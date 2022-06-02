Туркменистан: там, где улицы носят клички лошадей

Легенда гольфа Грег Норман недавно попал в неприятную ситуацию из-за того, что выглядит как желание выгородить правящий режим Саудовской Аравии: он принизил значимость убийства журналиста Джамаля Хашогги, произошедшего в 2018 году.

Однако в действительности гольф и диктатура прекрасно совместимы.

24 мая представитель американской компании Nicklaus Companies, специализирующейся на проектировании полей для гольфа, встретился с президентом Туркменистана и в ходе встречи расписал ему перспективы делового сотрудничества. Затем слово было передано Эрику Стюарту, бывшему сотруднику Министерства торговли США, который в настоящее время профессионально занимается лоббированием тех или иных бизнес-интересов и возглавляет деловой совет «Туркменистан-США» (членский взнос: 3500 долларов в год).

Единственный гольф-клуб в Туркменистане был открыт в 2017 году. Поле площадью 70 гектаров было создано компанией, возглавляемой другим великим гольфистом Джеком Никлаусом, который как-то одним своим высказыванием о Туркменистане продемонстрировал полное непонимание сути происходящего в стране. В конце 2016 года бывший спортсмен предположил, что тогдашний президент пытается привезти гольф в свою пустынную страну на благо всего населения.

«Он делает это для своего народа», – процитировало его агентство The Associated Press.

Обычные туркмены совершенно не интересуются гольфом и в любом случае не могут себе позволить играть в него.

В последние месяцы Туркменистан активно обхаживают российские компании, а американцы не желают остаться за бортом. Однако возможностей у них крайне мало. Президент Сердар Бердымухамедов, перечисляя работающие в Туркменистане американские компании, вспомнил только такие набившие оскомину названия, как John Deere и General Electric, а также производителя строительной техники CASE Construction Equipment и авиастроительную компанию Boeing. Туркменские власти, по-видимому, считают, что инвестиции в спорт имеют огромные перспективы, хотя новые поля для гольфа – это последнее, в чем нуждается Туркменистан в настоящее время.

Что касается иностранных инвестиций в Туркменистане, то ситуация удручающая: это один бесконечный «день сурка». Одни и те же люди, представляющие одни и те же компании, снова и снова приезжают в Ашгабат.

25 мая Гурбангулы Бердымухамедов, экс-президент и по совместительству отец нынешнего лидера, который ныне исполняет обязанности спикера Сената, встретился с руководителями двух крупных украинских промышленных концернов – «Альтком» и «Интербудмонтаж». Они уже приезжали в Ашгабат в конце апреля, и, похоже, если им и было что сказать, то они это сделали еще в прошлый раз.

К вопросу о событиях, которые повторяются, но не получают развитие: 27 мая в городе Мары состоялась международная конференция, посвященная вопросам строительства трансафганского газопровода ТАПИ. Вся суть мероприятия свелась к тому, что докладчики, представлявшие Туркменистан, Пакистан и Афганистан, разглагольствовали об огромных социальных и экономических выгодах, которые проект принесет региону. Но нет практически ни одного малейшего признака, свидетельствующего о прогрессе в реализации проекта. Заместитель начальника управления по реализации ТАПИ госконцерна «Туркменгаз» Бакы Чарыев сказал, что предварительный проект уже готов, и что завершено до 10 аудитов и исследований.

Но что касается новых инвестиций, базирующийся в Ашгабате новостной сайт Orient упомянул только Азиатский банк развития, который, по его словам, «выразил готовность инвестировать 1,1 миллиарда долларов в реализацию ТАПИ». Однако в марте представитель министерства энергетики Пакистана отметил, что АБР приостановил свое участие в ТАПИ до тех пор, пока режим талибов в Кабуле не добьется международного признания, что вряд ли произойдет в ближайшее время.

В то время как в некоторых сферах жизни в Туркменистане ничего не меняется, в других происходят долгожданные перемены.

26 мая базирующееся в Вене издание «Хроника Туркменистана» сообщило, что за неделю до этого в тестовом режиме возобновилось железнодорожное сообщение между регионами. Обслуживание было приостановлено в качестве профилактической меры во время вспышки COVID-19, наличие которой в стране официальные лица всегда опровергали. Поезда будут курсировать из Ашгабата в Дашогуз и Туркменабат два раза в неделю, а из Ашгабата в Туркменбаши – каждый день, говорится на сайте. Другие маршруты планируется возобновить с 1 июня. Все пассажиры при посадке на поезд должны представить отрицательный результат теста на коронавирус.

