Туркменистан: улётный отпуск Бердымухамедова

У этого певца хватит пороха в пороховницах еще как минимум на одну песню. (Туркменское государственное телевидение)

Государственные СМИ Туркменистана представили жителям страны широкий выбор наглядных свидетельств того, что президент не просто жив, но полон энергии.

Почти весь вечерний выпуск новостей 4 августа был посвящен тому, чем Гурбангулы Бердымухамедов занимался этим летом, включая (якобы) верховую езду, непринужденные прогулки на велосипеде, боулинг, езду по бездорожью у пылающего кратера, работу над новой песней в студии звукозаписи, тренировки в спортзале и последние штрихи к труду о происхождении туркменской породы собак.

Масштаб вложенных в это шоу усилий государственных СМИ указывает на то, что они посчитали необходимым решительно положить конец слухам, что Бердымухамедов умер или не в состоянии исполнять свои обязанности.

Последним подтвержденным случаем появления туркменского лидера на публике было его участие в правительственном заседании примерно 5 июля. Через несколько недель после этого прооппозиционно настроенные и проживающие в эмиграции люди заявили со ссылкой на свои источники из числа знакомых с ситуацией лиц, что у президента почечная недостаточность.

Как будто подтверждая это заявление, Бердымухамедов пропал из публичного пространства. Он на несколько минут всплыл в телевизионных новостях 24 июля в репортаже о планах строительства автобусных остановок в новом жилом районе под Ашхабадом, но даже это вызвало сомнения у людей вроде Толкуна Умаралиева из Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», высказавшего предположение, что в новостном сюжете использовали фрагмент архивной записи.

Публикуемые теперь в туркменских СМИ материалы о летнем отдыхе главы государства несут сразу несколько посылов.

Во-первых, что Бердымухамедов прекрасно себя чувствует. Иначе как бы он смог ездить верхом на лошади или кататься на велосипеде?

Но это еще не все. Он продолжает превосходить всех своими успехами. Когда он со своими прихвостнями решил поиграть в боулинг, один из них неуклюже забросил шар в желоб. Между тем президент с легкостью профессионала одним ударом сбивал все кегли (правда, не все в это поверили, и в интернете появились предположения, что сюжет – плод умелого монтажа с целью польстить главе государства).

Естественно тех, кто уверен, что все это – просто шоу, изощренными репортажами в СМИ не переубедишь. Бердымухамедов редко лично появляется перед немытыми массами, хотя подобный шаг действительно помог бы положить конец пересудам. А пока следователям-любителям приходится довольствоваться отрывочными деталями.

В сцене, где президент гарцует на лошади, виден молодой месяц, что указывает на то, что она была снята примерно в последнюю неделю июля (если она вообще была записана недавно).

А на что указывает ригидная осанка главы государства и его почти неподвижная правая рука?

Чтобы развеять сомнения, «Ватан» показал Бердымухамедова на стрельбище, где он в военной куртке без рукавов стреляет по мишеням. По словам диктора, президент тестировал оружие, недавно приобретенное для туркменских вооруженных сил.

Само собой разумеется, что глава государства стрелял без промаха. Цель репортажа – показать, что искушенный воитель держит все вопросы национальной безопасности под своим неусыпным контролем.

Имидж уверенного лидера, берегущего свое беспомощное стадо – обычный рефрен бердымухамедовской пиар-машины. Министры и прочие высокопоставленные лица регулярно предстают перед ним, чтобы получить жесткую выволочку за свою хроническую некомпетентность. Правда, подобные действа плохо вяжутся с упорными настояниями Ашгабата, что в стране все отлично и лучше просто не бывает.

В репортажах об улетном отпуске президента этот посыл демонстрируется в прямом смысле – Бердымухамедов обучает своих приближенных пользоваться тренажерами в спортзале. Как минимум в этом отношении он – лидер, держащий руку на пульсе.

Глубокий смысл некоторых из его прочих эскапад понять сложнее. В одном из длинных репортажей он рассекает по пустыне на внедорожнике – якобы, по версии государственных СМИ, в целях популяризации мотоспорта в Туркменистане.

Но к каким выводам должен прийти среднестатистический зритель после просмотра снятой с воздуха видеозаписи о том, как президент наматывает круги вокруг горящего газового кратера, более известного как «Врата ада»?

Этот ворох изобилующих всякими фокусами репортажей должен был успокоить слухи, но лишь вызвал еще больше вопросов. Даже в репортажах государственных СМИ, судя по всему, признается, что Бердымухамедов был «в отпуске» на протяжении как минимум трех недель – огромного срока с точки любых стахановцев, которыми пиар-машины стран региона обычно выставляют своих лидеров.

В то время как обычным гражданам Туркменистана становится все сложнее сводить концы с концами, Аркадаг проводит время в студии звукозаписи, исполняя и микшуя песню, написанную его внуком Керимгулы. К сожалению, в репортаже по этому поводу содержатся только коротенькие отрывки песни «Да здравствует Туркменистан! Только вперед со скоростью лошади!»

Ну и напоследок следует упомянуть о вкладе Бердымухамедова в кладезь знаний человечества в виде очередной книги.

«Глава государства всемерно содействует проведению научно-изыскательских работ в стране, помогающих открыть новые страницы истории нашего народа», – говорится в сообщении государственного новостного агентства.

В этот раз Аркадаг написал о алабаях – породе пастушьих собак. Любители животных, возможно, помнят, что щенка именно этой породы Бердымухамедов грубо вручил в качестве подарка президента РФ Владимиру Путину в 2017 году.

В лучших традициях похитителей, заставляющих свою жертву держать в руках сегодняшний выпуск газеты, по государственному телевидению показали, как Бердымухамедов вносит последние штрихи в книгу о собаках, а затем подписывает ее и ставит дату – 4 августа 2019 года. Заканчивая работу над книгой, он также взглянул на экран телевизора, где было наглядно показано время – 7:00, 4 августа, 2019 года.

Все понятно. Он у руля. У него все хорошо. Он жив.