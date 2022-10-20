Туркменистан: с чистым газом, но с не очень чистой совестью

На прошлой неделе государственная газета Туркменистана поделилась полезными советами для жен, желающих угодить своим мужьям.

Традиционный туркменский речевой этикет, пишет Огулджерен Тиркишова, преподаватель английского языка в школе города Мары, предписывает женщинам лишь изредка называть своих супругов по имени и почти всегда в разговоре упоминать о них в третьем лице.

По словам Тиркишовой, правила поведения, описанные в ее статье от 13 октября, зиждутся на исконно туркменских ценностях: гуманности, почтительности и скромности. Другие упомянутые ею принципы, соответственно, проистекают из широко известных предписаний поборников замшелых традиционных ценностей со всего мира, например, молодые люди никогда не должны перечить старшим или даже громко говорить и смеяться в их присутствии; дети должны всегда стоя разговаривать с родителями; мужчинам совершенно неуместно говорить в чрезмерно эмоциональном тоне. И так далее.

Крайне консервативный конформизм является олицетворением туркменского режима с момента обретения независимости, но эта тема, похоже, получила новое развитие при президенте Сердаре Бердымухамедове, который пришел к власти в начале этого года. И расплачиваются за это в основном женщины.

Правозащитные группы отмечают, что власти предприняли ряд действий, которые, как выразилась в мае базирующаяся в Лондоне Международная федерация планируемого родительства, вывели «контроль над женским телом на совершенно новый уровень». На практике это означает фактические запреты на аборты, запреты на все виды косметических услуг, запрет женщинам садиться на переднее сиденье частных автомобилей, а зачастую, по сообщениям СМИ, неофициальный запрет женщинам вообще водить автомобиль.

Моральные устои или их подрыв очевидно занимают все мысли Бердымухамедова. 14 октября во время своего выступления на прошедшем в Астане саммите Центральная Азия-Россия он упомянул о том, что правительства стран, представленных на этом мероприятии, должны объединить усилия в борьбе против «искусственного внедрения в общественное сознание ложных смыслов и нравственных ориентиров».

Бердымухамедов пробыл в Казахстане в общей сложности два дня. В первый день он принял участие в двух мероприятиях: в совете глав государств СНГ (в котором Туркменистан не является полноправным членом), а затем в первом заседании саммита глав государств Центральной Азии и России.

В своих выступлениях на обоих совещаниях он в целом затрагивал одни и те же вопросы: расширять сотрудничество в региональных транспортных и энергетических проектах, в борьбе с терроризмом и в отказе от чуждых традиций. Туркменистан привносит мало полезного в эти форумы, хотя, справедливости ради нужно отметить, что очень немногие страны вообще что-то привносят.

На следующий день, 15 октября, состоялся первый в истории государственный визит Бердымухамедова в Казахстан. И вновь туркменский лидер воспользовался случаем и вернулся к навязчивой идее о региональных транспортных связях, заявив о готовности работать с Казахстаном над давно вынашиваемым проектом создания транспортного коридора Север-Юг, который открыл бы путь к Индийскому океану и Персидскому заливу.

Бердымухамедов и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в совместном заявлении сообщили, что их страны продолжат работу по «повышению привлекательности» транспортного коридора Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран и будут наращивать усилия, направленные на реализацию железнодорожных перевозок из Узеня на западе Казахстана в Горган в Иране через туркменский железнодорожный узел Берекет.

Все эти маршруты якобы существуют и функционируют, но тот факт, что необходимость оптимизировать их работу с завидным постоянством всплывает в ходе обсуждений между странами, подчеркивает неудобную реальность: оказывается, тяжелая работа по прокладке железных и автомобильных дорог – это просто, а вот бюрократические вопросы, касающиеся пересечения границ груженных товарами вагонов, – это сложно. Создается впечатление, что именно закрытость и паранойя Туркменистана мешает ему стать центром трансконтинентальной торговли.

Как бы там ни было, в ходе визита Бердымухамедова в Казахстан он традиционно перечислил показатели торговли, увеличение которых ожидается в обозримом будущем. Токаев, не уточняя, сказал, что Казахстан в состоянии нарастить экспорт в Туркменистан по 80 товарным позициям.

«Наша цель – обеспечить в ближайшие годы рост взаимной торговли до 500 миллионов долларов, и в обозримом будущем выйти на миллиардный рубеж», – сказал Токаев.

В 2021 году объем двусторонней торговли составил 250 миллионов долларов, так что это достаточно смелые прогнозы.

Одной из областей, в отношении которой были внесены хоть какие-нибудь конкретные предложения, был природный газ. Токаев сказал, что Казахстан заинтересован в заключении долгосрочного соглашения об импорте 1,5 миллиардов кубометров туркменского газа в год.

Еще одним совместным предприятием является выдвинутый Казахстаном план строительства зернового терминала в Туркменистане, призванного обеспечить надежную транспортировку казахстанского зерна в соседний Афганистан. Бердымухамедов и Токаев обсудили это предложение, но никаких конкретных сроков установлено не было.

20-21 октября наступит черед Бердымухамедова выступать в роли хозяина – в страну прибудет президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В ходе визита главным событием станет официальный запуск проекта по созданию трансграничной торговой зоны. Пока не совсем ясно, что собой будет представлять на практике подобная зона, но даже сама идея является передовой по туркменским меркам, поскольку она, по-видимому, потребует некоторого ослабления жесточайшего таможенного контроля хотя бы на одном небольшом участке границы.

Проводя обзор имеющейся информации, может показаться, что усилия по доставке туркменского газа в европейские страны активно наращиваются. Однако на деле ничего, кроме разрозненной и путаной информации, нет.

13 октября президент России Владимир Путин на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Астане высказал мнение, что Турция может стать идеальным хабом для транспортировки российского газа в Европу. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган немедленно поддержал эту идею и даже предложил разместить хаб во Фракии, прямо на границе с Грецией.

Можно только догадываться, не озвучил ли Угур Ясин Асал, ученый из Стамбульского коммерческого университета, мнение Анкары в статье от 17 октября, опубликованной в проправительственной газете Milliyet, в которой он предположил, что жизнеспособность Фракийского хаба способен обеспечить исключительно азербайджанский и туркменский газ. Ожидается, что президенты Азербайджана, Турции и Туркменистана встретятся на саммите Организации тюркских государств, который состоится в Самарканде в ноябре, так что, вероятно, они еще пообщаются на эту тему.

Очередное заседание Совместного комитета «Туркменистан-Европейский Союз» должно состояться в конце этого года, и в повестке дня основное внимание будет уделено обсуждению перспектив поставок газа. Об этом в сентябре вскользь упомянул МИД Туркменистана.

Брюссель также предлагает туркменским властям возможность создать видимость озабоченности Туркменистана экологической обстановкой. В письме Бердымухамедову, опубликованном 18 октября в газете «Нейтральный Туркменистан», председатель Европейского совета Шарль Мишель обнародовал планы по проведению совместной конференции по «зеленой» энергетике и сокращению выбросов метана, которая пройдет в ноябре в Ашгабате.

Абсурдность этой инициативы налицо, поскольку Туркменистан известен как один из мировых лидеров по выбросам метана. Но если конференция нужна для того, чтобы туркменские и европейские чиновники оказались в одной комнате и обсудили вопросы энергетики, то может статься, что спектакль того стоил.