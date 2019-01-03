Туркменистан: сын и предполагаемый преемник Бердымухамедова назначен на очередную высокую должность

Сердар Бердымухамедов в сентябре 2017 года получает государственную награду, учрежденную в честь его собственного деда. (Фото: кадр из программы туркменского государственного телевидения)

Президент Туркменистана назначил сына и предполагаемого наследника на новую должность.

Согласно президентскому указу от 2 января, Сердар Бердымухамедов переводится с поста заместителя министра иностранных дел на должность заместителя губернатора Ахалской области – малой родины семьи Бердымухамедовых и почти всей верхушки туркменской элиты.

Причины рокировки в указе не объясняются, но, согласно рабочей версии, 37-летнего президентского отпрыска, также занимающего высокий пост в парламенте, готовят однажды принять бразды правления из рук своего 61-летнего отца, Гурбангулы Бердымухамедова. Работа в различных ветвях власти представляется хорошей школой для преемника.

Молодого Бердымухамедова назначили на пост замминистра иностранных дел в марте 2018 года. Данный пост позволил ему получить опыт во внешнеполитической сфере. В апреле Сердар возглавил туркменскую делегацию на Минском саммите министров иностранных дел государств-членов СНГ. В июле он встал во главе делегации, отправившейся в Вену, где провел ряд встреч, в том числе с высокопоставленными представителями Организации объединенных наций (ООН), гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как отмечалось в подробной статье, опубликованной в «Хронике Туркменистана» в апреле, Бердымухамедов-младший является, возможно, единственным депутатом парламента, чью работу освещают СМИ. В сентябре, когда он присутствовал при сдаче в эксплуатацию нового роддома, на мероприятии естественно присутствовало государственное телевидение.

Сердар Бердымухамедов также появляется с отцом на различных пиар-акциях, целью которых является культивация имиджа Бердымухамедова-старшего как человека действия, который лично всем занимается. Например, в июне 2018 года Сердар с президентом якобы занимались разработкой и сборкой внедорожника.

Диссиденты в изгнании высказываются о Бердымухамедове-младшем в крайне негативном ключе. В одном несмешливом видео, выставленном в YouTube в прошлом году, Сердара критикуют за то, что он якобы не умеет ездить на лошади, а навыки всадника, по мнению человека за кадром, являются обязательными для любого президента, если он хочет, чтобы с ним считались. Развивая свою мысль, создатели видео утверждают, что «лошади и собаки внушают [Бердымухамедову-младшему] отвращение и страх».