Туркменистан: там Бердымухамедов дух, там Бердымухамедовым пахнет

Уже давно ходили слухи, что Бердымухамедов заменит книги своего предшественника собственными квазирелигиозными трудами, и этот день, похоже, настал. (Фото: госСМИ)

Президент вернулся из длительного летнего отпуска в новом спартанском образе и преисполненным духовным вдохновением.

Гурбангулы Бердымухамедов появился в вечерних выпусках новостей 5 августа в привычной красочной туркменской тюбетейке, традиционной вышитой рубашке и синем кафтане, мудрым взором оглядывая стол, скрипящий под грузом книг, которые он якобы написал. Новостной повод в этот раз – глава государства закончил очередной труд.

Это пятьдесят третья и, возможно, самая важная (по крайней мере, на его взгляд) книга, приписываемая Бердымухамедову. «Духовный мир туркмен» – это морально-исторический трактат о традициях туркменского народа на протяжении веков. Книга разделена на 12 глав, посвященных, как поясняет государственное информационное агентство, «таким понятиям, как красота жизни, благоденствие на земле, вечность сущего, значение науки и образования в развитии общества, принципы здорового образа жизни, трудолюбие, гостеприимство, дружеские и братские отношения, нравственные устои и единство».

Н а фоне усугубляемых пандемией экономических проблем авраамические религиозные традиции . похвальба о царящем в стране процветании представляется все более пустопорожней, и в этой связи все больше внимания уделяется духовности, т.к. это легче, чем решать проблемы. Несколько недель назад Бердымухамедов воспользовался случаем продемонстрировать мусульманское благочестие по случаю своего 63-летия (считается, что в этом возрасте умер пророк Мухаммед, и поэтому данная веха является важной для мусульмана), но в целом туркменские государственные идеологи никогда не жаловали

Вместо этого покойный президент Сапармурат Ниязов выпустил свой собственный морально-литературный путеводитель в форме «Рухнамы» – трехтомного труда, состоящего из псевдоисторической белиберды и полусырых духовных наставлений. Между тем уже давно ходили слухи, что Бердымухамедов заменит книги своего предшественника собственными квазирелигиозными трудами, и этот день, похоже, настал.

В новом облике президента был еще один посыл. Его коротко остриженные волосы, возможно, были намеком на аскетизм, но это также может объясняться бытующим в стране мнением, что обривать голову полезно для здоровья.

Кстати о здоровье, Туркменистан продолжает, с одобрения Всемирной организации здравоохранения, настаивать, что … хм … в стране не было ни одного случая коронавируса, хотя такие случаи были… Но ВОЗ настолько обеспокоена ситуацией, что ее глава – генеральный директор Тедрос Адхан Гебрейесус – даже инициировал состоявшийся 7 августа разговор с Бердымухамедовым по видеоконференцсвязи.

Государственное телевидение предпочло изобразить этот обмен мнениями как длинную мудрую лекцию, которую Бердымухамедов прочитал Гебрейесусу, причем все было смонтировано так, будто гендиректор ВОЗ покорно слушает и прилежно все записывает, как это делают туркменские министры, пытаясь, не дай Бог, не встретиться с президентом глазами.

В сообщении государственного информационного агентства о данном разговоре содержался намек на то, что власти чуточку пересмотрели свои взгляды на охвативший страну кризис в сфере здравоохранения. В сообщении, в частности, упоминается «пневмония неизвестной этиологии, которая быстро распространяется в нашем регионе», а затем добавляется, что «есть те, кто считает, что это заболевание вызвано новым коронавирусом».

Одним из потенциально положительных результатов вышеупомянутого разговора стало то, что Туркменистан наконец согласился отправлять образцы для тестирования на COVID-19 в экспертные лаборатории ВОЗ за пределами страны. Теоретически это должно положить конец нелепым заявлениям Ашгабата о том, что в стране нет коронавируса, но, учитывая, что процесс сбора образцов крайне жестко контролируется властями, нельзя исключать, что они найдут способ и дальше поддерживать этот миф. Ведь правительство продолжает периодически издавать предупреждения о «высоком уровне содержания частиц пыли в воздухе», используя это в качестве предлога все более и более настойчиво призывать население принимать меры предосторожности.

Например, если раньше людям в неофициальном порядке запрещали носить маски из-за опасений, что это может вызвать панику, то теперь гражданам грозят штрафы за выход на улицу без масок. Также, как сообщило 6 августа базирующееся в Вене издание «Хроника Туркменистана», в середине июля магазины, кафе и рестораны были закрыты на 10 дней на дезинфекцию, но по состоянию на выходные они все еще оставались закрытыми. То же касается столичного открытого рынка «Толкучка». Между тем продуктовые базары продолжают работать, хотя и перерывами на дезинфекцию.

