет Туркменистан и Узбекистан неоднократно разведывали возможности увеличения торговли. При этом в 2015 году (это последний год, за который доступны данные) товарооборот между двумя странами составил только $213 млн. Заявленная цель – к 2020 году увеличить объем товарооборота до $500 млн.

Если посмотреть на юг, то там все не так радужно. Заместитель министра иностранных дел Вепа Хаджиев возглавил делегацию в Иран, но, по всей вероятности, столкнулся с полной бесперспективностью. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф, судя по всему, заглянул ненадолго побеседовать, но беседа, видимо, в большей степени касалась продолжающегося спора о неоплаченных счетах за природный газ, нежели каких-либо перспектив новых сделок. По данным иранских СМИ, экспорт Туркменистана в Иран за последние десять месяцев составил всего лишь $7 млн.

Накануне 12-дневных каникул, которые начинаются у туркменских студентов 25 января, Радио «Азатлык», туркменская служба Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», сообщило, что молодым людям запретили пользоваться частными такси и автобусами для любых поездок, которые они запланировали на это время. Вместо этого они должны пользоваться услугами общественного транспорта. Такая мера якобы призвана защитить студенток от «непристойных ситуаций», но Радио «Азатлык» полагает, что это в большей степени попытка со стороны испытывающего финансовые затруднения государства возместить денежные средства и подпитать каналы взяточничества.

И это не единственная подобная схема. В государственных магазинах, как утверждают, покупателей вынуждают приобретать дополнительные товары, если они хотят купить продукты, пользующиеся высоким спросом, такие как яйца, бананы или подсолнечное масло.

Между тем государство продолжает тратить деньги привычным образом.

Интернет-издание Bellingcat, специализирующееся на расследованиях на основании открытых источников, в своем докладе, опубликованном 25 января, поделилось дополнительными сведениями о государственных расходах. В период с 2000-го по 2017 год Ашгабат приобрел у стран-членов Евросоюза оружия на сумму 340 млн евро ($388 млн). 76% этих закупок пришлось на Италию. Товары, закупленные Ашгабатом у итальянского производителя оружия Fabbrica d'Armi Pietro Beretta, варьируются от пистолетов до гранатометов.

В 2011 году Туркменистан действительно разорился на итальянское оружие, в частности на вертолеты компании AgustaWestland, дочернего предприятия расположенного в Риме производителя оружия Leonardo. Тогда были закуплены пять вертолетов AW-139, четыре вертолета AW-109, а также два транспортных вертолета.

Власти настаивают на том, что все эти закупки оружия производятся для непредвиденных обстоятельств, и отрицают, что страна сталкивается с какими-либо требующими неотложного решения конкретными проблемами безопасности. Как бы то ни было, продолжают появляться все новые сообщения о мобилизации резервистов. В последние месяцы многократно публиковались репортажи о столкновениях на афгано-туркменской границе. Впрочем, отсюда пришли по-настоящему хорошие новости: представитель Вашингтона, ведущий переговоры с «Талибаном» на высшем уровне, объявил 28 января, что удалось наметить основные черты мирного соглашения. Если на этом фронте наконец-то наметится прогресс, спустя почти 18 лет после вторжения США в Афганистан, то поставленная Туркменистаном цель проложить новый юго-восточный маршрут для экспорта газа может и вправду реализоваться.

Даже если Туркменистан не обеспокоен своими соседями, он определенно чувствует угрозу со стороны своих граждан. Радио «Азатлык» сообщило, что в декабре вернувшаяся из Турции в Ашгабат туркменка была задержана на 24 часа и допрошена, судя по всему, под предлогом, что среди ее вещей был обнаружен Коран. Хождения по мукам этой женщины продолжились и в ее родной Лебапской области, где ее допрашивали местные правоохранительные органы. В конце концов, когда она попыталась вновь улететь из аэропорта Ашгабата, ей запретили это сделать.

Базирующееся в Вене издание «Хроника Туркменистана» также сообщило, что власти возобновили проводимую время от времени кампанию по борьбе с бородами, которые считаются проявлением чрезмерного исламского благочестия. Полиция, по всей видимости, насильно заставляет жителей Ашгабата младше 40 лет сбривать бороды. Это либо очередная атака на правоверных мусульман, либо просто еще один способ вымогания взяток у населения. Как сообщается, действующая ставка за то, чтобы тебя отпустили, составляет около 100 манатов, или порядка $5 по курсу черного рынка.

Ограничения на свободу вероисповедания в Туркменистане распространяются также и на другие конфессии. «Форум 18» – неправительственная правозащитная организация по содействию религиозной свободе – сообщила 22 января, что 18-летнего гражданина Туркменистана отправили в тюрьму за отказ от обязательной военной службы по той причине, что это несовместимо с его религиозными убеждениями, поскольку он принадлежит к религиозному течению «Свидетелей Иеговы». «Форум 18» отмечает, что это уже 11-й свидетель Иеговы, осужденный за отказ от военной службы.

Кроме того, похоже, что Туркменистан все успешнее применяет репрессии и за пределами страны. 25 января Радио «Азатлык» опубликовало видео с обращением 32-летнего Рустема Юсупова, который просил помочь воспрепятствовать его депортации из Турции в Туркменистан. Как сообщается, Конституционный суд Турции лишил Юсупова статуса беженца, тем самым сделав его принудительное возвращение в родной Туркменистан более чем вероятным.