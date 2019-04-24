Туркменистан: суета вокруг воды

Туркменистан любит устанавливать рекорды, так что одно из последних событий можно считать своего рода достижением.

В «Индексе свободы прессы-2019», составленном международной организацией «Репортеры без границ» (Reporters sans frontières; RSF), Туркменистан занял самое последнее место, тем самым отобрав у Северной Кореи звание наиболее жесткого гонителя свободной прессы.

Совсем недавно туркменские власти применили тактику запугивания по отношению к Солтан Ачиловой, бывшей корреспондентке Радио «Азатлык», туркменской службы Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода». В середине марта 68-летняя Солтан пыталась сесть в Ашгабате на самолет, направлявшийся в Стамбул, откуда она планировала отправиться на конференцию в Грузию, но сотрудники паспортного контроля уведомили ее, что ей запрещен выезд из страны.

Не подлежит сомнению тот факт, что в Туркменистане нет независимых СМИ – за исключением нескольких смельчаков, снабжающих информацией Радио «Азатлык» и другие, подобно ему работающие за рубежом медиа. Но принцип составления рейтинга «Репортеров без границ», основанного на голых цифрах, не предполагает возможности вдаваться в детали.

За последние несколько лет Ашгабат слегка перенастроил свой механизм производства информации, позволив появиться якобы частным, но тем не менее исключительно лояльным к власти изданиям.

Именно такие издания на прошлой неделе преуменьшали последствия наводнений, которые затопили обширные территории этой пустынной страны, превратив поля в болота, разрушив неисчислимое количество домов и даже сделав непроходимыми некоторые районы столицы.

В материале от 15 апреля сайт Orient пошутил, заметив, что запах дождя оказывает успокаивающее действие, а влажность полезна для кожи. Несколькими днями позже, 21 апреля, это же интернет-издание еще больше поупражнялось в иронии, издевательски высмеивая сообщения, опубликованные работающими за рубежом туркменскими новостными СМИ, о том, что потоки воды повредили жилые дома.

«Строительство спасительного ковчега отложите до сезона отпусков – будет на чем совершать морские прогулки, да и рыбалка обещает быть богатой», – подытожил Orient.

Столь язвительно-презрительная интонация, похоже, была вызвана статьей, опубликованной 17 апреля «Хроникой Туркменистана», в которой сообщалось, что жители девятиэтажного дома в Ашгабате должны быть эвакуированы из-за опасений, что потоки воды повредили несущую конструкцию здания.

Упреки со стороны Orient в адрес работающих за рубежом СМИ, что они полагаются на «слухи», – отвратительная наглость. Независимым журналистам не разрешается въезжать или даже, как показывает случай Ачиловой, выезжать из страны. Все, что остается, – это сообщения граждан, и люди, предоставляя сведения, в огромной степени рискуют собственным благополучием.

Совершенно непонятно, что именно государственная медийная машина полагает достойным освещения. Как верно подметило издание «Хроника Туркменистана», работающее в Вене, правительственная пресса до сих пор не упомянула о возобновленных 15 апреля поставках природного газа в Россию. Подобная осторожность озадачивает. Тот факт, что власти считают это событие неоднозначным, наводит на мысль, что что-то в соглашении о поставках не полностью удовлетворяет Ашгабат.

Менее чем через месяц в Туркменистане состоится 10-й ежегодный международный газовый конгресс, и очевидно, что сейчас ставки особенно высоки. На заседании правительства 21 апреля президент Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что конгресс, помимо всего прочего, сосредоточит внимание на увеличении экспортного потенциала страны. Суть мероприятия будет заключаться в том, чтобы пробудить интерес к проекту трансафганского газопровода ТАПИ, который продвигается гораздо медленнее, чем хотелось бы Ашгабату.

Компании, отправляющие своих представителей на конгресс, – это самые что ни на есть влиятельные игроки в области энергетики, геологоразведки и торговли энергоресурсами: Hyundai Engineering, Kawasaki Heavy Industries, Royal Dutch Shell, Petronas, Gaffney, Cline & Associates, Vitol, CNPC, Dragon Oil, Eni и Buried Hill. В сообщении о предстоящем конгрессе туркменское новостное агентство примечательным образом не перечисляет никаких российских компаний, что, без сомнения, согреет сердца тех, кто выступает против принудительной энергетической дипломатии Москвы.

Если правительство проявляет осторожную открытость в отношении зарубежных партнеров на энергетическом фронте, то в сфере образования совсем другая история. На этой неделе радио «Азатлык» сообщило, что Министерство образования составило список иностранных университетов, дипломы которых будут признаваться в Туркменистане. Вузы, которые считаются соответствующими требованиям, находятся в России, Китае, Индии, Турции, Казахстане, Грузии и Беларуси. В статье, опубликованной Радио «Азатлык», нет упоминаний о том, вошли ли в список какие-либо университеты Западной Европы или Соединенных Штатов, однако похоже, что их там нет. В материале отмечается, что отправлять деньги за границу разрешено будет только студентам, поступившим в одобренные Министерством образования вузы. Это фактически лишит возможности обучаться за рубежом бесчисленное множество молодых туркменов – поразительная политика с учетом катастрофической нехватки высококвалифицированных работников в стране.

Подобные решения особенно приводят в замешательство, когда Туркменистан присоединяется к ряду государств региона, заявивших о желании внедрить электронное правительство и перейти к цифровизации государственного управления. Бакинское информационное агентство Trend сообщило 23 апреля, что представители израильской IT-компании «BlackSparc» встретились с туркменскими чиновниками, дабы обсудить внедрение цифровых технологий в банковской сфере, здравоохранении и образовании.

Туркменистан делает вид, что реализует Концепцию развития цифровой экономики на 2019-2025 годы. Поскольку Ашгабат ограничивает возможности образования и лишает финансирования исследовательские проекты, скорее всего, все более-менее сложные технические задачи будут почти полностью поручены кому-то стороннему. Учитывая, что промышленная политика Бердымухамедова направлена по большей части на сомнительное импортозамещение, все это выглядит еще более странным.

И все же в одной из сфер программы цифровизации, похоже, удается добиться успеха. 19 апреля новостное агентство ТДХ (TDH) объявило о том, что теперь оплачивать счета за воду можно с помощью мобильных телефонов. Пользователи интернета могут даже с помощью мобильных телефонов узнать, сколько воды они израсходовали и сколько денег задолжали.

Как подробно сообщалось, в начале года Туркменистан отказался от щедрого распределения бесплатной воды по домохозяйствам и перешел на систему счетчиков.

Не то чтобы это было очевидно из увеличения числа фонтанов в Ашгабате, но столичные власти стали придерживаться более строгих правил относительно использования воды. В конце марта «Ашгабатагызсув», столичное управление коммунального хозяйства, как сообщается, разместило объявление в правительственной ежедневной газете «Нейтральный Туркменистан», предупреждая жителей столицы о недопустимости неэкономного расходования воды. Питьевую воду не следует использовать для мойки машин и ковров, предостерегает организация.

Однако орошение поля для гольфа, которое Бердымухамедов посетил в феврале, по всей видимости, считается разумным использованием этого бесценного ресурса.