Постепенно восстанавливаются и международные авиаперевозки. «Туркменские авиалинии» сообщили, что регулярные рейсы в Дубай и Казань возобновятся с 30 мая и 1 июня соответственно. Билеты в Дубай в один конец стоят 6 700 манатов, а в Казань – 8 020 манатов. Как отмечает базирующееся в Амстердаме интернет-издание Turkmen.news, эти цены отчетливо демонстрируют тот факт, что национальный авиаперевозчик ориентируется на курс валют на черном рынке, поскольку при официальном курсе 3,5 маната за доллар, стоимость билетов составила бы 1850 и 2300 долларов. Но даже при неофициальном курсе около 20 манатов за доллар эти тарифы одни из самых высоких в регионе.

Авиационные власти проявляют небывалую щедрость по отношению к иностранным авиакомпаниям. Руководство международного аэропорта Керки, расположенного в 60 километрах к северу от границы с западным Афганистаном, объявило о бесплатном предоставлении наземных услуг самолетам, приземляющимся для дозаправки. Открытая в июне 2021 года взлетно-посадочная полоса длиной 2,7 километра теоретически может принимать самолеты размером с Airbus A380 – самый большой в мире пассажирский авиалайнер.

Подобная попытка привлечь международных клиентов указывает на то, что аэропорт был построен без четкой и конкретной цели, несмотря на большие затраты на его строительство. Плохое планирование и реализация, к сожалению, являются отличительными чертами туркменской промышленности.

Подумать только, Туркменистан, как сообщил Orient 27 мая, в настоящее время работает над заключением контракта с Узбекистаном на поставку минеральных удобрений. Объем не упоминался, хотя в прошлом году Туркменистан закупил у Узбекистана 140 тысяч тонн аммиачной селитры для удобрения хлопковых полей.

И вместе с тем Туркменистан планирует стать небольшой сверхдержавой по производству удобрений. В марте 2017 года президент торжественно открыл Гарлыкский горно-обогатительный комбинат, который был построен «под ключ» белорусской государственной компанией «Белгорхимпром». Объект так и не был запущен. Особенно остро неудача с запуском объекта ощущается сейчас, когда мировые цены на удобрения резко выросли в результате вторжения России в Украину.

Договоренности между Узбекистаном и Туркменистаном, по крайней мере, свидетельствуют о подъеме региональной торговли. В доказательство сказанного заместитель министра энергетики и промышленности Кыргызстана Тилек Айталиев, выступая перед депутатами в начале месяца, сообщил, что Туркменистан в этом году импортирует в страну 1,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Это больше, чем 500 миллионов киловатт-часов, поставленных в 2021 году. Что касается отношений с другими странами региона, то Туркменистан и Таджикистан ведут переговоры о создании совместного предприятия по переработке нефти и нефтепродуктов для экспорта в Таджикистан.

Неофициальная трансграничная торговля развивается настолько активно, что, похоже, даже стало выгодно заниматься контрабандой туркменских манатов. 23 мая базирующееся в Ташкенте издание Gazeta.uz сообщило об аресте лиц, пытавшихся продать 290 тысяч манатов в Ташкенте и прилегающей области. Подозреваемые якобы пытались торговать по цене около 12 манатов за доллар.

Несмотря на то, что Бердымухамедов-старший больше формально не управляет страной, созданный вокруг его персоны культ личности активно поддерживается. 23 мая государственные СМИ сообщили, что его сын, президент Бердымухамедов, одобрил строительство памятника в честь скакуна, принадлежавшего бывшему лидеру. Ахан – это белоснежный ахалтекинец, который в июне 2018 года вошел в мировую историю, пройдя 10 метров на задних ногах за 4,19 секунды. Сейчас Бердымухамедов-старший лично руководит работами по возведению статуи. На состоявшемся 28 мая рабочем совещании, посвященном планированию и строительству нового города в Ахалском велаяте, Бердымухамедов предложил, чтобы улица, на которой будет установлена статуя, также носила кличку Ахана. Присутствующие на совещании подхалимы без промедления согласились с этим предложением.