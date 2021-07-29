Туркменистан: токийские хроники

Олимпийскую сборную Туркменистана, отправившуюся на Игры в Токио, возглавил сын президента, вице-премьер Сердар Бердымухамедов.

Остается непонятным, почему его кандидатуру сочли подходящей для выполнения этой задачи, разве только по причине его участившихся официальных визитов за границу.

Бердымухамедову-младшему даже удалось организовать 23 июля приватную встречу с императором Нарухито, а 24 июля – с премьер-министром Японии Ёсихидэ Суга. Но, судя по сообщениям Министерства иностранных дел Туркменистана, переговоры носили крайне формальный характер и свелись к шаблонным формулировкам о сотрудничестве в области торговли, инвестиций и культуры.

Впрочем, дело не только в представившейся Сердару возможности сделать совместное фото с первыми лицами Японии. Туркменистан рассматривает Японию как важный источник технических ноу-хау и инвестиций, а японская сторона поддерживает этот интерес на самом высоком уровне.

Ашгабат приводит в качестве примера несколько проектов, уверяя, что в будущем можно реализовать нечто подобное.

В частности, в 2014 году японские компании Sojitz Corporation и Kawasaki Heavy Industries построили «под ключ» в Мары завод по производству аммиака и карбамидных удобрений.

Завод по производству полиэтилена и полипропилена (материалов, используемых для изготовления пластика и упаковки) стоимостью 3,4 миллиардов долларов открылся в поселке Киянлы в 2018 году после завершения строительства, осуществленного японской компанией TOYO Engineering Corporation совместно с южно-корейской компанией LG International Corp и туркменской государственной компанией «Туркменхимия», чье участие было номинальным. Этот объект имеет особое значение, поскольку предназначен для переработки 5 миллиардов кубометров природного газа Туркменистана и получения 4,5 миллиарда кубометров товарного газа вдобавок ко всем дополнительным продуктам.

В том же году состоялось торжественное открытие завода по переработке природного газа в карбамидные удобрения в Гарабогазе на западе Туркменистана. Работы были выполнены японской компанией Mitsubishi Corporation и турецкой Gap Inşaat, а кредит на строительство в размере почти 700 миллионов долларов выделил Японский банк международного сотрудничества.

И, наконец, построенный неподалеку от Ашгабата комплекс по производству бензина из природного газа стоимостью 1,7 миллиарда долларов, который был введен в эксплуатацию в июне 2019 года. Он был построен совместными усилиями японской компании Kawasaki Heavy Industries и турецкой Renaissance Construction.

В своих фантазиях Туркменистан представляет, что строительство подобных высокотехнологичных производственных предприятий должно быть завершено в один день, ключи от них должны быть переданы на следующий день, и что вскоре после этого они начнут приносить прибыль. Однако опыт показал, что они глубоко заблуждаются, и отчасти именно поэтому продолжение диалога с Японией имеет такую значимость, помимо ожиданий, связанных с привлечением дополнительных инвестиций.

В январе 2020 года государственный газовый монополист «Туркменгаз» получил разрешение на заключение консалтингового соглашения с компанией Kawasaki Heavy Industries для оказания помощи в управлении только что созданным комплексом по переработке природного газа в бензин после, судя по всему, неудачного запуска. Еще одним свидетельством того, что не все в порядке на построенных японцами заводах, стала состоявшаяся в начале этого месяца передача этого предприятия и завода по производству полиэтилена и полипропилена в Киянлы, находившихся в управлении «Туркменгаза», в ведение государственного концерна «Туркменхимия».

Президент Гурбангулы Бердымухамедов объяснил это решение желанием наблюдать «стабильную работу этих заводов, а также освободить государственный концерн “Туркменгаз” от решения задач, не входящих в его компетенцию». Вероятно, «Туркменгаз» не испытывал недовольства по поводу находящихся под его контролем предприятий, пока казалось, что они могут приносить прибыль, но теперь он испытает облегчение, избавившись от почти наверняка убыточного производства.

Для правящей элиты это не пустяк, если верить жесткому репортажу, опубликованному в начале этого года базирующимся в Амстердаме новостным сайтом Turkmen.news, в котором нефтегазовый сектор Туркменистана метко окрестили «дойной коровой президента».

«“Туркменгаз”, [нефтяная компания] “Туркменнебит” и особенно Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов являются на сегодняшний день самыми прибыльными государственными предприятиями Туркменистана. Один приказ президента, и они обязаны оплатить любую его прихоть из собственных средств», – сообщил сайту источник, знакомый с ситуацией.

Гурьева с серебряной медалью, завоеванной 27 июля (Фото: ТДХ)

Сердар Бердымухамедов уже вернулся домой из Японии, пропустив, увы, историческое событие – завоевание медали членом олимпийской сборной своей страны. До сих пор Туркменистан оставался единственной бывшей советской республикой, не завоевавшей ни одной медали ни на летних, ни на зимних Играх. Все изменилось 27 июля, когда уроженка Ашгабата Полина Гурьева завоевала серебро в состязаниях по тяжелой атлетике среди женщин в весовой категории до 59 килограммов. На родине это достижение вызовет ликование.

Возможно, Туркменистан и не добился особых успехов на спортивной стезе, однако в международных рейтингах репрессивных режимов он неизменно занимает верхние строчки.

Еще одним безобразным инцидентом, подтвердившим в очередной раз печальную репутацию Туркменистана, стал состоявшийся в середине июля арест врача, которая осмелилась выступить против своего несправедливого увольнения. Как сообщила Human Rights Watch 20 июля, Хурсанай Исматуллаева уже много лет добивается возмещения ущерба за увольнение с работы из неонатальной клиники в Ашгабате в 2017 году.

Но почему туркменская полиция арестовала Исматуллаеву именно сейчас? Потому что, похоже, она рассказала свою историю на мероприятии, организованном членами Европейского парламента 15 июля, и тем самым опозорила свою страну. Ответные меры не заставили себя долго ждать, написали евродепутаты в своем письме, в котором они выразили обеспокоенность по поводу сложившейся ситуации.

«На следующий день, 16 июля, несколько людей в полицейской форме и штатском арестовали доктора Исматуллаеву и увезли ее в неизвестном направлении. Имевшиеся при ней электронные устройства также были изъяты. Члены семьи доктора Исматуллаевой не располагают информацией о ее местонахождении и недоумевают по поводу того, какое обвинение (если таковое имеется) может быть ей предъявлено», – говорится в письме.

Еще одним человеком, которому грозит тюремное заключение на неопределенный срок, является гражданский активист Мурат Душемов. Он должен был выйти на свободу в начале июля после отбытия 15 суток за столкновение с правоохранительными органами, отказавшимися выпустить его из Ашгабата. Однако Душемов все еще находится за решеткой, а у его коллег возникают опасения, что власти могут добиться ужесточения приговора после потасовки, которая, по их словам, была спровоцирована подсаженными в камеру активиста провокаторами.