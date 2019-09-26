Туркменистан: тяготы и лишения солдат Аркадага

Учитывая особенности жизни в Туркменистане, получение гражданства этой страны, пожалуй, в лучшем случае можно считать сомнительным достижением.

И все же, для 863 постоянных жителей Туркменистана, которые много лет находились здесь с неопределенным статусом, получение гражданства на этой неделе стало важным шагом на пути к обретению собственной личности.

Впрочем, документы – это еще не все. Министр иностранных дел турецкого Северного Кипра на этой неделе довольно прямолинейно для дипломата высказался касательно запрета для туркменских граждан покидать свою страну. На своей странице Facebook Кудрет Озерсай отметил, что произвольная политика Ашгабата, не позволяющего вернувшимся домой погостить людям выехать из Туркменистана, разделяет семьи.

Одним из распространенных объяснений таких драконовских мер является то, что правительство Туркменистана обеспокоено демографической ситуацией в стране. Как сообщил в июне «Азатлык» (туркменская служба РСЕ/РС) со ссылкой на анонимные источники в правительстве, за последние 10 лет страну предположительно покинули почти 1,9 миллиона человек. Эта цифра не включает людей, выезжающих за границу на короткие сроки.

К последней категории относятся молодые люди, стремящиеся получить более-менее достойное университетское образование. По данным правительства Беларуси, туркмены занимают второе место по численности среди иностранных граждан, оформляющихся на постоянное жительство. Учитывая, что в 2018 году 4000 туркменских граждан подали документы на проживание в Беларуси, Туркменистан превосходит гораздо более густонаселенную и географически близкую Украину, откуда в Беларусь переехали 3400 человек.

Впрочем, когда (точнее, если) эти квалифицированные молодые люди вернутся домой, будет ли их там ждать что-нибудь стоящее? Расположенная в Вене «Хроника Туркменистана» сообщила 20 сентября о нехватке медсестер в больницах. Многие квалифицированные медицинские работники, как оказалось, предпочитают заботиться о детях с ограниченными возможностями и престарелых гражданах в Турции, получая зарплату до 800 долларов в месяц, чем жить в бедности в Туркменистане. «Хроника» ранее сообщала о дефиците учителей, которые также уезжают в Турцию.

Положение женщин в Туркменистане и без того оставляет желать лучшего, однако теперь, если верить недавним репортажам, ГАИ в Ашгабате останавливает женщин-водителей на дорогах в центре города и произвольно изымает у них права. «Женщин за рулем стали массово задерживать на главной магистрали, вдоль которой расположен и Дворец президента, и центральные здания Олимпийского городка», – передает корреспондент «Азатлык». Этот странный женоненавистнический запрет, как сообщается, действует с начала сентября.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов – убежденный автолюбитель. Поэтому есть основания верить утверждениям, что некоторые нелепые транспортные меры, такие как предполагаемый неофициальный запрет на черные авто, были услужливо реализованы по его прихоти.

Любому туркмену известно: единственное, что Бердымухамедов любит так же сильно, как свои машины, – это спорт. Но Туркменистан никогда не завоевывал ни одной олимпийской медали. Похоже, правительство нынче возлагает надежды на своих студентов, которые учатся в Беларуси. Базирующийся в Амстердаме Turkmen.news 17 сентября опубликовал копию письма посла Ашгабата в Минске туркменским студентам, где он задает вопрос, имеет ли кто-либо из них соответствующие спортивные навыки, чтобы представить свою страну на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине в таких дисциплинах, как керлинг, биатлон, фигурное катание, хоккей или лыжный спорт.

Сбор хлопка сейчас идет полным ходом. Четыре из пяти велаятов Туркменистана начали собирать урожай 11 сентября. В Дашогузском велаяте, как сообщается, полевые работы начались неделей позже из-за погодных условий.

Как обычно, к выполнению этой задачи привлекают всех, кого только возможно. В том числе молодых людей, служащих в армии. Призывников города Керки Лебапского велаята отправили на хлопковые поля еще в прошлом месяце. Их родители рассказали «Азатлыку», что призывников размещают в неотапливаемых палатках и не обеспечивают надлежащим питанием. «Родители рассказывают о том, что за этот месяц их сыновья и другие солдаты сильно исхудали до неузнаваемости», – сообщает корреспондент «Азатлык».

«Хроника» передала еще более печальные армейские новости из Лебапского велаята о гибели четырех военнослужащих в воинской части в поселке Шагал. Сайт заявил, частично ссылаясь на показания одной из матерей погибших, что причиной смертельных случаев в начале сентября были интенсивные издевательства, иными словами «дедовщина». Мать утверждает, что потребовала медицинского осмотра тела ее сына, в результате которого у него были обнаружены черепно-мозговые травмы и следы неоднократных избиений. Кроме того, был зарегистрирован еще один смертельный исход в Керки, но в этом случае военная прокуратура, как сообщается, принимает меры по привлечению виновных к ответственности.

Все это даже близко не вяжется с показательными выступлениями, организованными для Бердымухамедова во время военных учений в начале месяца.

Согласно традиции, в попытке создать праздничную атмосферу в преддверии Дня независимости, который отмечается 27 сентября, Бердымухамедов утвердил указ об амнистии 868 заключенных. Не исключено, впрочем, что он высвобождает места для нового потока осужденных. Turkmen.news сообщил, что полиция усилила меры безопасности перед праздником. Веб-сайт утверждает, что мужчин с щетиной заставляют вернуться домой и побриться. Автомобилистов также якобы останавливают на перекрестках для проверки документов.

Но ничто из этого не сравниться с нелепой попыткой туркменских властей защитить свою репутацию любым, даже обманным, путем. В марте 2018 года студент по имени Омрузак Умаркулиев был выманен из Турции обратно в Туркменистан, судя по всему, в связи с его участием в безобидной, неполитизированной активистской деятельности. После этого молодой человек оказался в печально известной тюрьме Овадан-Депе.

Но на прошлой неделе называющий себя независимым журналистом лояльный к режиму Довлетмурат Язкулиев опубликовал видео, согласно которому Умаркулиев якобы на самом деле все это время проходил военную службу. Отбросив абсурдную вероятность того, что туркменские власти позволили бы действительно независимому журналисту подготовить подобный репортаж, РСЕ/РС терпеливо и детально разоблачает эту циничную попытку замять очередной пример жестокого обращения режима с собственными гражданами.