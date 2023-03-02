Туркменистан: узел затягивается все туже

В прошедшие выходные в правящей семье Туркменистана случилась радость: сын президента Керимгулы Бердымухамедов, которому около 21 года, связал себя узами брака.

Как сообщило базирующееся в Вене издание «Хроники Туркменистана», свадьба состоялась 26 февраля в отеле «Аркадаг» в столице страны Ашгабате.

Государственные СМИ не освещали это событие, но не похоже, чтобы власти активно пытались избежать огласки. По этому случаю основные магистрали столицы были перекрыты, а сотрудники службы безопасности дежурили по всему городу, в том числе вдоль трассы, ведущей на север, в пригород Чоганлы, где семье невесты был подарен новый дом.

«Хроники» попыталось передать атмосферу торжества. Бабушка жениха Огулгерек Бердымухамедова (жена экс-президента, отца действующего главы государства, а ныне национального лидера Гурбангулы) шутливо исполнила ритуал, связанный с уговорами невесты. Соседей семьи невесты в селе Херрикгала вынудили покинуть свои дома на время проведения церемонии.

Те, кто отслеживает происходящие в Туркменистане события, хорошо знакомы с личностью Керимгулы. Впервые он привлек к себе внимание общественности в 2012 году, явившись вместе со своим отцом, дедом и прадедом на избирательный участок во время президентских выборов, состоявшихся в феврале того года.

С тех пор его закружил водоворот событий. Радио «Азатлык» сообщило, что в июне 2013 года он «оказался в центре внимания» на концерте в каспийском курортном городе Аваза, где американской певице Дженнифер Лопес заплатили за выступление на празднике в честь 59-летия тогдашнего президента Гурбангулы Бердымухамедова. Предположительно, после того, как певица благополучно обналичила свой чек, представители Лопес выпустили заявление, в котором они утверждали, что им «ничего не было известно о каких-либо проблемах с соблюдением прав человека в Туркменистане».

Но малыша Керимгулы не смутила эта завуалированная критика, и его публичная известность продолжала расти.

В 2015 году на ежегодно отмечаемом национальном Дне лошади он выиграл один из забегов. В марте следующего года он сопровождал Бердымухамедова-старшего во время посещения зоопарка.

Пожалуй, особую известность Кериму (как его обычно называют) принесли приписываемые ему музыкальные таланты. Впервые он получил возможность продемонстрировать их в июле 2016 года, когда государственное телевидение показало репортаж, в котором Бердымухамедов-старший вместе с ним и другим внуком трудился над написанием новой песни. Затем последовало множество выступлений. Одним из самых запоминающихся стало выступление в предновогодней телепрограмме в 2018 году, когда Керим и его дед вместе исполнили песню, которая, по словам государственного информационного агентства, «глубоко запала в душу всем, кто ее слушал».

Несмотря на то, что Керим является общественной фигурой, о его воспитании имеется не так много информации. Базирующееся в Амстердаме интернет-издание Turkmen.news сообщило, что он вместе с двумя сестрами учился в частной Международной школе Женевы, ежегодная плата за обучение в которой составляет около 36 тысяч долларов. Издание без обиняков задается вопросом, как отец Керима мог позволить себе оплачивать обучение детей на государственную зарплату.

Также говорят, что в соответствии с планом династической преемственности Керимгулы однажды может стать президентом. Похоже, что Гурбангулы Бердымухамедов любит его больше, чем своего сына Сердара, который без особого энтузиазма выполняет обязанности президента в тени своего отца.

21-22 февраля, за несколько дней до свадьбы, Сердар Бердымухамедов совершил очередную вылазку в Персидский залив, отправившись в Бахрейн. В Манаме он провел переговоры с королем Хамадом ибн Исой Аль Халифой, но туркменские государственные СМИ не предоставили никакой дополнительной информации о том, что же обсуждалось в ходе этой встречи.

В заявлении властей Бахрейна отмечается, что главы обеих стран обменялись расплывчатыми обещаниями углубить торговые и инвестиционные связи и осуществлять совместную работу в области энергетики, продовольственной безопасности, туризма и культуры. Официальная часть традиционно завершилась подписанием соглашений, в том числе тех, которые обязывают страны сотрудничать в сфере морского и железнодорожного транспорта, образования и банковского дела.

Тем временем все помыслы Бердымухамедова-старшего по-прежнему направлены на продолжающиеся работы по завершению строительства Аркадага – новой столицы Ахалского велаята, названной, что почти излишне говорить, в честь самого бывшего лидера. Аркадаг с туркменского переводится как «покровитель», и именно этот титул используют толпы изможденных туркмен, почтительно приветствуя своего национального лидера всякий раз, когда он появляется на публике.

25 февраля в выпуске новостей на государственном телеканале был показан репортаж о том, как 65-летний главный дизайнер интерьера ознакомился с эскизами колонн и светильников, которые будут установлены в главной мечети Аркадага. Его рассуждения по этому поводу стали главной темой вечернего выпуска новостей того дня.

«Хроники» проанализировало цифры, обнародованные туркменскими официальными источниками, и выяснило, что стоимость ввозимых строительных материалов для строительства Аркадага, которое ведется в два этапа, достигнет 2,8 миллиарда долларов.

Шаткая конструкция, выстроенная на мании величия, которой страдает семья Бердымухамедовых, дает понять, как осуществляется управление Туркменистаном.

Впрочем, подготовка к выборам в псевдопарламент, которые должны состояться 26 марта, продолжается. Срок окончания регистрации кандидатов должен был истечь 28 февраля.

Эти выборы имеют значение лишь с точки зрения истории, поскольку в начале этого года Туркменистан вернулся к однопалатной системе парламента. Бердымухамедов-старший недолго занимал пост спикера Сената: ему, очевидно, надоела эта работа. Меджлис, как называют парламент, состоит из 125 депутатов, избираемых по одномандатным округам. Право баллотироваться имеют граждане Туркменистана старше 25 лет, поэтому Керимгулы, если он хочет пойти в политику, придется подождать до следующих выборов, которые состоятся еще через пять лет.

Главной экономической новостью недели стало сообщение о том, что власти намерены создать свободные экономические зоны в каждом из пяти велаятов страны к концу этого года. Согласно сообщению государственных СМИ от 23 февраля, каждая зона будет сосредоточена на коммерческой деятельности, характерной для данного велаята, будь то торговля, услуги, транспорт, сельское хозяйство или промышленность. Одной из заявленных целей в очередной раз стала реализация программы импортозамещения. Руководство страны также надеется на то, что иностранные инвесторы вложат свои деньги. Поскольку власти готовы к осуществлению этих проектов, в 2024 году, несомненно, следует ожидать торжественные открытия, хотя перспектива того, что многие иностранные предприниматели захотят вложить свои деньги в эти зоны, выглядит весьма отдаленной.