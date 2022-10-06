Туркменистан: турецкий гамбит

1 октября группа живущих в изгнании туркменских правозащитников выступила с призывом (который наверняка останется без ответа) к Турции восстановить безвизовый режим для граждан Туркменистана.

В том, что туркменские граждане больше не имеют права находиться в Турции без визы на срок до 30 дней, виноваты только их собственные власти. В начале сентября Министерство иностранных дел Туркменистана объявило о своем обращении к Анкаре с просьбой временно восстановить визовый режим. Турция, как полагается, удовлетворила их просьбу.

В письме, опубликованном на сайте базирующегося в Болгарии Туркменского Хельсинкского фонда по правам человека (ТХФ), группа активистов назвала это решение «дискриминацией граждан Туркменистана в их праве на свободу передвижения».

Впрочем, в этом и заключается вся суть происходящего.

Авторы петиции отмечают, что в Турции легально проживает около 230 тысяч туркменистанцев – факт, свидетельствующий о глубине неформальных экономических отношений между двумя странами. Это огромная цифра, учитывая, что население Туркменистана, по некоторым данным, не превышает 3,3 миллиона человек.

Мысль о том, что люди беспрепятственно перемещаются в обоих направлениях (зачастую везя с собой товары на продажу), не дает покоя тоталитарному туркменскому режиму по ряду причин. Во-первых, челночная торговля – это источник дохода, который находится вне компетенции государства и соответственно оно не в состоянии проследить за ним. Но так уж устроены туркменские власти: все личные доходы должны зависеть исключительно от их прихотей. Во-вторых, свободное перемещение людей подразумевает свободный поток идей, мнений и информации – все то, чего так боится чрезмерно подозрительное туркменское государство. И действительно, в последние годы Турция превратилась в площадку для самых активных выступлений против туркменского режима.

Кроме того, отмечают авторы письма, актуален вопрос демографии. Гражданам необходимо ограничить выезд из страны, чтобы у них со временем не возникало мысли о возможности навсегда поселиться за границей.

«Чтобы остановить отток трудоспособного населения из Туркменистана, власти предпринимают противозаконные меры, которые включают в себя как внесудебные ограничения на выезд из Туркменистана, так и прямые репрессивные меры – граждан просто, без объяснения причин, не допускают к рейсам в Турцию уже после прохождения регистрации в аэропорту Ашгабата, – утверждают авторы письма. – Но, так как эти меры достаточно ограниченны, туркменское правительство пошло на беспрецедентный шаг, обратившись в начале сентября к Турецкой Республике... ввести визы».

Выразив озабоченность по поводу нарушения фундаментальных прав человека, ТХФ в своей петиции также затрагивает политический аспект этого решения. Визовый режим, по их мнению, полностью противоречит стремлению к единству тюркских народов, что является важной составляющей внешней политики Анкары.

Однако Анкара, похоже, не разделяет этой позиции.

29 сентября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил журналистам, что Туркменистан станет полноправным членом Организации тюркских государств на саммите глав государств блока, который пройдет в Самарканде 11 ноября. Туркменистан был принят в организацию в качестве наблюдателя в ноябре 2021 года.

«Таким образом, семейный портрет будет завершен», – якобы сказал Чавушоглу.

Судя по времени, когда было сделано это заявление, существует огромная вероятность того, что восстановление визового режима, от которого Анкара, как известно, была не в восторге, стало предварительным условием получения согласия Туркменистана на членство в турецком тщеславном проекте.

В октябре 2021 года Радио «Азатлык» сообщило, что Ашгабат требует от Анкары пресечь деятельность туркменских активистов в изгнании, ведущих агитацию на его территории, в качестве предварительного условия для вступления Туркменистана в Организацию тюркских государств. Возвращение визового режима является неотъемлемой частью этих требований.

Ирония (возможно, и не случайная) заключается в том, что туркменам стало сложнее ездить в Турцию как раз в тот момент, когда национальный авиаперевозчик, «Туркменские авиалинии» возобновляет прямые регулярные рейсы в Стамбул. Полеты начнут осуществляться с 5 октября и будут выполняться четыре раза в неделю. Это авиасообщение было приостановлено в марте 2020 года в качестве меры по предотвращению распространения COVID-19.

Из других новостей, связанных с путешествиями: авиакомпания «Туркменские авиалинии» объявила о начале регулярных полетов в столицу Беларуси Минск, которые будут производиться раз в неделю. Первый рейс состоялся 1 октября. Присоединившись к этой акции, белорусский авиаперевозчик «Белавиа» с 11 октября запускает еженедельный рейс между Минском и Туркменбаши.

И кто знает, может быть, когда-нибудь появится авиамаршрут Токио – Ашгабат?

Эта причудливая идея возникла во время визита в Токио экс-президента Туркменистана и нынешнего главы Сената Гурбангулы Бердымухамедова, который находился в Японии якобы для участия в похоронах убитого бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. В ходе встреч с официальными лицами в Токио Бердымухамедов предлагал наладить прямое грузовое и пассажирское сообщение с целью доставлять японские товары по суше в Европу.

Для Бердымухамедова похороны Абэ по большей части стали предлогом для поиска новых бизнес-возможностей, так что горевал он недолго. Как отметило даже Государственное информационное агентство Туркменистана (TDH) в своей заметке о визите, существует «туркменская пословица, которая гласит: “Радость и горе ходят рука об руку”.

Если верить публикуемым Туркменистаном цифрам, то для построения бизнеса имеется отличная база.

«На сегодняшний день в нашей стране зарегистрировано 38 инвестиционных проектов с участием японских компаний на общую сумму 11 миллиардов долларов, около 230 миллионов евро (228 миллионов долларов) и почти 17 миллиардов иен (118 миллионов долларов)», – утверждает TDH.

Перечень компаний, с главами которых Бердымухамедов встречался во время своего пребывания в Японии, свидетельствует о сферах интересов Туркменистана: Kawasaki Heavy Industries, Komatsu, Itochu, Mitsubishi, Sumitomo, Marubeni, Sojitz и JGC Holdings – все эти корпорации в той или иной форме задействованы в различных сферах тяжелой промышленности, включая производство электроэнергии, переработку газа и химикатов, обработку металлов.

Бердымухамедов пообещал японским компаниям создать более надежные механизмы защиты инвестиций (что особо значимо, поскольку многие иностранные инвесторы в Туркменистане сильно обожглись за эти годы) и открыть целевые депозитные счета для осуществления платежей.

Туркменистан нуждается в иностранной помощи, чтобы реализовать все свои высокие амбиции. Редкая неделя проходит без разговоров о желании увеличить объемы добычи нефти и газа, не говоря уже о наращивании экспортных поставок.

30 сентября на заседании кабинета министров президент Сердар Бердымухамедов заслушал доклад вице-премьера по вопросам нефти и газа Шахима Абдрахманова о проекте модернизации Багаджинского комплекса по очистке газа и выпуску сжиженного газа. Реконструкция этого комплекса позволит Туркменистану увеличить экспорт сжиженного газа, что частично компенсирует нынешний недостаток трубопроводного транспорта. Однако вопрос о том, каким образом произведенный сжиженный газ будет транспортироваться на зарубежные рынки, на заседании кабинета не рассматривался.