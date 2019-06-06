Туркменистан: уходя, гасите свет

Туркменистан: огромные очереди из велосипедистов, а также у продовольственных магазинов и на заправках. (Фото: tdh.gov.tm)

На этой неделе Туркменистан вновь попал в Книгу рекордов Гиннесса, организовав, как он надеется, самый протяженный велопробег по одной линии.

Эта впечатляющая акция была приурочена ко Всемирному дню велосипедиста, который отмечается 3 июня и на котором были сосредоточены все помыслы президента Гурбангулы Бердымухамедова. В прошлом году он собрал около 3246 человек с велосипедами, чтобы провести мероприятие, которое было описано как самый массовый урок велосипедного спорта, установивший новый мировой рекорд.

Чиновники в Ашгабате, похоже, не видят иронии в том, что заставляют людей выстраиваться в длинные очереди. Это то, к чему туркмены давно привыкли. Радио «Азатлык», туркменская служба Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», вновь сообщило, что около продовольственных магазинов, где продаются продукты питания по государственным ценам, выстраиваются длинные очереди. Кроме того, появились репортажи о больших очередях на столичных заправках.

Гулянья по поводу велосипедного рекорда в значительной мере затмили подготовку к празднику 4 июня, знаменующему конец Рамадана, который в Туркменистане именуется Ораза байрамы. Не сказать чтобы власти вовсе не интересовались религией. В прошлом месяце «Азатлык» сообщал, что имамам было велено упоминать в своих проповедях президента.

Несмотря на то что Бердымухамедов предпочитает молитве гоночные треки и концертные залы, он не совсем посторонний человек в мечети. 31 мая он пожертвовал названной в его честь мечети Гурбангулы хаджи в городе Мары средства, полученные от продажи его многочисленных книг.

Хотя религия не занимает важного места в официальной хронике, СМИ уделили внимание тому факту, что Бердымухамедов совершил хадж. Однако то, что он счёл необходимым сделать это в 2016 году, могло быть связано с его неустанными попытками убедить саудовцев раскошелиться на строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), о котором он давно мечтает. Во всяком случае, в прошлом

Ашгабат обычно препятствовал верующим совершать это паломничество. В 2014 году «Форум 18», новостной сервис, сообщающий о нарушениях религиозных прав на пространстве бывшего Советского Союза, сослался на представителей саудовской дипломатической службы, которые предполагали, что туркменское правительство, по всей видимости, активно мешает паломникам совершать подобное путешествие.

Источники такой нервозности, связанной с исламом, следует искать в соседнем Афганистане, откуда постоянно приходят неприятные новости. 31 мая афганские СМИ сообщили, что граничащий с Туркменистаном район Бала Мургаб провинции Бадгиз в Афганистане в очередной раз перешел под контроль «Талибана». В марте бои на этой территории вынудили большое число афганских военных на короткое время пересечь границу с Туркменистаном, после чего Ашгабат вернул их в Афганистан, как сообщалось, в руки талибов.

Отношения Туркменистана с другими соседями ближнего и дальнего зарубежья понемногу налаживаются. 31 мая в Ашгабате состоялось заседание глав правительств Содружества Независимых Государств. Бердымухамедов, единственный среди лидеров стран СНГ, кто занимает одновременно пост и главы государства, и главы правительства, в сентябре прошлого года проигнорировал саммит в Душанбе, отправив вместо себя своего заместителя. Таджикистан отплатил той же монетой, прислав на встречу в Ашгабате заместителя премьер-министра. Кыргызстан и Армения также делегировали на заседание только вице-премьеров.

Отсутствующие премьеры не много потеряли. Бердымухамедов в очередной раз повторил уже набившие оскомину слова о важности взаимного уважения и сотрудничества. Воспользовавшись возможностью, он пригласил членов СНГ участвовать в проекте ТАПИ. Самым запоминающимся событием встречи стал эпизод, когда Бердымухамедов решил забрать из отеля российского премьер-министра Дмитрия Медведева на раритетной «Волге» ГАЗ-21. Движение на улицах было перекрыто, так что эти двое были лишены возможности наблюдать те самые очереди, которыми славится Туркменистан.

Сергей Приходько, высокопоставленный чиновник российского правительства, дал понять, что «среднесрочный» контракт по закупке газа между Ашгабатом и Москвой может быть подписан и вступит в силу уже в третьем квартале этого года.

Эпоха российско-туркменских «газовых свопов» – как это было в 2000-х – вновь становится возможной. Один из сценариев, который рисует в своем воображении Ашгабат, заключается в том, чтобы помочь России наполнить транскаспийский трубопровод «Северный поток-2» протяженностью 1391 километров. Как написал в апреле проправительственный новостной сайт Orient, «для Туркменистана не представляет проблемы поставлять в Россию» объем газа в половину пропускной способности «Северного потока-2», которая составляет 55 миллиардов кубометров.

Обозреватель российской государственной службы новостей Sputnik утверждал, что Москва теоретически может наполнить «Северный поток-2» туркменским газом, чтобы обойти запрет Брюсселя на монополистскую деятельность «Газпрома». Разумеется, рассуждая логически и учитывая географическое расположение, это топливо вряд ли будет действительно туркменским газом, и именно здесь вступают в действие механизмы обмена (свопа). Такой обходной вариант, с точки зрения Кремля, привлекателен еще и тем, что может сорвать перспективы строительства Транскаспийского газопровода – единственного альтернативного маршрута, по которому туркменский газ в большом количестве мог бы попадать в Европу.

Газ не единственное, что утекает из Туркменистана в большом количестве.

Радио «Азатлык» опубликовало очень любопытный и важный материал, в котором говорится, что, по словам источника в правительстве, за последние десять лет из Туркменистана выехали почти 1,9 миллионов человек.

«По закрытой информации, которую долго собирал госкомстат,.. с 2008 года по 2018 за рубеж выехало 1 миллион 879 тысяч 413 человек на ПМЖ, либо на постоянную работу, эта категория почти не возвращается», – заявил один из источников «Азатлыка», добавив, что эта цифра не включает численность временно выезжающих из страны граждан.

«Азатлык» сообщил, что приведенные данные подтвердили три источника из разных государственных структур.

Этот промежуток времени почти целиком совпадает с периодом правления Бердымухамедова. Что придает репортажу определенную достоверность, так это тот факт, что уже на протяжении десятилетий Туркменистан упорно (и подозрительно) избегает переписи населения. То обстоятельство, что уезжает так много людей, недвусмысленно свидетельствует об отсутствии у туркменских граждан веры в будущее страны.

Руслан Мятиев, редактор издания Turkmen.news (ранее известное как «Альтернативные новости Туркменистана») развил эту тему дальше в своем интервью журналу Foreign Policy. Мятиев с горечью заметил, что «советский Туркменистан был гораздо, гораздо более свободным, чем сейчас». Отмечая, что, хотя страна заняла последнее место в «Индексе свободы прессы-2019» организации «Репортеры без границ», попытки его собственного издания привлечь внимание к бесчеловечным условиям содержания в туркменских тюрьмах все же возымели некоторый положительный эффект.

Но выход за рамки дозволенного может слишком дорого стоить, о чем свидетельствует все еще длящееся заключение независимого журналиста Гаспара Маталаева, который недавно получил награду Международного форума по защите прав трудящихся (ILRF).