Согласно информации «Хроник», меры предосторожности коснулись и тюрем. В одной женской тюрьме в Дашогузском велаяте ограничили передвижение, а заключенных с инфекционными заболеваниями поместили в изолированную зону. Кроме того, временно закрыли производственные помещения, а свидания с членами семьи ограничены одним часом.

Судя по всему, это объясняется тем, что в тюрьмах регистрируются случаи пневмонии. Сообщается, что 18 июля в колонии в Лебапском велаяте скончались двое заключенных. Родственникам не позволили забрать тела, которые были захоронены военнослужащими МВД на кладбище в селении Сейди.

Еще одна мера, которую преподносят как шаг вперед в рамках программы формирования электронного правительства, но на самом деле, скорее всего, она направлена на то, чтобы не допускать скопления людей, – это объявление Государственной миграционной службы о том, что заявки на новые биометрические паспорта теперь можно подавать онлайн.

В течение уже нескольких недель в новостных выпусках пестрят сообщения о фабриках, производящих медицинские маски. В частности, информационное агентство TDH сообщило 6 августа, что фабрика в Ашгабате теперь производит до 100 одноразовых масок в минуту, а еще одна, в Марыйском велаяте, – 10 тыс. масок в день. Эта работа проводится в соответствии с выводами Академии наук Туркменистана, которая в прошлом месяце объявила, что ношение масок может защитить от пыли и вирусов.

Но даже работая такими стахановскими темпами, местные производители не поспевают за спросом на средства индивидуальной защиты (СИЗ). «Хроника» сообщила 4 августа, что 120 медицинских работников в городе Туркменабат подписали письмо властям области с просьбой предоставить им более качественные СИЗ и временное жилье, чтобы они «до окончания эпидемии не контактировали с членами семьи и не заражали их». Но в ответ они получили только окрик и угрозы привлечь их к ответственности, «вплоть до уголовной».

Между тем процесс экономической энтропии продолжается. По информации «Хроники», руководство международного аэропорта Ашгабата отправило большинство своих сотрудников в неоплачиваемый отпуск, скорее всего, как минимум до середины сентября. Это неудивительно, учитывая, как мало рейсов аэропорт сейчас обслуживает.

Радио Азатлык сообщило 4 августа со ссылкой на своего корреспондента в Лебапском велаяте, что большинству государственных служащих – около 80% – было велено взять трехмесячный отпуск без сохранения содержания. Это коснулось всех категорий служащих, включая учителей, заводских рабочих, сотрудников местных органов власти и работников телекоммуникационных служб.

По всей видимости также продолжает ухудшаться ситуация с нехваткой наличных. Базирующийся в Амстердаме сайт Turkmen.news сообщил, что желающие снять деньги в определенных банкоматах вынуждены предъявить свои паспорта сотрудникам банка и полицейским. Если имя на карте не совпадает с именем на удостоверении личности, то деньги снять не дают. Но проблема в том, что люди часто отдают свои банковские карты друзьям и родственникам, чтобы те сняли им денег, т.к. этот процесс сопряжен с простаиванием в очередях у банкоматов в течение часов, или даже дней.

Но власти преподносят происходящее как цифровизацию сферы финансов. Соответственно, банки сообщают своим клиентам о возможности платить за товары с банковских карт через установленные в торговых точках терминалы, а «в случае отказа владельца торговой точки принимать безналичную форму оплаты» просят клиентов сообщать об этом по указанным банками номерам.

Тем временем вот уж в чем нет дефицита, так это в нефти и нефтепродуктах, экспорт которых растет. Новостной сайт Business Turkmenistan сообщил со ссылкой на источники в России, что с января по июль объемы поставок нефти через территорию РФ достигли 1,3 млн тонн, что на 24% больше, чем за тот же период прошлого года.

Кроме того, в первом полугодии 2020 года почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились поставки авиационного керосина в Грузию – до 22,9 тыс. тонн. В дополнение, новостной сайт Nebit-Gaz, управляемый государственной газовой компанией «Туркменгаз», сообщил со ссылкой на Союз импортеров нефтепродуктов Грузии, что за тот же период Туркменистан экспортировал в Грузию 50 тыс. тонн дизельного топлива и бензина, что на 8 тыс. тонн больше, чем в 2019-м. Издание связывает это с тем, что «в феврале этого года железнодорожные компании Грузии и Азербайджана подписали Соглашение о сезонной транзитной перевозке нефтепродуктов из Туркменистана по сниженным тарифам, которые будут действовать по ноябрь».