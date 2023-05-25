Туркменистан: с широко закрытыми глазами

В начале этого месяца Программа развития ООН совместно с офисом омбудсмена в Туркменистане провела семинар на тему «Освещение вопросов прав человека в СМИ».

Международные организации, проводящие подобные тренинги в Туркменистане, прекрасно знают, что они носят формальный и поэтому бессмысленный характер.

Ведь в стране предостаточно проблем с правами человека (а точнее, с их нарушениями), которые журналисты должны освещать. Но абсолютно очевидно, что их игнорируют.

22 мая Радио «Азатлык» сообщило, что 30-летний активист и YouTube-блогер Фархат Мейманкулиев, который снимает свои видео под именем Фархат Дурдыев, был задержан полицией в Стамбуле. По словам его соратников, полиция взяла Мейманкулиева под стражу по запросу консульства Туркменистана, а затем перевела его в расположенный в пригороде депортационный центр.

Ранее Мейманкулиев утверждал в загруженном на YouTube видеоролике, что на его автомобиль было установлено GPS-устройство. По его словам, это сделали сотрудники туркменской дипломатической миссии.

Это не первый случай противостояния активиста и туркменского консульства. В августе 2021 года «Азатлык» сообщил, что сотрудники представительства в Стамбуле затащили проводившего пикет Мейманкулиева в свое здание, где избивали его на протяжении нескольких часов.

Возможно, подобные эпизоды ускользают от внимания ПРООН и, как следствие, не поднимаются на семинарах.

Сложнее будет изобразить неведение в отношении четырех политических заключенных, отбывающих наказание в колонии в Лебапском велаяте, поскольку, как сообщается, им удалось передать письмо представителям ООН в Туркменистане.

22 мая базирующееся в Вене интернет-издание «Хроника Туркменистана» сообщило, что Алламырат Корханов, Мурат Душемов, Нургельды Халыков и Мурат Овезов рассказали в письме о том, что подвергаются физическому и психологическому насилию. Кроме того, в письме говорится, что им отказывают в праве на свидания и телефонные звонки от родственников. О существовании этого письма впервые сообщил журналист Алламурад Рахимов на своем YouTube-канале под названием Azat Turkmen.

Очевидно, что все четверо заключенных были наказаны за то, что в другом месте посчитали бы самым обычным делом – они поделились видео- и фотоматериалами. Но проблемой стало то, что снятые ими в Туркменистане кадры разрушали радужную картину, нарисованную режимом.

В действительности одного из узников, Халыкова, едва ли можно обвинить даже в этом. «Преступление», из-за которого он оказался за решеткой, было совершено в июле 2020 года, когда Всемирная организация здравоохранения направила в Туркменистан миссию экспертов для оценки усилий, предпринимаемых страной в борьбе с вызванным коронавирусом кризисом. Власти настаивали тогда и продолжают настаивать сейчас, что ни один человек в Туркменистане не заразился вирусом, несмотря на то, что даже тогдашний посол Великобритании Хью Филпотт признался, что был инфицирован COVID-19.

По этой причине за деятельностью делегации ВОЗ наблюдали с большим интересом. Поэтому, когда Халыков увидел, что один из его знакомых поделился в Instagram фотографией сотрудников ВОЗ, сидящих у бассейна отеля в Ашгабате, он был сильно удивлен. Затем он отправил эту фотографию туркменским СМИ, базирующимся за рубежом. Не прошло и дня, как его вызвали в полицейский участок, а затем обвинили в якобы невыплате долга в размере 5 тысяч долларов и приговорили к четырем годам лишения свободы.

Тем временем эксперты ВОЗ согласились поддержать неприкрытую ложь туркменских властей и в итоге всего лишь посоветовали им активизировать «критические меры по охране здоровья населения» «как если бы COVID-19 получил распространение в стране».

Если ВОЗ хоть сколько-нибудь смущает тот факт, что они ненароком стали причиной ареста Халыкова или если они обеспокоены его нынешней участью, то они никак этого не демонстрируют.

20 мая, накануне Всемирной ассамблеи здравоохранения, Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус встретился в Женеве с министром здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Атагельды Германовым. Все присутствовавшие на этой встрече выглядели довольными. Министерство иностранных дел Туркменистана сообщило, что проведенные между сторонами переговоры были посвящены целесообразности своевременного распространения информации об опасностях, угрожающих здоровью населения.

«Особое внимание уделяется просвещению в области общественного здоровья, пропаганде здорового образа жизни, профилактике и раннему выявлению неинфекционных заболеваний, информационным кампаниям, направленным на повышение осведомленности населения о важности здорового образа жизни», – говорится в сообщении министерства.

Еще одним основным правом человека, в котором регулярно отказывают гражданам Туркменистана, является право покидать свою страну.

Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода» (РСЕ/РС) сообщило, что приблизительно в начале текущего учебного года большое количество молодых людей не было допущено на рейсы из Ашгабата по надуманным причинам. Подобные ограничения вводятся регулярно, что выглядит как неуклюжая попытка властей помешать целым группам населения навсегда покинуть страну.

В другом сообщении РСЕ/РС от 21 мая говорится, что сотрудники правоохранительных органов придумали новый предлог, чтобы не пускать мужчин на борт самолета, – бороды. На прошлой неделе один 30-летний мужчина рассказал радиостанции, что полиция конфисковала его паспорт, сказав, что не вернет его, пока он не побреется и не будет выглядеть так же, как на фотографии в удостоверении личности. Аналогичные ограничения были введены для мужчин, путешествующих на поездах внутри страны.

Еще больше облегчить контроль над зарубежными поездками граждан помогают бюрократические проволочки и инертность чиновников. 22 мая «Хроника» сообщила, что жители Лебапской области, желающие получить загранпаспорт, смогут подать заявление на его получение не раньше сентября. Одной из причин такой задержки называют высокий спрос на фоне нехватки сотрудников миграционной службы. Издание приводит слова сотрудника миграционной службы, который сказал, что число желающих получить паспорт в провинции удвоилось по сравнению с показателем 2018-20 годов.

Об аналогичных задержках сообщило базирующееся в Амстердаме издание Turkmen.news, которое в репортаже от 11 мая отметило, что подать заявление на получение биометрических паспортов в Марыйском велаяте можно будет только с октября. Все это создает прекрасную почву для мошенничества. Как сообщает Turkmen.news, многие отчаявшиеся граждане, желающие получить паспорт, отдают деньги мошенникам, которые обещают ускорить процесс, а затем неизбежно исчезают.

Для многих очевидно, что эти проволочки создаются искусственно. Как сообщило Turkmen.news в апреле, удобная онлайн-система для подачи заявления на замену проездных документов перестала работать, что вынуждает людей выстраиваться в медленно движущиеся очереди в местных миграционных службах.

«Процесс оформления документов затягивается, – пишет Turkmen.news в своей статье. – Чтобы получить паспорт в разумный срок 30-45 дней, нужно найти посредников и передать сотрудникам миграционной службы взятку. Ее размер в Мары по состоянию на февраль составлял 260 долларов, а в Дашогузе [размер запрашиваемой взятки] доходил до 1000 долларов».