Туркменистан: талибы приближаются, дипломаты и армия мечутся

Журналисты, которые говорят об отправке этих парней на афганскую границу, по словам МИД Туркменистана, распространяют «ложную информацию в погоне за дешевой сенсацией». (Фото: ГосСМИ)

Похоже, Туркменистан хотел сохранить в тайне второй за последние пять месяцев визит талибов. У талибов были другие планы на этот счет.

Проблема в том, что обе стороны на переговорах между «Талибаном» и Туркменистаном преследовали разные цели. Талибы стремятся продемонстрировать, что они теперь являются субъектом, который пользуется авторитетом на международной арене и может говорить от имени всего афганского народа. Туркмены же безуспешно пытаются убедить всех, что они сохраняют хладнокровие на фоне стремительно ухудшающейся ситуации с безопасностью на юго-востоке страны.

Обстановка на афганской границе обострилась 9 июля, когда афганский город Торгунди, расположенный всего в нескольких минутах ходьбы от Туркменистана, перешел под контроль талибов.

Наступление талибов было масштабным и стремительным, и, судя по всему, приближение боевиков к границам стало для туркменов полной неожиданностью. Бои шли настолько близко, что 8 июля базирующийся в Амстердаме новостной сайт Turkmen.news сообщил, ссылаясь на жителей Серхетабата, который расположен недалеко от дороги, что они слышали стрельбу.

9 июля Радио «Азатлык» сообщило, что к границе были переброшены дополнительные войска с баз Мары-1 и Мары-2, из Лебапского, Дашогузского и Балканского велаятов, а также неуказанное количество боевых вертолетов и самолетов.

Размещенные на авиабазе Мары-2 войска – это лучшее, что есть в системе обороны Туркменистана. На базе, которую, по слухам, в свое время приглядели для себя США, располагается элитное подразделение десантников, а в мае 2018 года ее посетил президент Гурбангулы Бердымухамедов в рамках «учений по повышению уровня боеготовности».

По сообщению «Азатлыка», власти также уполномочили своих представителей проводить разъяснительную работу среди населения: подобно политкомиссарам они читают патриотические лекции уставшим и незаинтересованным участникам собраний.

После появления подобных сообщений туркменский МИД выпустил пресс-релиз, в котором резко осудил, в частности, российский телеканал РБК за распространение «ложной информации в погоне за дешевой сенсацией». В заявлении, которое ссылается на Министерство обороны, говорится, что все воинские части, личный состав и техника «остаются в местах постоянного базирования». МИД не преминул напомнить читателям о нерушимых узах любви между афганским и туркменским народами.

Однако этими фальшивыми признаниями в любви туркмены пытаются задобрить не афганское правительство, а талибов.

11 июля пресс-секретарь движения сообщил в Twitter, что делегация во главе с Шер Мохаммадом Аббасом Станикзаем, главой политического офиса «Талибана» в Катаре, посетила Туркменистан для обсуждения «актуальных политических, экономических вопросов и проблем безопасности». Пресс-секретарь отметил, что именно туркмены выступили инициаторами встречи талибов с представителями МИД в Ашгабате.

В отличие от февральского визита представителей «Талибана», в ходе которого обсуждался вопрос обеспечения безопасности будущего газопровода, который должен пройти через территорию Афганистана, нынешнюю встречу туркменские государственные СМИ окружили завесой молчания. Между тем сегодня эта вооруженная группировка использует любую возможность продемонстрировать, что ее рассматривают в качестве легитимной стороны в переговорах. 8 июля в Москве им был оказан торжественный прием, несмотря на то, что российские власти признали «Талибан» экстремистской организацией.

Из всего этого можно сделать вывод, что Туркменистан, очевидно, готов сотрудничать с «Талибаном» (к слову, такую готовность демонстрируют также Узбекистан и Таджикистан) и считает, что, возможно, не стоит создавать впечатление, что он поддерживает только нынешнее правительство Афганистана.

