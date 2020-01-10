Туркменистан: узники совести

В Туркменистане отказ от обязательной военной службы, в том числе по религиозно-этическим соображениям, грозит лишением свободы и, вероятно, также физическим насилием.

В последнем ежегодном страновом обзоре Свидетелей Иеговы сообщается, что в настоящее время девять последователей их веры отбывают тюремный срок из-за отказа от военной службы по соображениям совести.

Обжалование приговора не приносит результата – скорее, наоборот. В январе прошлого года 18-летний Азаматян Наркулиев был приговорен к одному году лишения свободы за уклонение от призыва. Как говорится в отчете Свидетелей Иеговы, полученном на этой неделе Eurasianet.org, после того как он обратился в суд с просьбой о помиловании по состоянию здоровья, его жестоко избили тюремные охранники.

В других случаях молодые люди стараются избежать службы в армии по насущным социально-экономическим причинам. 4 января Радио «Азатлык» (туркменская служба Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода») опубликовало материал о том, как ученики средних школ города Мары пропускают уроки и работают, чтобы обеспечить своим семьям дополнительный доход. Корреспондент «Азатлыка» сообщил, что видел детей, работающих на автомойках.

Иногда само руководство учебных заведений принуждает детей пропускать занятия. «Азатлык» в декабрьской статье сообщил, что администрация спортивной школы Марыйского велаята (области) отправляет учеников участвовать в подготовке к новогодним праздникам в Ашгабате, заставляя их при этом оплачивать сопутствующие расходы.

В подготовленном ЮНИСЕФ «Анализе положения прав детей и женщин в Туркменистане» за 2019 год отмечается тяжелое положение «невидимых» детей и женщин, которым не позволено «пользоваться своими правами и достигать своего наиболее полного потенциала». Из данной публикации не ясно, что именно под этим подразумевается, но, скорее всего, более конкретная информация будет в страновом отчете Комитета ООН по правам ребенка, который выйдет в этом году.

В последнем страновом отчете за 2015 год приводится множество уже знакомых фактов, таких как продолжающееся использование детского труда на хлопковых полях, отсутствие у сельских общин и детей с инвалидностью доступа к образованию, практика мобилизации детей для праздничных мероприятий.

Регулярно всплывающие тревожные факты, вроде тех, которые имели место в Марыйском велаяте, свидетельствуют о том, что ситуация не изменилась. В этом опубликованном уже пять лет назад исследовании Комитет ООН также отмечал недостаток исчерпывающих, первичных данных, которые могли бы позволить оценить объективные реалии Туркменистана. Скорее всего, описанные в документе проблемы также никуда не делись.

Между тем взрослые страдают не меньше, даже в праздники.

3 января расположенный в Вене веб-сайт «Хроника Туркменистана» сообщил, что полиция города Туркменабат проявила чрезмерное рвение, реагируя на недавнее распоряжение президента обеспечивать законность и правопорядок. Сотрудники правоохранительных органов патрулировали улицы в канун Нового года и вылавливали всех, кто производил впечатление «праздно гуляющего». Круг основных «подозреваемых» включал граждан, у которых не оказалось при себе документов, а также тех, кто, по мнению стражей порядка, вел себя «чересчур весело». В итоге по меньшей мере 113 человек, как сообщается, встретили новый год в спецприемнике, рассчитанном на 30 человек.

Другие ощутили «похмельный синдром» и без алкоголя. По сообщению «Азатлыка», многие жители Ашгабата жаловались, что их год начался с письменных уведомлений о необходимости погасить задолженность по счетам за электричество и газ. Неуплата в течение 10 дней приведет к отключению коммунальных услуг, предупреждалось в письмах.

Это все внове для туркменских домохозяйств, многие из которых начали оплачивать основные коммунальные услуги только с начала 2019 года.

Ахал, название велаята, который окружает, но не включает в себя столицу, регулярно фигурирует в новостях, благодаря своему центральному расположению. Но якобы впечатляющие достижения стали привлекать к себе гораздо больше внимания прессы именно с прошлого года, когда хмурый сын президента Гурбангулы Бердымухамедова Сердар был назначен сначала заместителем губернатора, а вскоре после этого – уже губернатором.

Чиновники ниже Бердымухамедова редко удостаиваются чести быть персонально названным по имени и фамилии в радужных репортажах, но наследник – исключение. В прошлом году государственные СМИ наперебой сообщали об открытии сельскохозяйственных предприятий в Ахалском велаяте. Нынешний год начался с панегириков о бурном росте производства овощей, что представляется явной попыткой создать атмосферу успеха и достижений.

Положение вещей в других регионах не столь однозначно. 6 января Бердымухамедов провел рабочее видеосовещание, на котором отправил в отставку и назначил большое количество глав велаятов и районов, как сообщает проправительственный Orient, в рамках «перезагрузки» регионального руководства. Из девяти районных управленцев, освобожденных от занимаемой должности, восемь «допустили недостатки в работе». Если читать репортаж между строк, напрашивается вывод, что причина массового отстранения чиновников кроется в слабых показателях сбора урожая хлопка и зерна.

Государственные СМИ в лучших традициях советской пропаганды трубят о перевыполненных планах, в то время как другие СМИ, такие как «Азатлык», часто сообщают менее утешительные данные.

Государственные СМИ игнорируют новости за пределами страны, даже когда важные события происходят по соседству. Туркменистан сейчас в незавидном положении, поскольку делит границу с двумя глобальными горячими точками.

Недавняя вспышка боевых действий в афганских провинциях Бадгис, Джоузджан и Фарьяб, граничащих с Туркменистаном, конечно же, не привлекла внимания туркменских СМИ. В то же время, как сообщил в своей статье от 4 января Брюс Паньер из Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», Ашгабат, по всей видимости, в режиме секретности запросил помощь у вооруженных сил России, как минимум в прошлом году. Для Паньера последствия этого очевидны: «Размещение Туркменистаном российских войск на своей территории, если это соответствует действительности, является еще одним свидетельством того, что Туркменистан возвращается в сферу влияния Кремля».

Туркменистан также делает вид, что не замечает события в Иране, общая граница с которым составляет 1148 километров. После того как 5 января министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф позвонил своему туркменскому коллеге Рашиду Мередову, иранские государственные СМИ передали, что темой разговора было убийство генерал-майора Ирана Касема Сулеймани. Туркменские государственные СМИ об этом эпизоде умолчали.