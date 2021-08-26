Туркменистан: талибы и туркмены – братья навек!

Туркменистан достаточно быстро принял новую реальность в соседнем Афганистане.

18 августа, спустя всего три дня после падения Кабула, генконсул Туркменистана в Мазари-Шарифе встретился с назначенным талибами главой провинции Балх.

Встреча в Мазаре. (Фото: МИД Туркменистана)

Больше всего поражает не сам факт встречи, а то, насколько, судя по всему, теплый и дружелюбный характер носило общение. В заявлении Министерства иностранных дел Туркменистана говорится о «позитивной и конструктивной» встрече и особо подчеркивается «братский характер» отношений между народами двух стран.

В тот же день состоялась еще одна встреча между туркменскими дипломатами и представителями «Талибана» – в Герате, который расположен ближе к границе Туркменистана.

Дружественный настрой – это не более чем проявление холодного прагматизма с обеих сторон. Для Ашгабата в его отношениях с Афганистаном мало что имеет такое значение, как гарантии жизнеспособности будущего газопровода ТАПИ. 17 августа в своем интервью телеканалу Sky News представитель «Талибана» Мухаммад Сухаил Шахин говорил о приверженности реализации этого и других проектов так, как если бы он выступал на конференции по региональному развитию.

«Афганистан – это мост между Центральной и Южной Азией, – сказал он, подчеркнув, что реализация проекта газопровода ТАПИ, а также проектов строительства автомобильных и железных дорог будут способствовать повышению заинтересованности в «установлении отношений». – Мы надеемся... [мы] приступим к их осуществлению», – отметил он.

В отличие от других центральноазиатских стран, которые поддались некоторой панике из-за событий в Афганистане, Ашгабат ведет себя так, будто все происходящее в порядке вещей. В очередном заявлении от 18 августа Министерство иностранных дел сообщило, что оно поддерживает регулярные контакты с талибами с целью продолжить предоставлять услуги по перемещению грузов через границу.

«Мы отмечаем, что контрольно-пропускные пункты... на переходах “Имамназар-Акина” и “Серхетабат-Торгунди” работают в обычном режиме, и в установленном обеими сторонами порядке обеспечивают пропуск необходимого количества автомобильных прицепов и железнодорожных вагонов», – говорится в заявлении.

Подобное поведение Туркменистана свидетельствует о том, что он заблаговременно поддержал призыв Пакистана к международному сообществу наладить диалог с «Талибаном». В выходные появились сообщения о намерении министра иностранных дел Пакистана Шаха Махмуда Куреши посетить на этой неделе все граничащие с Афганистаном страны (за исключением Китая) в попытке донести именно этот посыл. Что касается Туркменистана, то тут Куреши несколько запоздал – Ашгабат обменивался с талибами дипломатическими визитами, которым они пытались придать видимость легитимных, задолго до падения Кабула.

Туркменистан сохраняет свой прагматизм и в других вопросах. Ни одно из государств Центральной Азии не бросилось на помощь в эвакуации афганцев, но некоторые из них внесли свою лепту. Таджикистан впустил в страну бегущих военнослужащих. Узбекистан оказал помощь Германии в эвакуации из Кабула. Казахстан предлагает разместить у себя офисы агентств ООН, вынужденных переехать на время.

Предлагаемая Туркменистаном гуманитарная помощь носит ограниченный характер, а в некоторых случаях Ашгабат можно даже обвинить в бездушности. 19 августа Министерство иностранных дел объявило о предоставлении воздушного пространства воздушным суднам, эвакуирующим иностранных граждан из Афганистана.

Что касается беженцев, то их, по некоторым данным, держат на расстоянии, что вполне предсказуемо. 17 августа Радио «Азатлык» сообщило, что Ашгабат не пропускает в страну ни бегущих афганских военных, ни этнических туркмен, живущих вдоль границы. Тем временем базирующееся в Вене издание «Хроника Туркменистана» сообщило, что 18 афганских туркменов уведомили о том, что они, несмотря на зачисление, не смогут продолжить обучение в Туркменском государственном педагогическом институте имени Сейитназара Сейди, расположенном в городе Туркменабате.

Значимость ТАПИ для Туркменистана неоспорима, поскольку страна не знает, что делать с теми огромными запасами природного газа, которыми обладает, и обладает лишь крайне ограниченным выбором маршрутов их доставки на внешние рынки. Причем ситуация продолжает усугубляться.

23 августа президент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в церемонии, посвященной началу строительства новых скважин на месторождении «Галкыныш» на востоке страны. В июле Бердымухамедов подписал указ, позволяющий государственному газовому монополисту «Туркменгаз» предоставить контракт на строительство трех новых скважин компании CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Limited.

Согласно Государственному информационному агентству Туркменистана, на Галкыныше – месторождении площадью 4 тысяч квадратных километров – разрабатывается уже 45 скважин, каждая из которых ежедневно дает 2 миллиона кубометров газа.

Работы на трех новых скважинах, начатые некогда базирующейся в Дубае компанией Gulf Oil & Gas International FZE, были приостановлены по непонятным причинам. Одна из вероятных причин – это нехватка денежных средств. В июне туркменские СМИ сообщили, что компания CNPC в качестве оплаты за строительство скважины получит газ, что освободит Ашгабат от необходимости использовать свои валютные резервы.

Оборотной стороной этой сделки является сохраняющаяся зависимость от Китая. Поэтому весьма кстати, что энергетические аппетиты китайцев постоянно растут. 18 августа информационное агентство «Интерфакс» сообщило, что только в июне Китай импортировал 4,7 миллиарда кубометров газа (157 миллионов кубометров в сутки), установив тем самым новый рекорд одного месяца. Помимо Туркменистана Китай закупает газ у России, Узбекистана, Казахстана и Мьянмы.

Власти наконец-то, хотя и с некоторым опозданием, которому не нашлось внятного объяснения, по достоинству отметили заслуги Полины Гурьевой, которая 27 июля вошла в историю, завоевав серебро в соревнованиях по тяжелой атлетике среди женщин в категории до 59 килограммов и став первой туркменской спортсменкой, попавшей в таблицу общего медального зачета Олимпийских игр. Подарки, которые были вручены Гурьевой 22 августа по распоряжению президента, были действительно роскошными: трехкомнатная квартира в Ашгабате, внедорожник Lexus LX 570 SPORT 2020 года выпуска и 50 тысяч долларов наличными. Руководитель секции тяжелой атлетики Школы высшего спортивного мастерства Министерства спорта получил ключи от автомобиля Toyota Camry 2021 года выпуска.