Между тем Ашгабату хватает и других забот. Очередной тревожный сигнал о том, что страна переживает экономический кризис, прозвучал 9 июля, когда Бердымухамедов уволил Мердана Аннадурдыева с поста председателя Центрального банка. Президент и раньше высказывал недовольство по поводу низкого притока валюты в Туркменистан и даже завуалировано говорил о слабой позиции маната. Хотя официальный курс удерживается на уровне 3,5 маната за доллар, на черном рынке его стоимость сейчас составляет примерно 33,5 маната.

«Следует на постоянной основе предпринимать соответствующие меры по повышению курса национальной валюты, регулировать и строго контролировать операции, связанные с иностранной валютой, – заявил он в феврале, фактически подтвердив, что ситуация с манатом – сплошная фикция, которую поддерживает назначенное им самим руководство Нацбанка. – Центробанк и другие банки должны руководствоваться этим требованием при проведении выплат и расчётов по импортным сделкам».

На состоявшемся 9 июля заседании правительства Бердымухамедов предъявил претензии руководству газового монополиста «Туркменгаз», национальной авиакомпании и государственной страховой компании по поводу снижения объемов поступления валютных средств на их счета в 2020 году. То, что «Туркменгаз» не может достаточно заработать, вызывает особую тревогу, поскольку газ, вне всяких сомнений, является основным источником денежных средств в стране. Соответственно председатель компании Батыр Аманов получил выговор от президента.

Министр финансов и экономики Мухамметгельды Сердаров также получил свое «последнее предупреждение» и указание разобраться с проблемой в течение шести месяцев. Это уже второе «последнее предупреждение» Сердарова с февраля.

Однако Бердымухамедов, возможно, считает, что, если вы действительно хотите добиться результата, нужно обращаться к тем, на кого вы полностью можете положиться. А кто может быть надежнее собственного сына и предполагаемого наследника Сердара? На фоне шквала увольнений и назначений Бердымухамедов-младший был освобожден от должности председателя Высшей контрольной палаты (органа, который контролирует государственные расходы) и назначен вице-премьером по вопросам экономики, финансов и связям с международными финансовыми институтами.

Эта перестановка говорит о многом.

Уход с должности председателя Высшей контрольной палаты означает, что Сердар больше не входит автоматически в состав Совета национальной безопасности. Похоже, что он никогда не был в восторге от этой работы, которой он занимался лишь с февраля, и больше думал о собаках, чем о национальной безопасности, если судить по сообщениям государственных СМИ. Накалившаяся обстановка в Афганистане сделала эту работу еще менее привлекательной.

Создается также ощущение, что, назначая Сердара на разные должности, Бердымухамедов-старший преследует двойную цель. Во-первых, подготовить его к перспективе стать в конечном итоге главным режиссером всего этого шоу. Другая цель, по всей видимости, заключается в том, что отец желает иметь рядом с собой истинного сторонника режима, который способен сообщать неприукрашенную правду в отличие от всех тех раболепных прихлебателей, заполонивших кабинет министров. Каких результатов он добился в Высшей контрольной палате, доподлинно неизвестно, впрочем, как и то, что он будет делать на новой работе.

Интригует также упоминание международных финансовых институтов в контексте нового назначения Сердара Бердымухамедова, учитывая, что такие организации, как Международный валютный фонд и Всемирный банк, не верят официальным данным, подготовленным туркменскими статистиками (неясно, предоставляли ли они их вообще с 2019 года).

Но, тем не менее, это не мешает этим же организациям выделять Туркменистану деньги. 9 июля Всемирный банк объявил о предоставлении 20 миллионов долларов для финансирования так называемого проекта по борьбе с COVID-19. Помимо прочего, эта сумма, очевидно, включает средства, направленные на «[совершенствование] системы информирования о рисках». Ашгабат настаивает на отсутствии в стране подтвержденных случаев заражения COVID-19 с начала пандемии, тем самым давая понять населению, что риск ничтожно мал. Во всяком случае, 20 миллионов долларов дадут Ашгабату еще одну возможность профинансировать изготовление позолоченных статуй собак, ускорить строительство новых аэропортов в глуши и гигантских белых шатров по всей стране.

Впрочем, государственная газета «Нейтральный Туркменистан» на прошлой неделе объявила, что вакцинация теперь станет обязательной для всех граждан старше 18 лет. В том же сообщении утверждалось, что страна располагает «необходимым запасом» вакцин, но детали не уточнялись.